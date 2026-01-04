لینک‌های قابل دسترسی

خبر ها

ادامۀ اعتراضات در ایران برای هفتمین شب

گوشه‌ای از اعتراضات در ایران
گوشه‌ای از اعتراضات در ایران

اعتراضات  مردمی در ایران در چندین نقطهٔ تهران و شهرهای دیگر ادامه یافت.

اعتراضات در هفتمین شب متوالی در نقاط گوناگون پایتختایران و برخی شهرهای دیگر با سردادن شعار و در برخی موارد با درگیری بین نیروهای امنیتی و مردم ادامه یافت.

تصاویر و ویدئوهایی که شام شنبه، ۱۳ جدی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نشان می‌دهد اعتراضات شبانه، علاوه بر نقاطی در تهران، در شهرهای چون مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، نی‌ریز، قزوین، همدان و برخی شهرهای دیگر جریان داشت.

ویدئویی که به رادیوفردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی ارسال شده، نشان می‌دهد که گروهی از معترضان در سه‌راه خیام شهر قزوین شعارهایی نظیر "مرگ بر خامنه‌ای" سر می‌دهند.

اعتراضات جاری در ایران که دست کم هفت کشته بر جای گذاشته است، ابتدا در تهران به دلیل کاهش ارزش تومان در برابر ارزهای خارجی آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر گسترش یافت.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

بازداشت ۳۲ مهاجر افغان در ترکیه

نمایی از شهر دیاربکر ترکیه
نمایی از شهر دیاربکر ترکیه

رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که پولیس این کشور ۳۲ مهاجر افغان را بازداشت کرده است.

رسانه‌های مختلف ترکیه روز شنبه گزارش دادند که پولیس شهر دیاربکر روز جمعه در عملیاتی، مهاجران افغان را که در یک تانکر فاضلاب پنهان شده بودند، شناسایی و دستگیر کرد.

به گزارش این رسانه‌ها، پولیس مهاجران بازداشت شده را پس از معاینات صحی به مراکز انتقال اتباع خارجی فرستاده است.

در این گزارش آمده است که علاوه بر مهاجران غیرقانونی افغان، پنج نفر دیگر نیز به اتهام سازماندهی قاچاق انسان دستگیر شده‌اند.

ادارۀ مهاجرت ترکیه اخیراً اعلام کرد که سال گذشته ۴۲۰۰۰ مهاجر غیرقانونی افغان در این کشور دستگیر شده‌اند که بالاترین تعداد اتباع خارجی دستگیر شده در ترکیه است.

در حملۀ افراد مسلح ناشناس در باجور پاکستان یک غیرنظامی کشته و ۳ تن دیگر زخمی شدند

افراد پولیس در منطقۀ باجور ایالت خیبرپختونخوا (تصویر آرشیف)
افراد پولیس در منطقۀ باجور ایالت خیبرپختونخوا (تصویر آرشیف)

پولیس باوجور می‌گوید که این رویداد زمانی رخ داد که افراد مسلح ناشناس روز شنبه، ۱۳ جدی با دو پولیس درگیر شدند.

محمد اسرار، سخنگوی پولیس باجور به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت که افراد مسلح ناشناس صبح دیروز به یک ایست بازرسی پولیس در باجور حمله کردند و یک غیرنظامی را کشتند.

اسرار گفت که یک نگهبان مکتب و دو پولیس نیز در این تیراندازی زخمی شدند. وی افزود که تحقیقات به عنوان بخشی از عملیات مبارزه با تروریسم آغاز شده است.

هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما در خیابان‌های باریک باجور علیه این حادثه و سایر ناامنی‌ها تظاهرات برگزار شده است و از دولت خواسته شده است که امنیت را تضمین کند.

باجور یکی از مناطقی در خیبر پختونخوا است که شاهد ناامنی‌های پی هم است و مردم محلی بارها دولت و سازمان‌های امنیتی را به چشم‌پوشی از فعالیت‌های شبه‌نظامیان متهم کرده‌اند.

با این حال، مقامات دولتی و امنیتی بارها اعلام کرده‌اند که به حفظ صلح متعهد هستند و به عملیات هدفمند علیه شبه‌نظامیان ادامه داده‌اند.

نیکلاس مادورو پس از بازداشت از سوی نیروهای امریکایی به نیویارک منتقل شد

نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس، پیش از حضور در دادگاه فدرال منهتن، به شهر نیویارک منتقل شدند.
نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس، پیش از حضور در دادگاه فدرال منهتن، به شهر نیویارک منتقل شدند.

نیکلاس مادورو که دیروز در جریان حملۀ نظامی امریکا در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا دستگیر شد، به نیویارک منتقل شد.

روسیه، ایران و دیگر حامیان ونزوئلا حملۀ امریکا را محکوم کردند، اما ونزوئلایی‌های در تبعید از آن استقبال کردند.

ویدئوهایی که در شبکه‌های امریکایی منتشر شد، طیاره‌هایی را نشان می‌داد که روز شنبه با اسکورت نیروهای امنیتی به میدان هوایی بین‌المللی استوارت، در حدود ۱۰۰ کیلومتری شمال غربی شهر نیویارک، رسید. شبکه‌های خبری امریکایی گزارش دادند که این طیاره‌ها حامل نیکولاس مادورو بودند.

