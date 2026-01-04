لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
یکشنبه ۱۴ جدی ۱۴۰۴ کابل ۰۹:۴۵

جهان

در حملۀ افراد مسلح ناشناس در باجور پاکستان یک غیرنظامی کشته و ۳ تن دیگر زخمی شدند

افراد پولیس در منطقۀ باجور ایالت خیبرپختونخوا (تصویر آرشیف)
افراد پولیس در منطقۀ باجور ایالت خیبرپختونخوا (تصویر آرشیف)

پولیس باوجور می‌گوید که این رویداد زمانی رخ داد که افراد مسلح ناشناس روز شنبه، ۱۳ جدی با دو پولیس درگیر شدند.

محمد اسرار، سخنگوی پولیس باجور به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت که افراد مسلح ناشناس صبح دیروز به یک ایست بازرسی پولیس در باجور حمله کردند و یک غیرنظامی را کشتند.

اسرار گفت که یک نگهبان مکتب و دو پولیس نیز در این تیراندازی زخمی شدند. وی افزود که تحقیقات به عنوان بخشی از عملیات مبارزه با تروریسم آغاز شده است.

هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما در خیابان‌های باریک باجور علیه این حادثه و سایر ناامنی‌ها تظاهرات برگزار شده است و از دولت خواسته شده است که امنیت را تضمین کند.

باجور یکی از مناطقی در خیبر پختونخوا است که شاهد ناامنی‌های پی هم است و مردم محلی بارها دولت و سازمان‌های امنیتی را به چشم‌پوشی از فعالیت‌های شبه‌نظامیان متهم کرده‌اند.

با این حال، مقامات دولتی و امنیتی بارها اعلام کرده‌اند که به حفظ صلح متعهد هستند و به عملیات هدفمند علیه شبه‌نظامیان ادامه داده‌اند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

ادامۀ اعتراضات در ایران برای هفتمین شب

گوشه‌ای از اعتراضات در ایران
گوشه‌ای از اعتراضات در ایران

اعتراضات  مردمی در ایران در چندین نقطهٔ تهران و شهرهای دیگر ادامه یافت.

اعتراضات در هفتمین شب متوالی در نقاط گوناگون پایتختایران و برخی شهرهای دیگر با سردادن شعار و در برخی موارد با درگیری بین نیروهای امنیتی و مردم ادامه یافت.

تصاویر و ویدئوهایی که شام شنبه، ۱۳ جدی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نشان می‌دهد اعتراضات شبانه، علاوه بر نقاطی در تهران، در شهرهای چون مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، نی‌ریز، قزوین، همدان و برخی شهرهای دیگر جریان داشت.

ویدئویی که به رادیوفردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی ارسال شده، نشان می‌دهد که گروهی از معترضان در سه‌راه خیام شهر قزوین شعارهایی نظیر "مرگ بر خامنه‌ای" سر می‌دهند.

اعتراضات جاری در ایران که دست کم هفت کشته بر جای گذاشته است، ابتدا در تهران به دلیل کاهش ارزش تومان در برابر ارزهای خارجی آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر گسترش یافت.

ادامه خبر ...

نیکلاس مادورو پس از بازداشت از سوی نیروهای امریکایی به نیویارک منتقل شد

نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس، پیش از حضور در دادگاه فدرال منهتن، به شهر نیویارک منتقل شدند.
نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس، پیش از حضور در دادگاه فدرال منهتن، به شهر نیویارک منتقل شدند.

نیکلاس مادورو که دیروز در جریان حملۀ نظامی امریکا در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا دستگیر شد، به نیویارک منتقل شد.

روسیه، ایران و دیگر حامیان ونزوئلا حملۀ امریکا را محکوم کردند، اما ونزوئلایی‌های در تبعید از آن استقبال کردند.

ویدئوهایی که در شبکه‌های امریکایی منتشر شد، طیاره‌هایی را نشان می‌داد که روز شنبه با اسکورت نیروهای امنیتی به میدان هوایی بین‌المللی استوارت، در حدود ۱۰۰ کیلومتری شمال غربی شهر نیویارک، رسید. شبکه‌های خبری امریکایی گزارش دادند که این طیاره‌ها حامل نیکولاس مادورو بودند.

