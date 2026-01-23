خبر ها
رئیس جمهور امریکا: سربازان ناتو در جنگ افغانستان در خط اول قرار نداشتند
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که نیروهای ناتو در افغانستان در خط مقدم حضور نداشتند.
آقای ترامپ این اظهارات را در یک مصاحبه با شبکهٔ فاکس نیوز مطرح کرده است.
او گفته است: «همهٔ آنها گفتند که شمار زیادی سرباز به افغانستان فرستادهاند. این کار را انجام دادند، اما آنها در عقب بودند، کمی دورتر از خط اول.»
این سخنان رئیسجمهور ترامپ واکنشها و انتقادهای سیاستمداران بریتانیایی را برانگیخته است.
منتقدان به کشته شدن ۴۵۷ سرباز بریتانیایی در افغانستان اشاره کردهاند.
یکی از اعضای پارلمان بریتانیا و نظامی پیشین که در افغانستان همراه با نیروهای ویژهٔ امریکا خدمت مشترک داشته، گفته است: «ادعای آقای ترامپ با واقعیتی که مردم در جریان خدمت در افغانستان تجربه کردهاند، همخوانی ندارد.»
نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحدهٔ امریکا حدود بیست سال در افغانستان حضور داشتند.
روسیه تائید کرد که نماینده گانش در مذاکرات با اوکرائین در ابوظبی اشتراک می کنند
روسیه صبح امروز جمعه برای نخستینبار تأیید کرد که در مذاکرات با اوکراین که قرار است در دوام روز در ابوظبی برگزار شود، شرکت خواهد کرد. این اعلام پس از گفتوگوهایی در مسکو میان ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و استیو ویتکاف، نماینده ویژه ایالات متحده، صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاریها در مسکو، هیأت روسی به رهبری ایگور کوستیوکوف، رئیس اداره اطلاعات نظامی روسیه (GRU)، اعزام خواهد شد. این موضوع را یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی پوتین، اعلام کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، پیشتر اعضای تیم خود را برای این مذاکرات در امارات متحده عربی معرفی کرده بود.
ایالات متحده در این مذاکرات نقش میانجی را دارد.
به گفته اوشاکوف، پوتین تأکید کرده است که به یک راهحل دیپلماتیک برای حل مناقشه اوکراین صادقانه علاقهمند است.
با این حال، او افزود که تحقق این امر مستلزم آن است که رهبری کشور همسایه با امتیازات ارضی مورد مطالبه روسیه موافقت کند.
افغانستان ۲۰ کیلو گرام طلای خام را برای تصفیه به ازبکستان فرستاده
افغانستان ۲۰ کیلوگرام طلای خام، به ارزش ۲،۹ میلیون دالر را برای تصفیه و پروسس به ولایت سرخان دریای ازبکستان ارسال کرده است.
خبرگزاری ایشا نیوز در شماره امروز جمعه خود نوشته که شرکت «ترمیز گُلد پروداکشن»، یک شرکت تولید جواهرات که در مرکز تجارت بینالمللی ترمیز در منطقه اقتصادی آزاد فعالیت دارد، پروسس طلای وارداتی را آغاز کرده است.
انتظار میرود این پروژه ظرفیت صنعتی منطقه را افزایش دهد، صنعت جواهرات را توسعه بخشد و حجم صادرات را افزایش دهد.
زلینسکی: سند تضمینهای امنیتی ایالات متحده برای اوکراین نهایی شده است
ولودیمیر زلینسکی رئیسجمهور اوکراین، روز پنجشنبه ۲ دلو در جریان نشست اقتصادی جهانی در شهر داووس سوئیس گفت که این سند آمادهٔ است تا از سوی پارلمان اوکراین و کانگرس ایالات متحدهٔ امریکا تصویب شود، اما اختلافات ارضی با روسیه برای رسیدن به صلح همچنان پابرجاست.
