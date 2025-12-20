عمران خان و همسرش در یک پروندۀ فساد دیگر به ۱۷ سال زندان محکوم شدند

این موضوع را محکمۀ پاکستان و وکلای مدافع عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان روز شنبه اعلام کردند.

آنان اعلام کردند که محکمه‌ای در پاکستان روز شنبه، عمران خان، صدر اعظم سابق و همسرش بشرا بی‌بی را در یک پروندۀ فساد مربوط به خرید هدایای لوکس دولتی با قیمت پایین، هر کدام را به ۱۷ سال زندان محکوم کرد.

این محکومیت اخیر به مجموعه‌ای از مشکلات حقوقی عمران خان می‌افزاید.

عمران خان که از آگست ۲۰۲۳ پشت میله‌های زندان بوده و در حال حاضر در حال گذراندن حکم ۱۴ سال حبس در یک پروندۀ جداگانه اختلاس زمین است.

او از زمان برکناری از سمت خود در سال ۲۰۲۲ با ده‌ها پرونده قضایی، از فساد گرفته تا اتهامات ضد تروریزم و اسرار دولتی، روبرو است.

خان در تمام این پرونده‌ها که حزبش می‌گوید انگیزۀ سیاسی دارند، ارتکاب جرم را رد کرده است.

رانا مدثر عمر، وکیل خانوادۀ صدر اعظم سابق پاکستان به خبرگزاری رویترز گفت: "محکمه بدون شنیدن دفاعیات، حکم را اعلام کرد و عمران خان و بشرا بی‌بی را به ۱۷ سال حبس با جریمه‌های سنگین محکوم کرد."

این پرونده جدا از پیگرد قانونی قبلی مربوط به هدایای دولتی است که به دستگیری خان در آگست ۲۰۲۳ مربوط می‌شود.