نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو خواستار توقف اخراج افغانها از پاکستان و ایران شد
نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو که از سوی دیپلماتهای جمهوری مخلوع اداره می شود، از ایران و پاکستان خواست که اخراج مهاجرین افغان را متوقف کند.
محب الله طیب، مسوول حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو روز چهارشنبه ۲۶ قوس در پنجمین نشست موسوم به "ارزیابی پیشرفتهای جهانی در قبال مهاجرین" گفت که ایران و پاکستان باید به قوانین بین المللی مهاجرت پایبند باشند.
سفارت افغانستان در شهر ژنو سویس، توسط دیپلوماتهای جمهوری مخلوع رهبری میشود.
نشست "ارزیابی پیشرفتهای جهانی در قبال مهاجرین" از ۱۵ تا ١٧ دسمبر در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شده بود.
به اساس آمار ارائه شده از سوی این سفارت، تنها در هفت ماه نخست سال جاری میلادی، نزدیک به دو ملیون افغان برخلاف میل خود شان از ایران و پاکستان اخراج شده و به افغانستان فرستاده شده اند.
پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر) گفته بود که هزاران مهاجر افغان تحت فشارهای فزاینده، باوجود وضعیت وخیم حقوق بشری و انسانی در افغانستان، از ایران و پاکستان اخراج میشوند.
عملیات طالبان بر «مخفیگاه داعش» در بدخشان
یک منبع حکومت طالبان درگیری شب گذشته در ولایت بدخشان را تائید کرده گفته است که نیروهای آنان، بر یک مخفیگاه جنگجویان داعش حمله کردند.
این منبع که نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت این مخفیگاه مربوط به افرادی بوده که در حملات اخیر بر اتباع چین در تاجیکستان دست داشتهاند.
منبع بدون ارائه جزیات بیشتر ادعا کرد که، جنگجویانی که در این مخفیگاه حضور داشتند اتباع خارجی بودند.
پیش از این، رسانههای نزدیک به طالبان از جمله المرصاد گزارش داده بودند که نیروهای طالبان شب سهشنبه، عملیاتی را علیه یک مخفیگاه داعش در شهر فیضآباد بدخشان انجام دادند.در حملات ۲۶ و ۳۰ نومبر بر ولسوالیهای شمسالدین شاهین و درواز تاجیکستان، پنج کارگر چینی کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند.
حکومت تاجیکستان گفته بود که این حملات از خاک افغانستان سازماندهی شده است.
پس از این رویدادها، نمایندهٔ چین در سازمان ملل متحد نیز از حکومت طالبان خواست تا گروههای هراسافگن فعال در افغانستان، از جمله داعش، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان را سرکوب کند.
طالبان: پاکستان بر ولسوالی های دانگام و مروره حملات توپخانهای کرد
مقامهای محلی حکومت طالبان در ولایت کنر ادعا میکنند که نیروهای پاکستان ناوقت روز گذشته مناطقی را در ولسوالی های دانگام و مروره این ولایت هدف حملات توپخانهای قرار دادند.
نجیبالله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت پس از آن که طالبان مانع ساخت و ساز یک سرک برای یک پوستۀ نیروهای پاکستان شدند، آنان حمله کردند.
یکی از مسئولان استخبارات طالبان که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که در نتیجۀ تبادل آتش به دو تن از نیروهای پاکستان صدمه رسیده.
حکومت پاکستان تا کنون در این باره واکنشی نشان نداده.
پاکستان و طالبان افغان حدود دو ماه پیش نیز با یکدیگر درگیر شدند و در نهایت با میانجیگری قطر و ترکیه به آتشبس دست یافتند.
ایران، وزیر امور خارجهٔ حکومت طالبان را به سفر به تهران دعوت کرده است
وزیر امور خارجهٔ حکومت طالبان می گوید که افغانستان از وضعیت دشوار عبور کرده و نباید بسوی افغانستان بهحیث یک"مسئله و مشکل" دیده شود.
