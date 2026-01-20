زرقا یفتلی برندۀ "جایزۀ زاید برای اخوت انسانی" شناخته شد

براساس اعلامیۀ که در ویب‌سایت رسمی این نهاد منتشر شده، برندگان دورۀ ۲۰۲۶ "جایزۀ زاید برای اخوت انسانی" روز‌دوشنبه(۱۹ جنوری) اعلام شد، توافق‌نامه تاریخی صلح میان جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان و زرقا یفتلی، فعال آموزش دختران در افغانستان، برنده‌گان این جایزه شناخته شدند.

در اعلامیه گفته شده که از زرقا یفتلی، زنی شجاع و با تعهد به خاطر پاسداری او از حق آموزش برای زنان و کودکان، فراهم‌سازی منابع آموزشی و حمایت‌های روانی‌– اجتماعی برای بیش از ۱۰۰ هزار تن در افغانستان و فراتر از آن تقدیر شده است.

زرقا یفتلی گفته که انتخاب‌ او به‌حیث برنده سال ۲۰۲۶ «پیامی نیرومند و معنادار» برای زنان افغانستان دارد.

"جایزۀ زاید برای اخوت انسانی" جایزۀ بین‌المللی است که به نام شیخ زاید بن سلطان آل نهیان نام‌گذاری شده و به افراد یا نهادهایی داده می‌شود که در راستای صلح، همزیستی، اخوت میان انسان‌ها، گفت‌وگوی ادیان و کرامت انسانی خدمات برجسته انجام داده باشند و از سال ۲۰۱۹ تاکنون، این جایزه از ۱۹ برنده از ۱۹ کشور جهان تقدیر کرده است.







