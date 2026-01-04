افغانستان
بازداشت ۳۲ مهاجر افغان در ترکیه
رسانههای ترکیه گزارش دادند که پولیس این کشور ۳۲ مهاجر افغان را بازداشت کرده است.
رسانههای مختلف ترکیه روز شنبه گزارش دادند که پولیس شهر دیاربکر روز جمعه در عملیاتی، مهاجران افغان را که در یک تانکر فاضلاب پنهان شده بودند، شناسایی و دستگیر کرد.
به گزارش این رسانهها، پولیس مهاجران بازداشت شده را پس از معاینات صحی به مراکز انتقال اتباع خارجی فرستاده است.
در این گزارش آمده است که علاوه بر مهاجران غیرقانونی افغان، پنج نفر دیگر نیز به اتهام سازماندهی قاچاق انسان دستگیر شدهاند.
ادارۀ مهاجرت ترکیه اخیراً اعلام کرد که سال گذشته ۴۲۰۰۰ مهاجر غیرقانونی افغان در این کشور دستگیر شدهاند که بالاترین تعداد اتباع خارجی دستگیر شده در ترکیه است.
حکومت طالبان میگوید روز جمعه نزدیک به یک هزار ۷۰۰ مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شدند
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه در صفحۀ ایکس خود نوشته که از این میان ۱۴۴۷ تن از طریق گذرگاههای تورخم و اسپینبولدک از پاکستان اخراج شدند و ۲۴۲ تن دیگرشان از طریق گذرگاههای نیمروز و اسلامقلعه از ایران اخراج شدند.
او همچنان از ارائۀ کمک به برخی خانوادههای مهاجر برگشته از ایران و پاکستان نیز خبر داده است.
این درحالیست که سازمان بینالمللی مهاجرت (آی او ام) اخیراً گزارش داده که تنها در یک هفته ۲۰۶۳ مهاجر افغان در پاکستان بازداشت و زندانی شدهاند.
اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان در سال ۲۰۲۵ هم به گونۀ شدید ادامه داشت و بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، آمار مهاجرین اخراج شده از پاکستان در این سال از مرز یک میلیون گذشته است.
داکتران بدون مرز: سردی هوا بیماری و مرگومیر در میان کودکان دچار سوءتغذیه را افزایش میدهد
سازمان داکتران بدون مرز (اماساف) میگوید بدون دسترسی به خدمات ابتدایی، زمستان برای افغانان بازگشته از پاکستان بهمثابهٔ یک قاتل خاموش است.
این سازمان در گزارش تازهٔ خود افزوده است که این مهاجران با موانع جدی در دسترسی به خدمات صحی مواجهاند؛ وضعیتی که زندگی آنان را با تهدید جدی روبهرو ساخته است.
این سازمان هشدار داده است که سردی هوا میزان بیماری و مرگومیر را بهویژه در میان کودکان دچار سوءتغذیه بهشدت افزایش میدهد؛ کودکانی که به دلیل نداشتن ذخایر کافی برای گرم نگهداشتن بدن، بهسرعت دچار وخامت وضعیت صحی، ضعف سیستم ایمنی و ابتلا به بیماریهای تنفسی میشوند و حتی به گفتهی این سازمان بیماریهای ساده نیز میتواند برای آنان مرگبار باشد.
سازمانهای بینالمللی بارها هشدار دادهاند که بازگشت گستردهٔ مهاجران به افغانستان، در شرایط بحران اقتصادی و سرمای زمستان، میتواند فشار بیسابقهای بر خدمات اولیه وارد کند و بدون حمایت فوری، وضعیت انسانی مهاجران برگشته بهگونهٔ جدی وخیمتر خواهد شد.
در درگیری میان باشنده های محل و یک شرکت استخراج معدن طلا در تخار، چند تن زخمی شدند
در ولسوالی چاهآب ولایت تخار میان باشندگان محل و مسئولان یک شرکت استخراج معدن طلا درگیری رخ داده است. در ویدیوهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، دیده میشود که مردم محل چندین موتر را سنگباران میکنند و در مقابل، برای پراکندهساختن معترضان، فیرهای هوایی صورت میگیرد.
رسانههای محلی گزارش دادهاند که در نتیجهٔ تیراندازی، یک تن از باشندگان محل زخمی شده و سپس در پی پرتاب سنگ از سوی معترضان، چند تن از کارمندان شرکت معدن نیز مجروح شدهاند.
باشندگان محل گفتهاند که یک شرکت استخراج معدن بدون هماهنگی با آنان، به هدف آغاز کار، ماشینآلات و وسایط خود را به منطقه آورده بود.
مقامهای طالبان تاکنون در مورد این رویداد چیزی نگفتهاند.
پیش از این نیز در شمال افغانستان، بهویژه در ولایتهای تخار و بدخشان، بر سر معادن طلا درگیری های رخ داده است.
بر حکومت طالبان انتقاد میشود که بهگونهٔ بیرویه اقدام به استخراج طلا و دیگر سنگهای قیمتی کرده و در قراردادها نیز بسیاری از معیارها و استانداردها را نادیده گرفته است.
راشد خان و دو بازیکن دیگر در میان ۹ بازیکن برتر جهان اند
سه تن از بازیکنان تیم کریکت افغانستان در میان نُه بازیکن برتر کرکت یکروزهٔ جهان هستند.
شورای جهانی کرکت (ICC) روز پنجشنبه ۱۱ جدی فهرست بهترین بازیکنان جهان را برای سال ۲۰۲۵ اعلام کرد.
راشد خان مقام نخست بهترین بالرهای کریکت یکروزه را به دست آورده است.
عظمتالله عمرزی در بخش آلروندرها مقام اول را کسب کرده و محمد نبی نیز در همین بخش مقام سوم را دارد.