براساس اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان، امیرخان متقی وزیر این وزارت، این سخنان را در دیدار با محمدرضا بهرامی، نماینده ویژه وزیرخارجه ایران، روز چهارشنبه(۱۷ دسمبر) در کابل مطرح کرده است.
براساس اعلامیه، محمد رضا بهرامی دعوت رسمی وزیر خارجۀ ایران برای سفر وزیر خارجهٔ حکومت طالبان به تهران را ارائه کرده است.
حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به غیر از روسیه رسمیت نشناخته، اما ایران از جملۀ کشورهایست که روابط سیاسی و تجارتی خودرا با طالبان حفظ کرده است.
قرغیزستان به ارزش بیش از ۱۵۶ میلیون دالر تفاهمنامه های تجارتی را با افغانستان امضا کرد
به ارزش بیش از ۱۵۶ میلیون دالر تفاهمنامه های تجارتی بین حکومت طالبان و قرغیزستان به امضا رسیده است.
در اعلامیه منتشر شده از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان همچنین گفته شده که این قراردادها شامل توسعه ترانزیت، تعیین اقلام صادراتی، جذب سرمایهگذاریهای مشترک و برگزاری نمایشگاهها و نشستهای تجاری است.
به گفته این وزارت این تفاهمنامه ها چهارشنبه ۱۷ دسمبر در کنفرانس تواصل تجارتی دو کشور در کابل با مشارکت نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان و بکیت صدیکوف، وزیر اقتصاد و تجارت قرغیزستان امضا شده است.
خبرگزاری پژواک از قول وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان گزارش داده که در جریان سفر هیئت قرغیزستان به افغانستان، اتاق تجارت قرغیزستان در کابل 'گشایش یافت.
تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، اما قرغیزستان از کشورهایست که روابط تجارتی با حکومت طالبان دارد.
افغان اِوَک: رئیس جمهور ترمپ، معافیت ممنوعیت سفر افغانهای دارای ویزۀ (SIV) را لغو کرده است
سازمان «افغان اِوَک» می گوید که دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، معافیت ممنوعیت سفر افغانهای دارای ویزۀ خاص مهاجرت اس ای وی (SIV) را لغو کرده است.
در اعلامیهای این سازمان که روز سه شنبه(۱۶ دسامبر) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) منتشر شد، از قول شان وندیور، رئیس این نهاد گفته شده که حکومت ایالات متحده از حادثه غمانگیز حملۀ یک افغان بر عساکر گارد ملی امریکا سوءاستفاده کرده، تا از ورود همکاران سابق امریکا در افغانستان و خانوادههایشان به این کشور، مانع شود.
افغان اِوَک همچنین هشدار داده که این اقدام با اصول دیرینۀ مهاجرت امریکا، از جمله حمایت از اتحاد خانواده ها، مغایرت دارد و خواستار بررسی فوری و لغو این دستور شده است.
«افغان اِوَک» یک سازمان حامی پناهجویان افغان است که در امریکا فعالیت می کند.
پس از تیراندازی رحمان الله لکنوال، یک عسکر سابق افغان، که عساکر گارد ملی ایالات متحده را در واشنگتن دی سی هدف قرار داد، ادارۀ ترمپ محدودیتها بر پناهجویان افغان را تشدید بخشیده است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو محدودیتها بر کار زنان در نهادهای سازمان ملل در افغانستان شد
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از طالبان خواسته است محدودیتها بر کار زنان در نهادهای سازمان ملل در افغانستان را لغو کنند.
این نهاد امروز در صفحهٔ ایکس خود نوشته است که ۱۰۰ روز از زمانی میگذرد که زنان افغان از ورود به محل کارشان در سازمان ملل منع شدهاند و تأکید کرده که برداشتن این محدودیتها برای رساندن کمکهای حیاتی به همه نیازمندان ضروری است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل افزوده است که تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران به نفع افغانستان نیست و باید پایان یابد.
