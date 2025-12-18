این مهاجران که بیشترشان کوچیها هستند، روز چهارشنبه،۱۷ سپتمبر به رادیو آزادی گفتند که به دلیل ترس از بازداشت توسط پولیس، همراه با خانوادههایشان به خیبرپختونخوا آمدهاند، اما اکنون پولیس اجازه نمیدهد که برای آوردن وسایل و اموالشان برگردند.
در راولپندی وضعیت خیلی سخت است، پولیس آزار و اذیت میکند. حالا راه را بر ما بسته اند، اجازه نمیدهند وسایل ما را بیاوریم.
یکی از این مهاجران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت: "وسایل خانهام باقی مانده، نمیتوانم پشت آنها بروم. در راولپندی وضعیت خیلی سخت است، پولیس آزار و اذیت میکند. حالا راه را بر ما بسته اند، اجازه نمیدهند وسایل ما را بیاوریم. کرایهٔ خانهها بالای ما اضافه میشود، اینجا هوا سرد است، ما چه کنیم؟"
یکی دیگر از مهاجران که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود، شکایت مشابهی دارد:
"تمام وسایل خانهام همانجا مانده، حیران ماندهام چه کنم. اگر بروم، پولیس در پنجاب مرا بازداشت میکند. ما از آنجا فرار کردهایم، حتی نمیتوانیم دنبال لباسهای خود برویم. واقعاً نمیدانیم چه باید کنیم."
وقتی فشار بر افغانها زیاد شد، آنها برای حفظ جان و عزتشان مجبور به ترک محل شدند.
حاجی دریا خان، یکی از بزرگان کوچیهای افغان در پاکستان نیز در گفتوگو با رادیو آزادی این موضوع را تأیید کرد و گفت:
"اینگونه صدها و هزارها نفر هستند، در بلوچستان، در کراچی و در مناطق پنجاب. وقتی فشار بر افغانها زیاد شد، آنها برای حفظ جان و عزتشان مجبور به ترک محل شدند. وسایل بسیاری از مردم در خانههای کرایی باقی مانده است. افرادی هم هستند که هیچ کسی ندارند و همهٔ داراییشان همانجا مانده است."
حکومت پاکستان بهگونهٔ رسمی در این مورد چیزی نگفته، اما منزه کاکر، وکیل مدافع مهاجران افغان در کراچی، تأیید میکند که از سوی حکومت پاکستان به پولیس گفته شده که اگر کسی به طرف افغانستان میرود، مانع نشوند، اما اگر قصد بازگشت داشته باشد، اجازه ندهند.
کسانیکه به افغانستان میروند، میتوانند دوباره با پاسپورت و ویزه بیایند و وسایلشان را انتقال دهند.
او میافزاید که این افراد میتوانند به افغانستان بروند و سپس با پاسپورت و ویزه، دوباره برای آوردن وسایل خانهٔ خود وارد پاکستان شوند:
"کسانیکه به افغانستان میروند، میتوانند دوباره با پاسپورت و ویزه بیایند و وسایلشان را انتقال دهند، اما به کسانیکه از کراچی به پشاور رفته اند و میخواهند دوباره به کراچی برگردند تا وسایلشان را ببرند، اجازه داده نمیشود. پولیس در مسیر برایشان مشکل ایجاد میکند و اجازهٔ عبور نمیدهد."
پس از افزایش تنشها میان حکومت پاکستان و حکومت طالبان، روند بازداشت مهاجران افغان در پاکستان از اوایل ماه اکتوبر شدت گرفته که کوچیها نیز شامل آن میشوند.
پیش از این، این مهاجران در گفتوگو با رادیو آزادی گفته بودند که در ایالتهای سند و پنجاب با بازداشت و آزار پولیس روبهرو هستند، اموالشان به فروش نمیرسد و حتی قصابان نیز مالهایشان را نمیخرند.
آنان از حکومت پاکستان خواستار مهلت بیستر شده بودند.
پاکستان در ماه سپتمبر سال ۲۰۲۳ تصمیم گرفت که روند اخراج مهاجران افغان را آغاز کند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندهگان (یو ان اچ سی آر) گفته است که از آن زمان تا ۳۰ نوامبر سال روان، پاکستان دستکم ۱.۸ میلیون افغان را به کشورشان بازگردانده است.