او از سال ۲۰۱۳ به این سو بر ونزوئلا حکومت می‌کند، اما در سال ۲۰۲۰ به اتهام قاچاق مواد مخدر توسط امریکا متهم شد.

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا و دیگر مقامات امریکایی عملیات دستگیری مادورو را توضیح دادند و افزودند که ایالات متحده به گونۀ موقت ونزوئلا را "تا زمان" انتقال قدرت "امن، منظم و عادلانه" "اداره" خواهد کرد.

ترمپ بدون ارائه جزئیات بیشتر به خبرنگاران گفت که برخی از اعضای کابینه خود را برای تصدی امور ونزوئلا منصوب می‌کند.

ترمپ گفت: "این عملیات بسیار موفق باید هشداری باشد برای هر کسی که حاکمیت امریکا را تهدید می‌کند یا جان امریکایی‌ها را به خطر می‌اندازد."

ادامه خبر ...

نگرانی ابوظبی از پیشروی سریع نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی در مناطق جنوبی یمن

کاروان موترهای نظامی نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی در یمن
کاروان موترهای نظامی نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی در یمن

امارات متحدۀ عربی روز شنبه پس از پیشروی سریع نیروهای دولتی تحت حمایت عربستان سعودی در مناطقی که ماه گذشته توسط جدایی‌طلبان جنوبی تحت حمایت امارات تصرف شده بود، عمیقاً نگرانی کرد.

در بیانیه ابوظبی آمده است که یمنی‌ها باید خویشتنداری کنند و مذاکرات را برای حفظ امنیت و ثبات در اولویت قرار دهند.

ساعاتی پیش از آن، شورای انتقالی جنوب (STC) تحت حمایت امارات متحدۀ عربی اعلام کرد که ظرف دو سال همه‌پرسی استقلال برگزار خواهد کرد.

نیروهای شورای انتقالی جنوب از مناطق کلیدی که ماه گذشته تصرف کرده بودند، عقب‌نشینی کرده‌اند.

نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی روز جمعه کنترل مناطق کلیدی ولایت حضرموت، هم‌مرز با عربستان سعودی را به دست گرفتند.

شاهدان روز شنبه گفتند که این نیروها وارد بخش‌هایی از مکلا، پایتخت منطقه‌ای، شده‌اند.

شورای انتقالی جنوب سال‌هاست که با دولت یمن که از سوی جامعۀ بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و بخش زیادی از جنوب و شرق کشور را کنترل می‌کند، علیه شورشیان حوثی می‌جنگد.

شورای حوثی که صنعا، پایتخت و مناطق پرجمعیت شمالی و غربی را کنترل می‌کنند، مورد حمایت تهران هستند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی که در ائتلاف علیۀ حوثی‌ها شریک بودند، اکنون بر سر آینده سیاسی و امنیتی یمن اختلاف نظر دارند.

ادامه خبر ...

اعتراضات در ایران وارد هفتمین روز شد

معترضان در شهر مشهد در شمال شرق ایران
معترضان در شهر مشهد در شمال شرق ایران

با وجود اقدامات بازدارندهٔ نیروهای حکومتی در ایران، تظاهرات در بسیاری از شهرها تا ناوقت شب گذشته ادامه داشته است. دست‌کم هفت تن در جریان شش روز گذشته در هنگام اعتراضات کشته شده‌ و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، روز گذشته پیکر کسانی که در شش روز گذشته جان باخته بودند نیز به خاک سپرده شد.

در گزارش‌های رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیوآزادی آمده است که در شمار زیادی از مردم شعارهای ضد حکومتی سر داده و با نیروهای امنیتی درگیر شده‌اند.

مردم اعتراضات را به دلیل سقوط بی‌سابقهٔ ارزش تومان در برابر دالر آغاز کردند که اکنون دامنهٔ آن به بسیاری از شهرها گسترش یافته و در آن معترضان حکومت را به فساد، سرکوب و هدر دادن منابع متهم می‌کنند.

