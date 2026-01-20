لینک‌های قابل دسترسی

سه شنبه ۳۰ جدی ۱۴۰۴ کابل ۰۸:۱۹

خبر ها

زرقا یفتلی برندۀ "جایزۀ زاید برای اخوت انسانی" شناخته شد

زرقا یفتلی
زرقا یفتلی

براساس اعلامیۀ که در ویب‌سایت رسمی این نهاد منتشر شده، برندگان دورۀ ۲۰۲۶ "جایزۀ زاید برای اخوت انسانی" روز‌دوشنبه(۱۹ جنوری) اعلام شد، توافق‌نامه تاریخی صلح میان جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان و زرقا یفتلی، فعال آموزش دختران در افغانستان، برنده‌گان این جایزه شناخته شدند.

در اعلامیه گفته شده که از زرقا یفتلی، زنی شجاع و با تعهد به خاطر پاسداری او از حق آموزش برای زنان و کودکان، فراهم‌سازی منابع آموزشی و حمایت‌های روانی‌– اجتماعی برای بیش از ۱۰۰ هزار تن در افغانستان و فراتر از آن تقدیر شده است.

زرقا یفتلی گفته که انتخاب‌ او به‌حیث برنده سال ۲۰۲۶ «پیامی نیرومند و معنادار» برای زنان افغانستان دارد.

"جایزۀ زاید برای اخوت انسانی" جایزۀ بین‌المللی است که به نام شیخ زاید بن سلطان آل نهیان نام‌گذاری شده و به افراد یا نهادهایی داده می‌شود که در راستای صلح، همزیستی، اخوت میان انسان‌ها، گفت‌وگوی ادیان و کرامت انسانی خدمات برجسته انجام داده باشند و از سال ۲۰۱۹ تاکنون، این جایزه از ۱۹ برنده از ۱۹ کشور جهان تقدیر کرده است.



ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان فردا با تیم زیر سن ۱۹ سال تانزانیا روبرو می شود

تیم ملی کریکت زیر ۱۹سن سال افغانستان(آرشیف)
تیم ملی کریکت زیر ۱۹سن سال افغانستان(آرشیف)

قرار است تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان فردا روز چهارشنبه(۲۱ جنوری) در یک بازی بین المللی با تیم زیر سن ۱۹ سال تانزانیا روبرو شود. این بازی ساعت هشت و سی به وقت محلی آغاز می شود.

تیم ملی کرکت زیر سن نوزده سال افغانستان روز یکشنبه در این جام جهانی شکست سنگینی به ویست‌اندیز وارد کرد.

افغانستان هدف ۲۶۳ دوش را تعیین کرده بود، اما تمام بازیکنان ویست‌اندیز با اجرای ۱۲۴ دوش حذف شدند.

افغانستان در نخستین بازی خود تیم افریقای جنوبی را نیز شکست داده است.

به این ترتیب، تیم ملی کرکت زیر نوزده سال افغانستان در حال حاضر در صدر جدول "گروه دی" جام جهانی قرار دارد. تیم های افغانستان ، ویست‌اندیز، افریقای جنوبی و تانزانیا در گروه دی بازی می کنند.

این جام با میزبانی مشترک زیمبابوی و نامیبیا راه اندازی شده و مسابقۀ نهایی این جام جهانی در ششم فبروری انجام خواهد شد.

ادامه خبر ...

تیم ملی فوتسال افغانستان امروز به مصاف تیم ویتنام می رود

تیم ملی فوتسال افغانستان(آرشیف)
تیم ملی فوتسال افغانستان(آرشیف)

به سلسله بازی های دوستانه، تیم ملی فوتسال افغانستان امروز سه شنبه(۲۰ جنوری) با تیم ویتنام، دومین بازی اش را انجام می دهد.

بر اساس فدراسیون فوتبال افغانستان، این بازی ساعت ۵ عصر به وقت کابل آغاز می شود.

تیم ملی فوتسال افغانستان در بازی اول دوستانه که روز یکشنبه برگزار شد، تیم ویتنام را با نتیجۀ ۵-۳، شکست داد.

بازی امروز هم در چارچوب آمادگی برای رقابت های جام آسیایی فوتسال برگزار می شود.

رقابت های جام آسیایی فوتسال ۲۰۲۶ از ۷ تا ۱۸ ماه دلو به میزبانی اندونیزیا برگزار می‌شود.

تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه چهارم با ایران، عربستان سعودی و مالیزیا هم‌گروه است.

ادامه خبر ...

جاپان از کمک ۱۹ اعشاریه ۵ ملیون دالر با افغانستان خبرداده است.

