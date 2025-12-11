رهبران این سه کشور اروپایی از تلاشهای واشینگتن بهحیث"لحظهای سرنوشتساز" در جنگ اوکراین یاد کرده اند.
این سه کشور اروپایی در اعلامیه های جداگانه در مورد این تماس تلیفونی گفته اند که رهبران آنها از تلاشهای میانجیگرانه ادارۀ رئیس جمهور ترمپ در زمینۀ دستیابی به صلحی پایدار و قدرتمند در اوکراین ستایش کرده اند.
در اعلامیهٔ این سه کشور اروپایی گفته شده که کار روی طرح صلح جریان دارد و در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، روز چهارشنبه در یک مناظرهٔ عمومی در غرب آن کشور گفت، چند لحظه قبل حدود ۴۰ دقیقه با دونالد ترمپ و همتایان اروپاییاش، گفتوگویی تیلیفونی داشته است.
در اعلامیهٔ رسمی حکومت بریتانیا گفته شده که رهبران توافق داشتند که این لحظهای سرنوشتساز برای اوکراین، مردم آن و امنیت مشترک منطقهٔ یورو - آتلانتیک است.
طی چند هفتهٔ اخیر بریتانیا، فرانسه و جرمنی، با سایر شرکای اروپایی و اوکراین، به شدت روی اصلاح و تکمیل پیشنهادهای اولیه امریکا کار کرده اند؛ پیشنهادهایی که بر اساس آن، اوکراین باید منطقهٔ دونباس در شرق این کشور را به مسکو واگذار کرده، از آرزوی پیوستن به ناتو دست بکشد و محدودیتهایی را بر اندازه اردوی خود بپذیرد.
از جمله موضوعات کلیدی که سه قدرت اروپایی تلاش دارند روی آنها به جمعبندی برسند، تضمینهای امنیتی احتمالی برای اوکراین پس از دستیابی به یک توافق صلح است.
اوکراین تحت فشار قصر سفید قرار دارد تا هرچه سریعتر با روسیه به توافق صلح برسد، اما در برابر طرح مورد حمایت امریکا که در ماه گذشته پیشنهاد شد و بسیاری آن را به نفع مسکو میدانند، مقاومت میکند.
جنگ اوکراین که با تهاجم تمامعیار روسیه در فبروری سال ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد، در آستانهٔ چهارمین سال آن قرار دارد.