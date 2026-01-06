افغانستان
سازمان خوراک و زراعت ملل متحد درباره کاهش بارندگی در افغانستان هشدار داد
سازمان خوراک و زراعت ملل متحد (فائو) هشدار داده است که احتمال میرود در زمستان امسال میزان بارندگی در افغانستان کاهش یابد.
به گفته این سازمان، چنین وضعیتی میتواند تأثیرات جدی بر بخش زراعت، منابع آب و امنیت غذایی بگذارد.
در گزارش سهماهه سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد آمده است که از ماه دسمبر سال گذشته تا پایان فبروری ۲۰۲۶، رطوبت خاک پایین بوده، زیرا بارندگی کافی صورت نگرفته است.
بر اساس این گزارش، میزان ذخایر برف در مناطق کوهستانی در ۲۵ سال گذشته به پایینترین سطح خود رسیده که این موضوع نگرانیها را درباره کمبود آب برای آبیاری در بهار آینده، بهویژه برای دهاقین گندم را افزایش داده است.
این گزارش هشدار میدهد که ادامه خشکسالی میتواند کشت گندم للمی را به تأخیر بیندازد، میزان حاصل را کاهش دهد، چراگاهها را تضعیف کند و به مواشی آسیب برساند.
سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد خواستار نظارت نزدیک بر وضعیت اقلیمی و ارائه حمایتها و اقدامات فوری برای کاهش پیامدهای این بحران شده است.
جبههٔ مقاومت ملی ادعا کرده که طالبان به جسد یکی از اعضای این گروه اهانت کردهاند
جبههٔ موسوم به"مقاومت ملی افغانستان" در یک اعلامیه ادعا کرده که طالبان به جسد یکی از قوماندانهای این گروه اهانت کردهاند.
این جبهه، همچو اقدامات طالبان را خلاف انسانیت و شریعت خوانده، آن را به شدت محکوم کرده و جزئیات بیشتر در مورد این رویداد ارائه نکرده است.
اما برخی رسانهها از قول جبههٔ مقاومت گزارش دادهاند که نیروهای طالبان جسد یکی از قوماندانهای این گروه به نام"ظفر" را در بغلان از قبر بیرون کشیده و سپس بر آن تیراندازی کردهاند.
ظفر و چند تن از همراهانش چند روز قبل با طالبان درگیر شده و سپس در یک منطقهٔ کوهستانی گیر مانده بودند. بر اساس گزارشها، این عضو جبههٔ مقاومت، از کوه لغزیده و جان باخته است.
جبههٔ مقاومت حدود ده روز پیش ادعا کرده بود که سه تن از نیروهای طالبان را در ولسوالی نهرین بغلان کشتهاند. اما نگفته که آیا به نیروهای این جبهه نیز تلفات وارد شده، یا خیر.
طالبان تا هنوز در مورد ادعای اهانت به جسد یکی از اعضای جبههٔ مقاومت واکنش نشان ندادهاند و رادیو آزادی نیز نمیتواند، این رویداد را به طور مستقل تأیید کند.
تأکید پاکستان و چین بر ایجاد حکومت همهشمول و سیاستهای معتدل در افغانستان
پاکستان و چین بار دیگر از حکومت طالبان در افغانستان خواستهاند که با ایجاد یک حکومت همهشمول، سیاستهای معتدلانه را در پیش بگیرد.
در اعلامیهای که روز دوشنبه، ۵ جنوری، از سوی وزارت خارجهٔ پاکستان منتشر شده، آمده است که اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر امور خارجهٔ پاکستان، در دیدار با وانگیی، وزیر امور خارجهٔ چین در بیجینگ، در مورد وضعیت افغانستان گفتوگو کرده است.
براساس این اعلامیه، دو طرف توافق کردهاند که با جامعهٔ جهانی همکاری کنند تا حکومت طالبان را به ایجاد یک حکومت همهشمول تشویق نمایند.
در این اعلامیه همچنان از حکومت طالبان خواسته شده است تا «تلاشهای قابل تأیید» برای از میان برداشتن جنگجویان در خاک افغانستان انجام دهد.
حکومت طالبان تاکنون به تازهترین اظهارات چین و پاکستان واکنشی نشان نداده است، اما پیش از این بارها تأکید کرده که اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود و مدعی است که همهٔ اقوام در ساختار حکومت حضور دارند.