راشد خان همچنان در مسابقات بیست آور در میان بالران مقام سوم بهترین بالر را حفظ کرده است.
طالبان در نخستین روز سال ۲۰۲۶ هشت تن را در محضر عام شلاق زدند
ستره محکمۀ حکومت طالبان اعلام کرد که در نخستین روز سال ۲۰۲۶، هشت تن را در ولایتهای ارزگان، بلخ و ننگرهار به اتهام دزدی، لواطت، ورود به حریم خصوصی، زنا و فروش مشروبات الکلی، در محضر عام شلاق زدهاند.
به گفته این محکمه، علاوه بر ۳۹ ضربه شلاق، برای هر یک از این افراد تا دو سال حبس نیز در نظر گرفته شده است.
ستره محکمۀ حکومت طالبان دیروز در یک بیانیه گفت که در سال ۲۰۲۵، شش تن در افغانستان اعدام و ۱۱۱۸ تن دیگر به اتهامات گوناگون در محضر عام شلاق زده شدهاند.
سازمانهای بینالمللی حقوق بشر و ملل متحد، بارها از طالبان خواستهاند که از اعدامها و مجازات علنی دست بردارند، زیرا چنین مجازاتهایی با اصول جهانی حقوق بشر سازگار نیست.
سهیل شاهین از سازمان ملل متحد خواست تا کرسی افغانستان را به حکومت طالبان واگذار کند
سهیل شاهین، سفیر حکومت طالبان در قطر، بار دیگر از سازمان ملل متحد خواست تا کرسی افغانستان را به حکومت آنان واگذار کند.
شاهین روز پنجشنبه گفت که بهدست آوردن کرسی افغانستان در سازمان ملل از چند جهت برای طالبان مهم است؛ از یکسو مشروعیت بینالمللی به دست میآورند، از سوی دیگر پولهای منجمدشده افغانستان به آنان سپرده میشود و به کمکهای بینالمللی دسترسی پیدا میکنند.
بیش از چهار سال از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان میگذرد و از آن زمان طالبان این درخواست را از سازمان ملل مطرح میکنند، اما سازمان ملل از آنان میخواهد حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران را رعایت کنند و زمینه تشکیل یک حکومت همهشمول را فراهم سازند.
شمار قربانیان ناشی از سیلابها در افغانستان به ۱۷ تن رسید
شمار قربانیان ناشی از سیلابها در پی بارندگیها در افغانستان به هفده تن رسید.
در میان قربانیان، پنج عضو یک خانواده نیز شامل هستند که روز پنجشنبه در نتیجه فروریختن سقف خانهشان در ولایت هرات جان باختند.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت که افزون بر تلفات جانی، در نتیجه بارندگیها و سیلابها بیش از دوصد و هفتاد خانه بهگونه کامل ویران و نزدیک به ۱۵۶۰ خانه بهطور جزئی تخریب شده است.
در چهار روز گذشته گزارشهایی از تلف شدن حدود ۱۲۰۰ راس مواشی در نتیجه بارندگیها در افغانستان منتشر شده است.
حکومت طالبان دو هنرمند محلی تیاتر را در هرات برای چند ساعت بازداشت کرد
یک منبع در هرات تأیید میکند که ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این ولایت دو هنرمند محلی را بازداشت کرده بود.
یک منبع آگاه از موضوع به رادیو آزادی گفت که ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در هرات امروز (پنجشنبه) غلام فاروق سرخوش و فیروز ملایکه، دو هنرمند تیاتر این ولایت را برای چند ساعت بازداشت کرد.
این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست هویتش فاش شود، میگوید که این دو هنرمند به دلیل اعتراض به ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان بازداشت شده بودند که پس از چند ساعت در بند بودن، آزاد شدند.
حکومت طالبان تا به حال در این باره چیزی نگفته، اما این موضوع را برخی رسانههای داخلی هم گزارش کردند.
ادارۀ محلی طالبان چندی پیش به رسانهها و یوتیوبرهای هرات دستور داد که مطابق فرمان هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان انتشار تصاویر زندهجانها ممنوع شود.
ادارۀ امر به معروف طالبان به تاریخ ۷ دسمبر نیز ۴ جوان هراتی را به اتهام آنچه که تلاش برای ترویج "فرهنگ بیگانه" عنوان کرده، بازداشت کرده بود.
این جوانان اعضای گروه موسوم به "توماس شلبی" که به گفتۀ خودشان علاقمند به سریال انگلیسی "پیکی بلایندرز" بودند، در شهرک جبرئیل ولایت هرات بازداشت شدند.
حکومت طالبان که متهم به نقض حقوق بشر و آزادی بیان است، در بیش از چهار سال حاکمیتاش افراد زیادی را به دلیل انتقاد از سیاستها و قوانینشان بازداشت کرده اند.
حکومت طالبان: در پی سرازیر شدن سیلابها در ۱۱ ولایت ۱۲ تن جان باختند
در پی بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلابها در ۱۱ ولایت، در سه روز گذشته دستکم ۱۲ تن جان باخته و ۱۱ تن دیگر زخمی شدهاند.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان امروز در بیانیهای گفت که این تلفات در ولایتهای کاپیسا، پروان، دایکندی، ارزگان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات و فراه وارد شده است.
در ادامه آمده است که در نتیجه بارندگیها و سیلابها، ۲۷۴ خانه بهگونه کامل و نزدیک به یکهزار و ۵۶۰ خانه بهگونه جزئی تخریب شدهاند.
بارندگیها در سه روز گذشته در افغانستان سبب خسارات مالی نیز شده و گزارشهایی از تلف شدن حدود یکهزار و ۲۰۰ راس مواشی هم منتشر شده است.