او از سال ۲۰۱۳ به این سو بر ونزوئلا حکومت می‌کند، اما در سال ۲۰۲۰ به اتهام قاچاق مواد مخدر توسط امریکا متهم شد.

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا و دیگر مقامات امریکایی عملیات دستگیری مادورو را توضیح دادند و افزودند که ایالات متحده به گونۀ موقت ونزوئلا را "تا زمان" انتقال قدرت "امن، منظم و عادلانه" "اداره" خواهد کرد.

ترمپ بدون ارائه جزئیات بیشتر به خبرنگاران گفت که برخی از اعضای کابینه خود را برای تصدی امور ونزوئلا منصوب می‌کند.

ترمپ گفت: "این عملیات بسیار موفق باید هشداری باشد برای هر کسی که حاکمیت امریکا را تهدید می‌کند یا جان امریکایی‌ها را به خطر می‌اندازد."

حکومت طالبان می‌گوید روز جمعه نزدیک به یک هزار ۷۰۰ مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شدند

یک خانوادۀ مهاجر افغان که از پاکستان اخراج شده (تصویر آرشیف)
یک خانوادۀ مهاجر افغان که از پاکستان اخراج شده (تصویر آرشیف)

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه در صفحۀ ایکس خود نوشته که از این میان ۱۴۴۷ تن از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین‌بولدک از پاکستان اخراج شدند و ۲۴۲ تن دیگرشان از طریق گذرگاه‌های نیمروز و اسلام‌قلعه از ایران اخراج شدند.

او همچنان از ارائۀ کمک به برخی خانواده‌های مهاجر برگشته از ایران و پاکستان نیز خبر داده است.

این درحالیست که سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی او ام) اخیراً گزارش داده که تنها در یک هفته ۲۰۶۳ مهاجر افغان در پاکستان بازداشت و زندانی شده‌اند.

اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان در سال ۲۰۲۵ هم به گونۀ شدید ادامه داشت و بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، آمار مهاجرین اخراج شده از پاکستان در این سال از مرز یک میلیون گذشته است.

نگرانی ابوظبی از پیشروی سریع نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی در مناطق جنوبی یمن

کاروان موترهای نظامی نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی در یمن
کاروان موترهای نظامی نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی در یمن

امارات متحدۀ عربی روز شنبه پس از پیشروی سریع نیروهای دولتی تحت حمایت عربستان سعودی در مناطقی که ماه گذشته توسط جدایی‌طلبان جنوبی تحت حمایت امارات تصرف شده بود، عمیقاً نگرانی کرد.

در بیانیه ابوظبی آمده است که یمنی‌ها باید خویشتنداری کنند و مذاکرات را برای حفظ امنیت و ثبات در اولویت قرار دهند.

ساعاتی پیش از آن، شورای انتقالی جنوب (STC) تحت حمایت امارات متحدۀ عربی اعلام کرد که ظرف دو سال همه‌پرسی استقلال برگزار خواهد کرد.

نیروهای شورای انتقالی جنوب از مناطق کلیدی که ماه گذشته تصرف کرده بودند، عقب‌نشینی کرده‌اند.

نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی روز جمعه کنترل مناطق کلیدی ولایت حضرموت، هم‌مرز با عربستان سعودی را به دست گرفتند.

شاهدان روز شنبه گفتند که این نیروها وارد بخش‌هایی از مکلا، پایتخت منطقه‌ای، شده‌اند.

شورای انتقالی جنوب سال‌هاست که با دولت یمن که از سوی جامعۀ بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و بخش زیادی از جنوب و شرق کشور را کنترل می‌کند، علیه شورشیان حوثی می‌جنگد.

شورای حوثی که صنعا، پایتخت و مناطق پرجمعیت شمالی و غربی را کنترل می‌کنند، مورد حمایت تهران هستند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی که در ائتلاف علیۀ حوثی‌ها شریک بودند، اکنون بر سر آینده سیاسی و امنیتی یمن اختلاف نظر دارند.

داکتران بدون مرز: سردی هوا بیماری و مرگ‌ومیر در میان کودکان دچار سوءتغذیه را افزایش می‌دهد

آرشیف
آرشیف

سازمان داکتران بدون مرز (ام‌اس‌اف) می‌گوید بدون دسترسی به خدمات ابتدایی، زمستان برای افغانان بازگشته از پاکستان به‌مثابهٔ یک قاتل خاموش است.

این سازمان در گزارش تازهٔ خود افزوده است که این مهاجران با موانع جدی در دسترسی به خدمات صحی مواجه‌اند؛ وضعیتی که زندگی آنان را با تهدید جدی روبه‌رو ساخته است.