اما آقای زلینسکی توضیح نداد که این تضمینهای امنیتی شامل چه مواردی میشود.
روسیه که حدود بیست درصد از خاک اوکراین را در تصرف خود دارد، در بدل صلح خواهان واگذاری منطقهٔ دونباس در شرق اوکراین به این کشور است.
اما کییف با این خواست بهشدت مخالفت است و میگوید که در برابر هیچگونه توافق صلحی حاضر نیست از بخشی از خاک خود چشمپوشی کند.
این در حالیست که حملات روسیه به اوکراین همزمان با موج سرمای شدید همچنان ادامه داشته است و باعث شده است که هزاران ساختمان مسکونی با قطع آب، برق و سیستمهای گرمایش مواجه شوند.
به گفتهٔ مقامات اوکراین در حالی که دمای هوا در کییف به منفی پانزده درجه رسیده است، سیستم گرمایش نزدیک به شش هزار ساختمان مسکونی از کار افتاده است.
وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیهای گفته است که این حملات واکنشی به حملات اوکراین بر اهداف غیرنظامی در خاک روسیه است.
اما اوکراین همواره هدف قرار دادن غیرنظامیان روسی را رد کرده است.
تیم ملی کریکت افغانستان در مقابل ویستاندیز شکست خورد
تیم ملی کریکت افغانستان، شام گذشته در بازی سوم و نهایی سلسلهٔ از بازیهای بیستآوره در برابر ویستاندیز با تفاوت ۱۵ دوش شکست خورد.
افغانستان پیش از این در دو بازی ویست اندیز را شکست داده بود.
این مسابقات به هدف آمادگی برای جام جهانی، در امارات متحدهٔ عربی برگزار شده بود.
قرار است جام جهانی کریکت بیستآوره به میزبانی مشترک هند و سریلانکا، از هفتم ماه فبروری آغاز شود و نزدیک به یک ماه ادامه یابد.
در این جام جهانی، افغانستان در گروه دی با تیمهای افریقای جنوبی، نیوزیلند، کانادا و امارات متحدهٔ عربی همگروه است.
عبدالسلام عظیمی، رئیس پیشین سترهمحکمهٔ در جمهوری مخلوع افغانستان، درگذشت
عبدالسلام عظیمی که در پوهنتون الازهر مصر در رشتههای حقوق و شریعت اسلامی تحصیل کرده بود، بهعنوان استاد در پوهنزی شرعیات پوهنتون کابل فعالیت داشت.
او در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی و مشاور حقوقی حامد کرزی رئیسجمهور پیشین این کشور بود.
حامد کرزی ریس جمهور پیشین افغانستان وفات وی را تسلیت گفته و او را دارای اخلاق حمیده، شخصیت متین و با وقار و دانشمند خدمتگزار یاد کرده است.
پوهاند عظیمی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ میلادی ریاست سترهمحکمهٔ افغانستان را بر عهده داشت.
وی روز پنجشنبه ۲ دلو در سن ۹۹ سالگی در ترکیه وفات کرد.
اتحادیهٔ اروپا برای توانمندسازی زنان در افغانستان، کمک ده میلیون یورو را اعلام کرد
ویرونیکا بوکوویچ پوهار، نمایندهٔ اتحادیهٔ اروپا در افغانستان، روز پنجشنبه ۲ دلو گفت که این کمک برای ایجاد تصدیهای کوچک ویژهٔ زنان به مصرف خواهد رسید.
در اعلامیهٔ اتحادیهٔ اروپا آمده است که این کمکها از سوی برنامهٔ انکشافی سازمان ملل متحد (یو ان دی پی) به مصرف خواهد رسید.
در اعلامیه افزوده شده است که خدمات مالی مطابق با شریعت برای زنان افغان فراهم میشود و آنان در بخش تجارت آموزش داده خواهند شد.