در مقابل، اسلام آباد ادعا میکند که تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان پناهگاههای امن دارد و حملات مرگبار پاکستان از آنجا طرحریزی میشوند.
مجازات علنی؛ طالبان یک زن و یک مرد را در دو ولایت شلاق زدند
طالبان امروز دوشنبه، ۵ جنوری، یک زن و یک مرد را در کابل و بلخ در محضر عام شلاق زدند.
براساس خبرنامهای که از سوی سترهمحکمهٔ طالبان منتشر شده است، یک زن در ولایت کابل به اتهام آنچه «روابط نامشروع» خوانده شده و یک مرد در ولایت بلخ به اتهام آنچه «فعل زنا» عنوان شده، هر یک ۳۹ شلاق زده شدند.
طالبان در پنج روز گذشته، دستکم ۱۰ تن را در ولایتهای مختلف افغانستان در محضر عام شلاق زده اند.
ستره محکمۀ طالبان پیش از این اعلام کرده بود که در جریان سال ۲۰۲۵ میلادی، شش تن در افغانستان اعدام و ۱۱۱۸ نفر دیگر به اتهامهای گوناگون بهگونهٔ علنی شلاق زده شدهاند.
سازمانهای بینالمللی حقوق بشر و سازمان ملل متحد بارها از طالبان خواستهاند که به اعدامها و مجازاتهای علنی پایان دهند و اینگونه مجازاتها را مغایر اصول و معیارهای جهانی حقوق بشر خواندهاند.
گفتوگوی اتاق های تجارت افغانستان و پاکستان در بارۀ بازگشایی گذرگاه ها
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان میگوید که با فدراسیون اتاق های تجارت و صنایع پاکستان در مورد بازگشایی بنادر میان دو کشور گفتوگو کرده است.
این اتاق در اعلامیه ای روز یکشنبه (۱۴ جدی) گفت که دو طرف در یک نشست آنلاین گفتوگو کردند.
در اعلامیه به نقل از سید کریم هاشمی، رییس اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان آمده است که مسدود بودن بنادر به زیان اقتصاد و تجارت دو کشور است.
او روی بازگشایی بنادر تأکید کرده است.
در ادامه آمده است که عاطف اکرام، رییس فدراسیون اتاق های تجارت و صنایع پاکستان نیز مسدود بودن بنادر را به ضرر دو کشور دانسته است.
گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و پاکستان حدود سه ماه پیش مسدود شدند.
مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان قبلاً گفته بودند که به دلیل بسته شدن این گذرگاه ها، تاجران هر دو کشور زیانهای سنگینی را متحمل شدهاند.
بازداشت ۳۲ مهاجر افغان در ترکیه
رسانههای ترکیه گزارش دادند که پولیس این کشور ۳۲ مهاجر افغان را بازداشت کرده است.
رسانههای مختلف ترکیه روز شنبه گزارش دادند که پولیس شهر دیاربکر روز جمعه در عملیاتی، مهاجران افغان را که در یک تانکر فاضلاب پنهان شده بودند، شناسایی و دستگیر کرد.
به گزارش این رسانهها، پولیس مهاجران بازداشت شده را پس از معاینات صحی به مراکز انتقال اتباع خارجی فرستاده است.
در این گزارش آمده است که علاوه بر مهاجران غیرقانونی افغان، پنج نفر دیگر نیز به اتهام سازماندهی قاچاق انسان دستگیر شدهاند.
ادارۀ مهاجرت ترکیه اخیراً اعلام کرد که سال گذشته ۴۲۰۰۰ مهاجر غیرقانونی افغان در این کشور دستگیر شدهاند که بالاترین تعداد اتباع خارجی دستگیر شده در ترکیه است.
حکومت طالبان میگوید روز جمعه نزدیک به یک هزار ۷۰۰ مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شدند
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه در صفحۀ ایکس خود نوشته که از این میان ۱۴۴۷ تن از طریق گذرگاههای تورخم و اسپینبولدک از پاکستان اخراج شدند و ۲۴۲ تن دیگرشان از طریق گذرگاههای نیمروز و اسلامقلعه از ایران اخراج شدند.
او همچنان از ارائۀ کمک به برخی خانوادههای مهاجر برگشته از ایران و پاکستان نیز خبر داده است.
