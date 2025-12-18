سویدن تایید کرد که یکی از شهروندان این کشور در توقیف ایران قرار دارد

وزارت امور خارجۀ سویدن در اعلامیۀ ارسالی به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته است که "با خانواده این مرد در تماس است" و از او "توسط یک مشاور حقوقی نمایندگی می شود."

وزارت امور خارجۀ سویدن"به دلیل در نظر داشت محرمیت قونسلی" از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است.

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه ایران در ۱۶ دسامبر گفت که یک شخص ایرانی- سویدنی که "در سال ۲۰۲۳ میلادی توسط استخبارات اسرائیل استخدام شده و تجهیزات جاسوسی الکترونیکی را با خود داشت، دستگیر شده است."

ایران از مدت ها به اینسو ، افرادی را دارای شهروندی دوگانه را با دستگیری ها، ضبط اموال و فشار بر خانواده ها برای بازگشت اجباری هدف قرار داده اند

جهانگیر ادعا کرده که فرد دستگیر شدۀ مظنون به جاسوسی برای اسرائیل"اعتراف" کرده است.

اصغر جهانگیر همچنین گفته که فرد دستگیر شده"یک ماه قبل از شروع" جنگ 12 روزه با اسرائیل در ماه جون وارد ایران شده و در یک ویلا در نزدیک کرج در 45 کیلومتری شمال شرق تهران، اقامت داشت.

پیش از این، رییس عدلیه ولایت البرز ایران نیز گفته بود که این شخص در چهارمین روز جنگ، یعنی ۱۶ جون از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر شده است.

براساس مرکز خبری رادیو آزادی، پولیس ایران گفته که در جریان جنگ در ماه جون حدود ۲۱ هزار تن را به اتهام تخطی های امنیتی دستگیر کرد که بسیاری از آنها بعد از پاکسازی آزاد شدند، اما تعدادی از این افراد تا هنوز هم زندانی هستند.

از اواخر ماه جون سالجاری میلادی، ایران چندین تن را که قبل از جنگ به اتهام جاسوسی برای اسرائیل محکوم شده بودند، از ترس نفوذ ادارۀ استخبارتی اسرائیل(موساد) که حملات را در داخل ایران ممکن می سازد، اعدام کرده است.

ادارات امنیتی ایران از مدت ها به اینسو ، افرادی را دارای شهروندی دوگانه را با دستگیری ها، ضبط اموال و فشار بر خانواده ها برای بازگشت اجباری هدف قرار داده اند، شیوه ای که سازمان ها و نهاد های مدافع حقوق بشر آنرا "دیپلوماسی گروگان گیری" می نامند.

سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که مقامات ایران از طریق دستگیری های با انگیزه سیاسی "بشکل سیستماتیک" پروسه عادلانه را نقض کرده اند. تهران با افرادی دارای شهروندی دوگانه، تنها به حیث اتباع ایران رفتار کرده و از به رسمیت شناختن تابعیت دوگانه خودداری می کند.