این سازمان هشدار داده است که سردی هوا میزان بیماری و مرگ‌ومیر را به‌ویژه در میان کودکان دچار سوءتغذیه به‌شدت افزایش می‌دهد؛ کودکانی که به دلیل نداشتن ذخایر کافی برای گرم نگه‌داشتن بدن، به‌سرعت دچار وخامت وضعیت صحی، ضعف سیستم ایمنی و ابتلا به بیماری‌های تنفسی می‌شوند و حتی به گفته‌ی این سازمان بیماری‌های ساده نیز می‌تواند برای آنان مرگ‌بار باشد.

سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که بازگشت گستردهٔ مهاجران به افغانستان، در شرایط بحران اقتصادی و سرمای زمستان، می‌تواند فشار بی‌سابقه‌ای بر خدمات اولیه وارد کند و بدون حمایت فوری، وضعیت انسانی مهاجران برگشته به‌گونهٔ جدی وخیم‌تر خواهد شد.

اعتراضات در ایران وارد هفتمین روز شد

معترضان در شهر مشهد در شمال شرق ایران
معترضان در شهر مشهد در شمال شرق ایران

با وجود اقدامات بازدارندهٔ نیروهای حکومتی در ایران، تظاهرات در بسیاری از شهرها تا ناوقت شب گذشته ادامه داشته است. دست‌کم هفت تن در جریان شش روز گذشته در هنگام اعتراضات کشته شده‌ و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، روز گذشته پیکر کسانی که در شش روز گذشته جان باخته بودند نیز به خاک سپرده شد.

در گزارش‌های رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیوآزادی آمده است که در شمار زیادی از مردم شعارهای ضد حکومتی سر داده و با نیروهای امنیتی درگیر شده‌اند.

مردم اعتراضات را به دلیل سقوط بی‌سابقهٔ ارزش تومان در برابر دالر آغاز کردند که اکنون دامنهٔ آن به بسیاری از شهرها گسترش یافته و در آن معترضان حکومت را به فساد، سرکوب و هدر دادن منابع متهم می‌کنند.

نهادهای امنیتی ایران، معترضان را «آشوب‌گر» خوانده‌ و به گفتۀ آنها معترضان می‌خواهند از وضعیت به‌وجود آمده سوءاستفاده کنند.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، هشدار داده است که اگر ایران به سوی تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز شلیک کند و آنان را بکشد، امریکا برای نجات این مردم وارد عمل خواهد شد.

این اظهارات واکنش تند ایران را نیز در پی داشت. علی شمخانی، یک مشاور علی خامنه‌ای رهبر ارشد جمهوری اسلامی در پاسخ به این اظهارات ترمپ گفت که ایران به هرگونه مداخلۀ ایالات متحده پاسخ خواهد داد.

در درگیری میان باشنده های محل و یک شرکت استخراج معدن طلا در تخار، چند تن زخمی شدند

نقشه ولایت تخار در شمال افغانستان
نقشه ولایت تخار در شمال افغانستان

در ولسوالی چاه‌آب ولایت تخار میان باشندگان محل و مسئولان یک شرکت استخراج معدن طلا درگیری رخ داده است. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، دیده می‌شود که مردم محل چندین موتر را سنگ‌باران می‌کنند و در مقابل، برای پراکنده‌ساختن معترضان، فیرهای هوایی صورت می‌گیرد.

رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که در نتیجهٔ تیراندازی، یک تن از باشندگان محل زخمی شده و سپس در پی پرتاب سنگ از سوی معترضان، چند تن از کارمندان شرکت معدن‌ نیز مجروح شده‌اند.

باشندگان محل گفته‌اند که یک شرکت استخراج معدن بدون هماهنگی با آنان، به هدف آغاز کار، ماشین‌آلات و وسایط خود را به منطقه آورده بود.

مقام‌های طالبان تاکنون در مورد این رویداد چیزی نگفته‌اند.

پیش از این نیز در شمال افغانستان، به‌ویژه در ولایت‌های تخار و بدخشان، بر سر معادن طلا درگیری های رخ داده است.

بر حکومت طالبان انتقاد می‌شود که به‌گونهٔ بی‌رویه اقدام به استخراج طلا و دیگر سنگ‌های قیمتی کرده و در قراردادها نیز بسیاری از معیارها و استانداردها را نادیده گرفته است.

راشد خان و دو بازیکن دیگر در میان ۹ بازیکن برتر جهان اند

راشد خان و شماری از باریکنان تیم کریکت افغانستان (آرشیف)
راشد خان و شماری از باریکنان تیم کریکت افغانستان (آرشیف)

سه تن از بازیکنان تیم کریکت افغانستان در میان نُه بازیکن برتر کرکت یک‌روزهٔ جهان هستند.

شورای جهانی کرکت (ICC) روز پنج‌شنبه ۱۱ جدی فهرست بهترین بازیکنان جهان را برای سال ۲۰۲۵ اعلام کرد.

راشد خان مقام نخست بهترین بالرهای کریکت یک‌روزه را به دست آورده است.

عظمت‌الله عمرزی در بخش آل‌روندرها مقام اول را کسب کرده و محمد نبی نیز در همین بخش مقام سوم را دارد.

راشد خان همچنان در مسابقات بیست آور در میان بالران مقام سوم بهترین بالر را حفظ کرده است.