بیرق جاپان(آرشیف)
بیرق جاپان(آرشیف)

این را کینیچی ماساموتو، سفیر جاپان در ملاقات با مولوی عبدالکبیر، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان در کابل روز‌دوشنبه(۱۹ جنوری) بیان کرده است.

خبرگزاری باختر در کنترل طالبان از قول سفیر جاپان گزارش داده که این کمک به سلسله مساعدت های جاپان با مردم افغانستان است.

در این حال ایتالیا نیز از کمک ۲.۵ میلیون یورو (معادل ۲.۸۹ میلیون دالر) نیز خبرداده است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) روز‌دوشنبه(۱۹ جنوری) در شبکۀ اکس (تویتر سابق) از ایتالیا بخاطر این کمک به صندوق بشر دوستانه افغانستان سپاسگزاری کرده، گفته که تداوم حمایت از این صندوق آنها را برای پاسخ‌گویی به وضعیت‌های اضطراری و حفاظت از افرادی که در معرض بیشترین خطر قرار دارند، تقویت می‌کند.

این درحالیست که اوچا پیش از این گفته بود که در سال جاری میلادی حدود ۲۱.۹ میلیون تن در افغانستان به کمک ‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.

اوچا در اواخر ماه دسمبر سال ۲۰۲۵ همچنان اعلام کرد که افغانستان در سال ۲۰۲۶ با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های بشری جهان روبه‌رو خواهد بود، بحرانی‌که مردم این کشور را با زمستان سرد، فقر گسترده و کمبود امکانات، روبرو کرده است.

ادامه خبر ...

رئیس‌جمهور سوریه و رئیس‌جمهور امریکا، در مورد تضمین حقوق کردها گفت‌وگو کردند

احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه(آرشیف)
احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه(آرشیف)

ریاست‌جمهوری سوریه می گوید که احمد شرع، رئیس‌جمهور این کشور و دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، در یک تماس تیلفونی روز‌دوشنبه(۱۹ جنوری) در مورد تضمین حقوق کردها گفت‌وگو کردند.

براساس خبرگزاری فرانس پرس، این تماس یک روز پس از آن انجام شد که دمشق با نیروهای کرد به توافقی دست یافت که شامل آتش‌بس نیز می‌شود.

ریاست‌جمهوری سوریه اعلام کرده که در تماس تیلفونی احمد شرع و دونالد ترمپ «بر ضرورت تضمین حقوق و حفاظت از مردم کرد در چارچوب دولت سوریه» تأکید شده است.

آنها همچنین «بر اهمیت حفظ وحدت و استقلال سرزمین سوریه» تأکید نموده و درمورد همکاری در مبارزه با گروه دولت اسلامی (داعش) گفت‌وگو کرده اند.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این تماس یک روز پس از آن انجام شد که دمشق با نیروهای کرد به توافقی دست یافت که شامل آتش‌بس نیز می‌شود.

همچنان الشرع با مظلوم عبدی، رهبر نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها نیز دیدار کرده تا درمورد این توافق گفت‌وگو کند.

این توافق شامل ادغام ادارهٔ کردها در ساختار حکومت سوریه است، اما یک منبع کرد ها که از مذاکرات آگاهی دارد به خبرگزاری فرانس پرنس گفته که فضای گفت‌وگوها مثبت نبوده است.

با وجود آتش‌بس، شامگاه دوشنبه در شهر رقه درگیری‌های کوتاهی رخ داد و خبرنگار فرانس پرس گفته که صدای بمباران شدید را شنیده است.

یک منبع وزارت دفاع سوریه بعداً به خبرگزاری فرانسه بدون آن‌که جزئیات بیشتری ارائه کند، گفته که این درگیری‌ها متوقف شده است.

درگیری‌ها میان کرد ها و نیروهای دولتی حکومت سوریه سبب افزایش نگرانی‌های امنیتی شده و موجی از آوارگی افراد ملکی را به دنبال داشته است.

ادامه خبر ...
اپدیت شده

یک انفجار امروز در منطقۀ شهرنو کابل رخ داد

یک انفجار امروز در یک هوتل در کوچه گل‌فروشی منطقۀ شهرنو کابل رخ داد.

خالد زدران، سخنگوی قوماندان امنیه حکومت طالبان در شبکه ایکس نوشته است که این رویداد تلفات در پی داشته است.

او افزوده است که تحقیقات در مورد نوعیت این انفجار آغاز شده.

یک منبع در حکومت طالبان هم که بخاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، به رادیو آزادی تایید کرد که این رویداد احتمالاً در نتیجۀ انفجار ماین به وقوع پیوسته است.

