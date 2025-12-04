هنگری می گوید در مورد قطع مواد سوخت فوسیلی از روسیه، به محکمۀ اروپا شکایت خواهد کرد

محض اینکه این طرح رسماً تصویب شود، هنگری بلافاصله آن را در محکمۀ اتحادیه اروپا به آزمون خواهد کشید

اورزلا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در اعلامیه‌ای در ۳ دسامبر گفت که این اتحادیه با حذف تدریجی مواد سوخت فوسیلی روسیه، که واردات گاز طبیعی مایع (LNG) تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی و واردات گاز طبیعی از طریق پایپلاین تا خزان سال ۲۰۲۷ بطور تدریج متوقف خواهد شد، وارد "عصر جدیدی" می‌شود.

فون در لاین این اقدام را "طلوع یک عصر جدید، عصر استقلال کامل انرژی اروپا از روسیه" خوانده است.

براساس مرکز خبر رادیو آزادی، اورزلا فون در لاین، افزوده که در آغاز تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین، اتحادیۀ اروپا برای مواد سوخت‌ فوسیلی، ماهانه ۱۲ میلیارد یورو (۱۴ میلیارد دالر) به روسیه می پرداخت، اکنون این مبلغ به ۱.۵ میلیارد یورو در ماه کاهش یافته است.

پس از آنکه قانونگذاران اتحادیۀ اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه، روز چهارشنبه(۳ دسمبر) به توافق در زمینۀ ممنوعیت کامل واردات گاز از روسیه تا خزان سال ۲۰۲۷ میلادی دست یافتند، پیتر سیارتو وزیر امور خارجه هنگری، گفت که "پذیرش و اجرای این دستور بروکسل برای هنگری غیرممکن است."

برای تصویب رسمی، این توافق باید توسط پارلمان اروپا و کشورهای عضو تأیید شود.

سیارتو در پستی در شبکۀ اکس(تویتر سابق) افزوده "به محض اینکه این طرح رسماً تصویب شود، هنگری بلافاصله آن را در محکمۀ اتحادیه اروپا به آزمون خواهد کشید."

انرژی روسیه برای هنگری"حیاتی" است

ویکتور اوربان، صدراعظم هنگری، که اغلب از اروپا به خاطر اتخاذ آنچه که او موضع "سخت‌گیرانه" در قبال روسیه در مورد جنگ مسکو علیه اوکراین می‌خواند، انتقاد کرده، گفته که انرژی روسیه برای هنگری"حیاتی" است.

سلواکیا، نیز در مورد تأثیرات خودداری از استفادۀ منابع انرژی روسیه روی اقتصاد این کشور شکایت کرده، گفته که در حال بررسی واکنش به تصویب این اقدامات جدید است.

بروکسل می‌خواهد استفاده مسکو از منابع گاز را به حیث یک سلاح جیوپولیتیک و همچنین بودجه‌ای که روسیه برای تأمین مالی جنگ خود به شدت به آن نیاز دارد را متوقف کند.

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، نیز از اروپا به دلیل وابستگی به انرژی روسیه انتقاد کرده است.

کرملین اعلام کرده که این اقدام، کاهش ظرفیت رهبری اقتصاد اروپا را "تسریع" کرده و "رقابت‌پذیری آن را کاهش می‌دهد."

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفته"این اقدام بدان معنی است که اروپا به گازی وابسته خواهد شد که قیمت‌تر و گاهی اوقات به طور قابل توجهی قیمت‌تر از گاز روسیه است."