این درحالیست که سازمان بینالمللی مهاجرت (آی او ام) اخیراً گزارش داده که تنها در یک هفته ۲۰۶۳ مهاجر افغان در پاکستان بازداشت و زندانی شدهاند.
اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان در سال ۲۰۲۵ هم به گونۀ شدید ادامه داشت و بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، آمار مهاجرین اخراج شده از پاکستان در این سال از مرز یک میلیون گذشته است.
داکتران بدون مرز: سردی هوا بیماری و مرگومیر در میان کودکان دچار سوءتغذیه را افزایش میدهد
سازمان داکتران بدون مرز (اماساف) میگوید بدون دسترسی به خدمات ابتدایی، زمستان برای افغانان بازگشته از پاکستان بهمثابهٔ یک قاتل خاموش است.
این سازمان در گزارش تازهٔ خود افزوده است که این مهاجران با موانع جدی در دسترسی به خدمات صحی مواجهاند؛ وضعیتی که زندگی آنان را با تهدید جدی روبهرو ساخته است.
این سازمان هشدار داده است که سردی هوا میزان بیماری و مرگومیر را بهویژه در میان کودکان دچار سوءتغذیه بهشدت افزایش میدهد؛ کودکانی که به دلیل نداشتن ذخایر کافی برای گرم نگهداشتن بدن، بهسرعت دچار وخامت وضعیت صحی، ضعف سیستم ایمنی و ابتلا به بیماریهای تنفسی میشوند و حتی به گفتهی این سازمان بیماریهای ساده نیز میتواند برای آنان مرگبار باشد.
سازمانهای بینالمللی بارها هشدار دادهاند که بازگشت گستردهٔ مهاجران به افغانستان، در شرایط بحران اقتصادی و سرمای زمستان، میتواند فشار بیسابقهای بر خدمات اولیه وارد کند و بدون حمایت فوری، وضعیت انسانی مهاجران برگشته بهگونهٔ جدی وخیمتر خواهد شد.
در درگیری میان باشنده های محل و یک شرکت استخراج معدن طلا در تخار، چند تن زخمی شدند
در ولسوالی چاهآب ولایت تخار میان باشندگان محل و مسئولان یک شرکت استخراج معدن طلا درگیری رخ داده است. در ویدیوهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، دیده میشود که مردم محل چندین موتر را سنگباران میکنند و در مقابل، برای پراکندهساختن معترضان، فیرهای هوایی صورت میگیرد.
رسانههای محلی گزارش دادهاند که در نتیجهٔ تیراندازی، یک تن از باشندگان محل زخمی شده و سپس در پی پرتاب سنگ از سوی معترضان، چند تن از کارمندان شرکت معدن نیز مجروح شدهاند.
باشندگان محل گفتهاند که یک شرکت استخراج معدن بدون هماهنگی با آنان، به هدف آغاز کار، ماشینآلات و وسایط خود را به منطقه آورده بود.
مقامهای طالبان تاکنون در مورد این رویداد چیزی نگفتهاند.
پیش از این نیز در شمال افغانستان، بهویژه در ولایتهای تخار و بدخشان، بر سر معادن طلا درگیری های رخ داده است.
بر حکومت طالبان انتقاد میشود که بهگونهٔ بیرویه اقدام به استخراج طلا و دیگر سنگهای قیمتی کرده و در قراردادها نیز بسیاری از معیارها و استانداردها را نادیده گرفته است.
راشد خان و دو بازیکن دیگر در میان ۹ بازیکن برتر جهان اند
سه تن از بازیکنان تیم کریکت افغانستان در میان نُه بازیکن برتر کرکت یکروزهٔ جهان هستند.
شورای جهانی کرکت (ICC) روز پنجشنبه ۱۱ جدی فهرست بهترین بازیکنان جهان را برای سال ۲۰۲۵ اعلام کرد.
راشد خان مقام نخست بهترین بالرهای کریکت یکروزه را به دست آورده است.
عظمتالله عمرزی در بخش آلروندرها مقام اول را کسب کرده و محمد نبی نیز در همین بخش مقام سوم را دارد.
راشد خان همچنان در مسابقات بیست آور در میان بالران مقام سوم بهترین بالر را حفظ کرده است.