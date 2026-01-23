رئیس جمهور امریکا: سربازان ناتو در جنگ افغانستان در خط اول قرار نداشتند

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که نیروهای ناتو در افغانستان در خط مقدم حضور نداشتند.

آقای ترامپ این اظهارات را در یک مصاحبه با شبکهٔ فاکس نیوز مطرح کرده است.

او گفته است: «همهٔ آن‌ها گفتند که شمار زیادی سرباز به افغانستان فرستاده‌اند. این کار را انجام دادند، اما آن‌ها در عقب بودند، کمی دورتر از خط اول.»

این سخنان رئیس‌جمهور ترامپ واکنش‌ها و انتقادهای سیاست‌مداران بریتانیایی را برانگیخته است.

منتقدان به کشته شدن ۴۵۷ سرباز بریتانیایی در افغانستان اشاره کرده‌اند.

یکی از اعضای پارلمان بریتانیا و نظامی پیشین که در افغانستان همراه با نیروهای ویژهٔ امریکا خدمت مشترک داشته، گفته است: «ادعای آقای ترامپ با واقعیتی که مردم در جریان خدمت در افغانستان تجربه کرده‌اند، هم‌خوانی ندارد.»

نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحدهٔ امریکا حدود بیست سال در افغانستان حضور داشتند.