زباله دانیها در منطقه ما، از سوی شاروالی درست مراقبت نمیشود
اجمل یک باشنده ناحیه چهارم شهر کابل است که از افزایش زبالهها در محل بود و باش خود شکایت دارد.
او روز جمعه «۲۸ قوس» به رادیو آزادی گفت، از یک طرف نفوس در شهر کابل زیاد است و از سوی دیگر مردم در قسمت انداختن زبالههای شان در جای مناسب توجه نمیکنند:
"بعضی مردم زبالهها را در مقابل خانهها و کنار سرک پرتاب میکنند، همین حالا در مارکیت میوه در چهاراهی سرسبزی زبالهها در کنار جاده بسیار زیاد است، همین زبالهها سبب مریضی مردم شدهاست، از اینکه نفوس در شهرکابل زیاد است، شاروالی کابل کمتر رسیدهگی میکند، مردم نیز باید نظم را مراعات کنند و زبالههای خود را کنار سرک نیندازند."
این مشکل تنها در کابل محسوس نیست، باشندههای شماری از ولایتها نیز با آن دستوگریبان هستند.
صبغتالله یک باشنده ناحیه هفتم شهر جلالآباد در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"همین زباله دانیها را که در منطقه ما نصب کرده، از سوی شاروالی درست مراقبت نمیشود، اما به نام صفایی از خانهها پول زیاد میگیرد، اگر زبالهها زیاد شود کسی نیست که زبالهدانی را تخلیه کند که این خود باعث بیماری برای مردم میشود و یک مشکل جدی است."
این درحالیست که برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (یو ان-هبیتات) نیز هشدار میدهد که بیتوجهی به مدیریت زباله در افغانستان میتواند پیامدهای سنگینی برای سلامت مردم داشته باشد.
این اداره روز پنجشنبه «۲۷ قوس» در صفحه اکس (تویتر سابق) خود نوشته که مدیریت زباله در افغانستان، بهویژه در سکونتگاههای غیر رسمی و پر جمعیت شهری، یک مسئله حیاتی است.
«یو ان-هبیتات» افزوده که این چالش در سکونتگاههای غیررسمی شهری بیشتر است. این نهاد بر اهمیت تلاشها برای شهرها و جوامع سالمتری تأکید کردهاست.
تلاش کردیم در مورد مراقبت از صفایی شهر و زبالهها در کابل نظر نعمتالله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل را بگیریم، اما تا نشر این گزارش به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد.
داکتران میگویند که افزایش زبالهها در یک محل میتوانند امراض مختلف ساری را نزد افراد به وجود بیاورد.
داکتر فریدالله عمری متخصص بخش امراض ساری شفاخانه انتانی در مورد به رادیو آزادی گفت:
بیشتر شدن زبالهها در مناطق سبب بروز امراض ساری یا انتانی مانند اسهالات، کولرا، محرقه و زردی میشود
"بیشتر شدن زبالهها در مناطق سبب بروز امراض ساری یا انتانی مانند اسهالات، کولرا، محرقه و زردی میشود، اگر زبالهدانیها به وقت معین آن تخلیه نشود و زبالهها بیشتر میشود میتواند سبب امراض دیگر انتانی مانند نمو و تکثر پشههای ملاریا و دینگی که نوع از تب خوندهنده است شود."
وی تأکید میکند که زبالهها نباید در یک محل به صورت زیاد انبار شده و سبب ایجاد بو و تعفن شود و تأکید میکند که زبالهها هرچه زودتر باید تخلیه شود تا سبب ایجاد مشکلات صحی به مردم نشود.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (یو ان-هبیتات) در ماه عقرب امسال نیز در مورد خطرات ناشی از بیتوجهی به مدیریت زباله و آب در افغانستان هشدار داده بود. این اداره گفته بود که افغانستان در برابر تخریب محیط زیست آسیبپذیر است.
«یو ان-هبیتات» تأکید کرده بود که مدیریت نادرست زباله و آب و کمبود فضاهای سبز، سلامت مردم را با تهدید روبهرو کردهاست.
این ادارهٔ سازمان ملل متحد توصیه کرده بود که از طریق برنامهریزی هدفمند شهری و اقدامات جامعهمحور میتوان از محیط زیست حفاظت کرد و کیفیت زندهگی مردم را بهبود بخشید.
آگاهان محیط زیست پیش از این به رادیو آزادی گفته اند که برای بهبود وضعیت شهری در کابل و دیگر شهرهای افغانستان، لازم است مدیریت زباله و آب منظم و برنامهریزی شود، فضای سبز گسترش یابد و مردم در بخش رعایت کردن پاکیزگی آموزش ببینند.