وزارت فواید عامۀ طالبان از صادرات دوصد تُن کالا از طریق خط آهن خبرداده است

یوهان وادفول، وزیر خارجۀ جرمنی می‌گوید که بررسی پرونده های پناهندگی افغان‌های که در پاکستان هستند و جرمنی پیش از این تعهد پذیرش‌شان را به این کشور داده است برای حکومت این کشور در اولویت قرار دارد.

براساس گزارش روزنامۀ آلمانی «ولت»، آقای وادفول گفته است که امیدوار است پروازهای انتقال این افغان‌ها از پاکستان به جرمنی پیش از پایان سال جاری میلادی تکمیل شود.

او همچنین افزوده است که با حکومت پاکستان دربارۀ افغان‌های در معرض خطر گفت‌وگو کرده و تمدید اقامت آنان را برای شش ماه دیگر در آن کشور تضمین کرده‌اند.

به گفتۀ وی، بازنگری دوسیه‌های افغان‌ها مسئولیت وزارت داخلۀ جرمنی است و این وزارت پس از بررسی تمام مسایل حقوقی تصمیم خواهد گرفت که در خواست‌ های چی کسانی را بپذیرد و از چی کسانی را رد کند.

او هشدار داده است که هرگونه تأخیر می‌تواند با آغاز سال آینده، خطر اخراج این افغان‌ها به افغانستان را افزایش دهد؛ افغان‌هایی که اکنون در پاکستان در انتظار رفتن به جرمنی به‌سر می‌برند.

براساس معلومات روزنامهٔ جرمنی «ولت ام زونتاگ»، پس از به قدرت رسیدن طالبان، حدود ۳۵ هزار و ۵۰۰ افغان در معرض خطر از پاکستان به جرمنی منتقل شده‌اند.

پیش از این، به تاریخ ۹ دسامبر، بیش از ۲۵۰ نهاد مدافع حقوق بشر و سازمان‌های غیردولتی از جمله عفو بین‌الملل، سازمان نجات کودکان، دیده‌بان حقوق بشر و گروه‌های کلیسا از حکومت جرمنی خواسته بودند که حدود ۱۸۰۰ افغان را پیش از پایان سال جاری میلادی از پاکستان به این کشور منتقل کند.