به گفتۀ منبع این انفجار که حوالی ساعت سه به وقت کابل رخ داد، سبب کشته و زخمی شدن شماری از افراد شده است.

اما او از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.

تا هنوز کسی یا گروهی مسئولیت رویداد را نپذیرفته است.

ادامه خبر ...

افغانستان و ویست‌اندیز امروز در بازی بین‌المللی بیست‌آوره کرکت به میدان می‌روند

کپتان‌های افغانستان و ویست‌اندیز
کپتان‌های افغانستان و ویست‌اندیز

تیم‌های ملی کرکت افغانستان و ویست‌اندیز امروز در یک بازی بین‌المللی بیست‌آوره با هم روبه‌رو می‌شوند.

این بازی هفت شام به وقت افغانستان در شهر دوبی آغاز خواهد شد.

افغانستان و ویست‌اندیز پیش از جام جهانی بیست‌آوره، سه بازی بین‌المللی بیست‌آوره انجام می‌دهند.

جاناتن تروت، سرمربی تیم ملی افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت که بازیکنان افغان برای این بازی‌ها آماده‌اند و پیروز شدن در این مسابقات، پیش از جام جهانی از نگاه روحیه بسیار مهم است.

در یک تحول مربوط، تیم ملی کرکت زیر نوزده سال افغانستان دیروز در جام جهانی شکست سنگینی به ویست‌اندیز وارد کرد.

افغانستان هدف ۲۶۳ دوش را تعیین کرده بود، اما تمامی بازیکنان ویست‌اندیز با اجرای ۱۲۴ دوش حذف شدند.

افغانستان در نخستین بازی خود تیم افریقای جنوبی را شکست داد.

به این ترتیب، تیم ملی کرکت زیر نوزده سال افغانستان در حال حاضر در صدر جدول گروه دی جام جهانی قرار دارد.

ادامه خبر ...

رئیس مجلس ایران تایید کرد که در اعتراضات هزاران نفر کشته شدند

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران امروز دوشنبه تایید کرد که در اعتراضات روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ جدی، که به دعوت شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران شکل گرفت، هزاران نفر کشته شدند.

به گزارش رادیو فردا، قالیباف در جلسه علنی مجلس در این مورد سخن گفت.

این درحالی است که به گفته شاهدان عینی معترضانی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز اخیر شرکت کرده بودند از طرف نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند.

پیش از این علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۷ ماه جدی با تایید کشته شدن «چندهزار نفر» در اعتراضات ایران، دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده را مسئول این اعتراضات دانست و مدعی شد که او «آشکارا فتنه‌گران را تشویق کرد.»

ترمپ پیش از این چند بار از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که از خشونت با معترضان بپرهیزند و خواهان توقف اعدام‌ها نیز شده است.

ادامه خبر ...

شمار تلفات برخورد دو قطار در اسپانیا به ۳۹ تن رسیده است

در نتیجۀ تصادم یک قطار سریع السیر با یک قطار دیگر در جنوب اسپانیا،‌ دست‌کم ۳۹ نفر جان باخته اند.

ارقام تازۀ تلفات را وزارت داخلۀ اسپانیا به خبرگزاری فرانس پرس تایید کرده است.

پیش از این ، از جان باختن ۲۱ نفر خبر داده شده بود.

علت این رویداد که یکشنبه شب (۲۸جدی) در نزدیک شهر آداموز اتفاق افتاد هنوز مشخص نشده است.

ادامه خبر ...

اتصال محدود انترنت در ایران

گزارش‌ها از اتصال محدود انترنت در ایران و امکان وصل شدن از طریق برخی VPN ها برای کاربران در داخل این کشور خبر می‌دهند.

سازمان ناظر انترنت موسوم به "نت بلاکس" عصر یکشنبه ۲۸ جدی اعلام کرد، درحالی که اختلال در اتصال عادی انترنت در ایران بعد از ۲۲۸ ساعت همچنان ادامه دارد، یافته های مربوط به ترافیک انترنت نشان می‌دهد که دسترسی خدمات محدود آنلاین در شبکه های مانند گوگل در حال بازگشت است.

براساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، از نخستین ساعات شنبه نیز به شکل محدود امکان دسترسی برخی شهرهای ایران به انترنت فراهم شده بود اما چند ساعت بعد انترنت دوباره قطع شد و ایران در خاموشی ارتباطی فرو رفت.

در پی اعتراضات گسترده، حکومت ایران از شام پنجشنبه گذشته، انترنت را به شکل سراسری و کامل در این کشورقطع کرد.

ادامه خبر ...