نهادهای امنیتی ایران، معترضان را «آشوب‌گر» خوانده‌ و به گفتۀ آنها معترضان می‌خواهند از وضعیت به‌وجود آمده سوءاستفاده کنند.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، هشدار داده است که اگر ایران به سوی تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز شلیک کند و آنان را بکشد، امریکا برای نجات این مردم وارد عمل خواهد شد.

این اظهارات واکنش تند ایران را نیز در پی داشت. علی شمخانی، یک مشاور علی خامنه‌ای رهبر ارشد جمهوری اسلامی در پاسخ به این اظهارات ترمپ گفت که ایران به هرگونه مداخلۀ ایالات متحده پاسخ خواهد داد.

ادامه خبر ...

محکمهٔ در پاکستان هشت فعال رسانه‌ای را به حبس ابد محکوم کرد

یکی از طرفداران حزت تحریک انصاف در پاکستان (آرشیف)
یکی از طرفداران حزت تحریک انصاف در پاکستان (آرشیف)

محکمهٔ در پاکستان خبرنگاران را به‌دلیل ارتباط با اعتراضات پس از بازداشت عمران خان صدراعظم سابق این کشور، به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، یک محکمهٔ ضد تروریزم در پاکستان روز جمعه ۱۲ جدی هشت خبرنگار و گردانندگان شبکه‌های اجتماعی را به‌صورت غیابی به حبس ابد محکوم کرد.

این افراد پس از آن مجرم شناخته شدند که به اتهام جرایم مرتبط با تروریزم، در پی فعالیت‌های آنلاین در حمایت از عمران خان، صدراعظم پیشین پاکستان که زندانی است، محاکمه شدند.

این محکومیت‌ها ناشی از پرونده‌هایی است که پس از اعتراضات خشونت‌آمیز ۹ می سال ۲۰۲۳ ثبت شد؛ زمانی که هواداران عمران خان پس از بازداشت کوتاه‌مدت او به تأسیسات نظامی حمله کردند.

از آن زمان به این‌سو، حکومت و اردوی پاکستان سرکوب گسترده‌ای را علیه حزب تحریک انصاف و صداهای منتقد آغاز کرده‌اند و با استفاده از قوانین ضد تروریزم و محاکم نظامی، صدها نفر را به اتهام تحریک و حمله بر نهادهای دولتی تحت پیگرد قرار داده‌اند.

عمران خان از اگست ۲۰۲۳ پشت میله‌های زندان است و در حال حاضر در حال گذراندن حکم ۱۴ سال حبس در یک پروندۀ جداگانه اختلاس زمین است.

او از زمان برکناری از سمت خود در سال ۲۰۲۲ با ده‌ها پرونده قضایی، از فساد گرفته تا اتهامات ضد تروریزم و اسرار دولتی، روبرو است.

در تازه ترین مورد وی و همسرش در یک پروندۀ فساد دیگر به ۱۷ سال زندان نیز محکوم شدند.

ادامه خبر ...

ترمپ: اگر ایران به معترضان شلیک کند، امریکا به کمک‌شان خواهد آمد

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا
دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا با حمایت از معترضان در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی را تهدید کرد که اگر به معترضان شلیک کنند، امریکا به کمک آن‌ها خواهد آمد.

ترمپ صبح روز جمعه ۱۲ جدی‌ در شبکهٔ اجتماعی خود تروث سوشیال، نوشت: «اگر ایران به معترضان مسالمت‌ آمیز شلیک کند و آن‌ها را به‌شکل خشونت‌آمیز بکشد، که عادت‌شان است، ایالات متحدهٔ امریکا به کمک‌شان خواهد آمد.»
به گفتهٔ او، امریکا برای اقدام آماده است.

در این حال علی شمخانی، یک مشاور علی خامنه‌ای رهبر ارشد جمهوری اسلامی در پاسخ به این اظهارات ترمپ گفته است که ایران به هرگونه مداخلۀ ایالات متحده پاسخ خواهد داد.

شمخانی در شبکۀ ایکس (تویتر سابق) نوشته است "هر دستِ مداخله‌گری که با بهانه جویی به امنیت ایران نزدیک شود، پیش از رسیدن، با پاسخ پیشمان کننده، قطع خواهد شد. امنیت ملی ایران، خط قرمز است".