برنامهٔ انکشافی سازمان ملل متحد گفته است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱میلادی، کمکهای بینالمللی به افغانستان کاهش یافته و محدودیتها بر زنان افزایش یافته است؛ امری که در نتیجهٔ آن، تلاشهای زنان در عرصهٔ اقتصادی با چالشها و موانع جدی روبهرو شده است.
با گذشت بیش از چهار سال، ملا هبتالله آخندزاده رهبر این گروه هنوز هم فرمانهای محدود کننده ای را برای سرکوب زنان صادر کرده و از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواسته تا آنرا بالای زنان در سراسر افغانستان عملی کند.
دهها مهاجر افغان از توقیفخانههای پاکستان آزاد شدند
دهها مهاجر افغان از توقیفخانههای پاکستان آزاد شده و به کشورشان بازگشتهاند.
بر اساس خبرنامۀ امروز وزارت مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان، در جریان هفتهٔ روان ۱۲۳ مهاجر افغان از توقیفخانههای پاکستان آزاد شده و به کشور بازگردانده شدند.
در خبرنامه به نقل از ریاست امور عودتکنندگان در قندهار آمده است که این افراد از یک روز تا دو ماه در بند بودهاند و پس از دریافت کمکها از سوی این ریاست، به مناطقشان منتقل شدهاند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) در تازهترین گزارشش که دو روز پیش منتشر کرد، گفت که موارد آزار و اذیت، بازداشت و اخراج مهاجران توسط پولیس پاکستان افزایش یافته است.
دونالد ترمپ «هیئت صلح» خود را افتتاح کرد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه «هیئت صلح» خود را افتتاح کرد.
تمرکز این هیئت در آغاز بر تحکیم آتشبس در غزه است.
رئیس جمهور ترمپ ریاست این هیئت را به عهده خواهد داشت.
مراسم امضای این ابتکار در شهر داووس سوئیس برگزار شد؛ جایی که نشست سالانۀ مجمع جهانی اقتصاد با حضور رهبران سیاسی و تجاری جهان در حال برگزاری است.
او گفت: «وقتی این هیئت بهطور کامل تشکیل شود، ما میتوانیم تقریباً هر کاری که بخواهیم انجام دهیم، و این کار را در هماهنگی با ملل متحد انجام خواهیم داد.»
رئیس جمهور ترمپ افزود که سازمان ملل ظرفیتهای بزرگی دارد که تا کنون بهطور کامل از آن استفاده نشده است.
ترمپ دهها رهبر دیگر جهان را برای پیوستن به این هیئت دعوت کرد و گفت که میخواهد این هیأت به چالشهایی فراتر از آتشبس شکنندۀ غزه بپردازد.
شورای امنیت ملل متحد انفجار مرگبار در یک رستورانت چینی در کابل را نکوهش کرد
شورای امنیت ملل متحد انفجار مرگبار اخیر در یک رستورانت چینی در شهر کابل را بهشدت نکوهش کرد.
این شورا روز چهارشنبه در بیانیهای تاکید کرد که تروریزم در همه اشکال و ابعاد آن، یکی از جدیترین تهدیدها در برابر صلح و امنیت افغانستان و جهانی است.
در انفجار روز دوشنبه در منطقۀ شهرنو کابل هفت تن بشمول یک شهروند چین کشته شدند.
گزارش شده که در میان حدود بیست زخمی این رویداد، یک شهروند دیگر چینایی شامل است که بهشدت زخمی شده است.
مسئولیت این انفجار را شاخۀ ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است.
شورای امنیت ملل متحد تاکید کرده که عاملان، سازماندهندگان، تمویلکنندگان و حامیان این اعمال نفرتانگیز تروریستی باید مسئول شناخته و به عدالت سپرده شوند.
این شورا همچنان از همۀ کشورها خواست تا مطابق قوانین بینالمللی و قطعنامههای مربوط شورای امنیت، در این زمینه با تمام نهادهای مرتبط همکاری فعال داشته باشند.