حکومت طالبان پیش از این گفته است که منع زنان افغان از کار در سازمان ملل متحد یک «مسئله داخلی» کشور است و تصمیمگیری درباره آن باید از سوی همه طرفها رعایت شود.
حکومت طالبان طالبان در اپریل ۲۰۲۳، ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان ملل متحد را اعلام کرد، پیش از آن در دسمبر ۲۰۲۲ فعالیت زنان در دیگر نهادهای غیردولتی ملی و بینالمللی را ممنوع کرده بود.
با این حال، زنان شاغل در سازمان ملل متحد تا مدتی با رعایت برخی مقررات مانند همراه داشتن محرم و کار فقط در محل ویژه زنان به فعالیت خود ادامه دادند، تا این که در سپتمبر امسال هیئت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) اعلام کرد که طالبان از ورود کارمندان زن به دفاترشان در کابل و چند ولایت دیگر جلوگیری کردهاند.
یونیسف: نزدیک به ۴ میلیون کودک در افغانستان در معرض سوءتغذیه شدید قرار دارند
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) میگوید نتایج یک پژوهش تازه دربارهٔ امنیت غذایی در افغانستان نشان میدهد که پیشبینی میشود ۳.۷ میلیون کودک زیر پنج سال با خطر سوءتغذیهٔ شدید روبهرو اند.
تاجالدین اویوال نمایندهٔ یونیسف در افغانستان، روز سهشنبه در صفحهٔ ایکس خود نوشته است که یونیسف قصد دارد جان ۱.۳ میلیون کودک مبتلا به سوءتغذیهٔ شدید و سوءتغذیهٔ متوسط پرخطر را نجات دهد، اما به گفتهٔ او این برنامه با کمبود جدی بودجه روبهرو است.
برنامهٔ بشردوستانهٔ یونیسف برای کودکان در افغانستان برای تأمین نیازهای فوری و انسانی ۱۲ میلیون نفر، از جمله هفت میلیون کودک، درخواست ۹۵۰ میلیون دالر کمک کرده است.
یونیسف افزوده که در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
عفو بینالملل خواستار توقف اخراج اجباری افغانها شد
سازمان عفو بینالملل از کشورها خواسته است که بازگرداندن اجباری مهاجران به افغانستان را متوقف کنند و گفته است که پاکستان، ایران و همچنان برخی کشورهای اروپایی، افغان ها را بهگونهٔ «غیرقانونی» اخراج میکنند.
عفو بینالملل روز سهشنبه، ۱۶ دسمبر، در گزارشی در وبسایت خود نوشته است که بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد، تنها ایران و پاکستان در سال جاری بیش از ۲٫۶ میلیون افغان را بهگونهٔ غیرقانونی به افغانستان بازگرداندهاند. به گفتهٔ این سازمان، ۶۰ درصد از این بازگشتکنندگان را زنان و کودکان تشکیل میدهند. افزون بر این، ترکیه و تاجکستان نیز هزاران افغان را از خاک خود اخراج کردهاند.
این سازمان با اشاره به «وخامت روزافزون وضعیت بشری در افغانستان» گفته است که «خطر آسیبپذیری بازگشتکنندگان بهطور جدی افزایش یافته است».
به گفتهٔ این سازمان، کشورها باید مطابق قوانین بینالمللی عمل کنند؛ قوانینی که «بازگرداندن اجباری هر فردی را که با خطر واقعی نقض جدی حقوق بشر روبهرو است، منع میکند».
در این گزارش آمده که برخی کشورهای اروپایی نیز تلاشها برای بازگرداندن اجباری افغانها را افزایش دادهاند و بر اساس گزارشها، جرمنی، اتریش و اتحادیهٔ اروپا برای تسهیل این روند با طالبان وارد گفتوگو شدهاند.
این سازمان تأکید کرده است که با وجود مستند بودن سرکوب حقوق بشر از سوی طالبان، شماری از کشورها از جمله ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمنی و اتریش تلاش میکنند افغانها را به کشوری بازگردانند که در آن نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران، جریان دارد.