بر اساس گزارش‌ها، در ایران که اعتراضات امروز وارد ششمین روز خود شده، دست‌کم هفت نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

گروه‌های مدافع حقوق بشر گزارش داده‌اند که نیروهای امنیتی به سوی معترضان شلیک کرده و از خشونت استفاده کرده‌اند.

اعتراضات در حدود ۳۰ شهر ایران در واکنش به افزایش بی‌سابقهٔ قیمت دالر و طلا جریان دارد.

اعتراضات زمانی آغاز شد که قیمت دالر امریکایی روز یک‌شنبه در بازار آزاد ایران از ۱۴۳ هزار تومان هم فراتر رفت.
علاوه بر تلفات جانی معترضان، دست‌کم ۱۲۰ مظاهره کننده‌ بازداشت شده‌اند.

ادامه خبر ...
اپدیت شده

کشته و زخمی شدن ده‌ها تن در نتیجۀ آتش‌سوزی در جریان محفل شب سال نو در سوئیس

مقام‌های سوئیس امروز گفتند که حدود ۴۰ نفر در اثر آتش‌سوزی در جریان محفل شب سال نو در شهر تفریحی کران‌ـمونتانا جان باخته و حدود ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گفتۀ مقامات، وضعیت بسیاری از زخمی‌ها وخیم است.

این رویداد پس از وقوع انفجار در یک کلوب شبانۀ مزدحم حوالی ساعت یک‌ونیم شب گذشته رخ داد.

هنوز دلیل این حادثه روشن نیست، اما مقامات گفته‌اند، به نظر می‌رسد که به گونۀ تصادفی اتفاق افتاده باشد.

پولیس گفته است که شماری از قربانیان از کشور‌های دیگر استند.

ادامه خبر ...

زلنسکی: می‌خواهیم جنگ پایان یابد، اما نه به هر قیمتی

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفته است که تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق صلح با روسیه جهت پایان دادن به جنگ ادامه خواهد یافت، اما او تاکید کرد که توافق به هر قیمتی ممکن نیست.

او به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی در یک سخنرانی بیست‌ویک دقیقه‌ای خطاب به ملت گفت که توافق صلح با میانجی‌گری ایالات متحده «۹۰ درصد» تکمیل شده است.

اما زلنسکی هشدار داد که ۱۰ درصد باقی‌مانده دشوار خواهد بود و این بخش «سرنوشت صلح، اوکراین و اروپا» را تعیین خواهد کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنان گفت که کشورش خواهان صلح است، اما نه به هر قیمت.

زلنسکی افزود که طرفدار پایان جنگ است، اما نه نابودی اوکراین.

ادامه خبر ...

کشته شدن یکی از اعضای نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراض‌ها تایید شد

ایران - اعتراض‌ها در فسا، شهری در ولایت فارس
ایران - اعتراض‌ها در فسا، شهری در ولایت فارس

یکی از اعضای نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراض‌ها کشته شد.

این را تلویزیون دولتی ایران روز پنج‌شنبه به نقل از یک مقام محلی گزارش داد.

این شبکه به نقل از سعید پورعلی، معاون والی لرستان، گفت: «یک عضو ۲۱ ساله بسیج از شهر کوهدشت شب چهارشنبه در حالی که به گفته اش از نظم عمومی دفاع می‌کرد، کشته شد.

پورعلی، مدعی شده که این مرد از سوی آشوب‌گران کشته شده است.

این نخستین بارست که کشته شدن یک فرد در جریان این اعتراض‌ها به‌گونه رسمی تایید می‌شود.

مظاهرۀ مردم در اعتراض به افزایش قیمت دالر در بازار آزاد، امروز پنج‌شنبه وارد پنجمین روزش شد.

این اعتراض‌ها روز یک‌شنبه ابتدا به‌صورت مسالمت‌آمیز از تهران آغاز شد و به چند شهر دیگر گسترش یافت.

بسیج، نیروی داوطلب شبه‌نظامی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که بازوی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG