نیکلاس مادورو پس از بازداشت از سوی نیروهای امریکایی به نیویارک منتقل شد

نیکلاس مادورو که دیروز در جریان حملۀ نظامی امریکا در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا دستگیر شد، به نیویارک منتقل شد.

روسیه، ایران و دیگر حامیان ونزوئلا حملۀ امریکا را محکوم کردند، اما ونزوئلایی‌های در تبعید از آن استقبال کردند.

ویدئوهایی که در شبکه‌های امریکایی منتشر شد، طیاره‌هایی را نشان می‌داد که روز شنبه با اسکورت نیروهای امنیتی به میدان هوایی بین‌المللی استوارت، در حدود ۱۰۰ کیلومتری شمال غربی شهر نیویارک، رسید. شبکه‌های خبری امریکایی گزارش دادند که این طیاره‌ها حامل نیکولاس مادورو بودند.

او از سال ۲۰۱۳ به این سو بر ونزوئلا حکومت می‌کند، اما در سال ۲۰۲۰ به اتهام قاچاق مواد مخدر توسط امریکا متهم شد.

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا و دیگر مقامات امریکایی عملیات دستگیری مادورو را توضیح دادند و افزودند که ایالات متحده به گونۀ موقت ونزوئلا را "تا زمان" انتقال قدرت "امن، منظم و عادلانه" "اداره" خواهد کرد.

ترمپ بدون ارائه جزئیات بیشتر به خبرنگاران گفت که برخی از اعضای کابینه خود را برای تصدی امور ونزوئلا منصوب می‌کند.

ترمپ گفت: "این عملیات بسیار موفق باید هشداری باشد برای هر کسی که حاکمیت امریکا را تهدید می‌کند یا جان امریکایی‌ها را به خطر می‌اندازد."