جهان

زلینسکی: سند تضمین‌های امنیتی ایالات متحده برای اوکراین نهایی شده است

ولودیمیر زلینسکی، رئیس جمهور اوکراین
ولودیمیر زلینسکی، رئیس جمهور اوکراین

ولودیمیر زلینسکی رئیس‌جمهور اوکراین، روز پنج‌شنبه ۲ دلو در جریان نشست اقتصادی جهانی در شهر داووس سوئیس گفت که این سند آمادهٔ است تا از سوی پارلمان اوکراین و کانگرس ایالات متحدهٔ امریکا تصویب شود، اما اختلافات ارضی با روسیه برای رسیدن به صلح همچنان پابرجاست.

اما آقای زلینسکی توضیح نداد که این تضمین‌های امنیتی شامل چه مواردی می‌شود.

روسیه که حدود بیست درصد از خاک اوکراین را در تصرف خود دارد، در بدل صلح خواهان واگذاری منطقهٔ دونباس در شرق اوکراین به این کشور است.

اما کی‌یف با این خواست به‌شدت مخالفت است و می‌گوید که در برابر هیچ‌گونه توافق صلحی حاضر نیست از بخشی از خاک خود چشم‌پوشی کند.

این در حالیست که حملات روسیه به اوکراین همزمان با موج سرمای شدید همچنان ادامه داشته است و باعث شده است که هزاران ساختمان مسکونی با قطع آب، برق و سیستم‌های گرمایش مواجه شوند.

به گفتهٔ مقامات اوکراین در حالی که دمای هوا در کی‌یف به منفی پانزده درجه رسیده است، سیستم گرمایش نزدیک به شش هزار ساختمان مسکونی از کار افتاده است.

وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این حملات واکنشی به حملات اوکراین بر اهداف غیرنظامی در خاک روسیه است.

اما اوکراین همواره هدف قرار دادن غیرنظامیان روسی را رد کرده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

ده‌ها مهاجر افغان از توقیف‌خانه‌های پاکستان آزاد شدند

پاکستان - بازداشت افغان‌ها در پاکستان افزایش یافته است. (عکس آرشیف)
پاکستان - بازداشت افغان‌ها در پاکستان افزایش یافته است. (عکس آرشیف)

ده‌ها مهاجر افغان از توقیف‌خانه‌های پاکستان آزاد شده و به کشورشان بازگشته‌اند.

بر اساس خبرنامۀ امروز وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان، در جریان هفتهٔ روان ۱۲۳ مهاجر افغان از توقیف‌خانه‌های پاکستان آزاد شده و به کشور بازگردانده شدند.

در خبرنامه به نقل از ریاست امور عودت‌کنندگان در قندهار آمده است که این افراد از یک روز تا دو ماه در بند بوده‌اند و پس از دریافت کمک‌ها از سوی این ریاست، به مناطق‌شان منتقل شده‌اند.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) در تازه‌ترین گزارشش که دو روز پیش منتشر کرد، گفت که موارد آزار و اذیت، بازداشت و اخراج مهاجران توسط پولیس پاکستان افزایش یافته است.

ادامه خبر ...

دونالد ترمپ «هیئت صلح» خود را افتتاح کرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز پنج‌شنبه «هیئت صلح» خود را افتتاح کرد.

تمرکز این هیئت در آغاز بر تحکیم آتش‌بس در غزه است.

رئیس جمهور ترمپ ریاست این هیئت را به عهده خواهد داشت.

مراسم امضای این ابتکار در شهر داووس سوئیس برگزار شد؛ جایی که نشست سالانۀ مجمع جهانی اقتصاد با حضور رهبران سیاسی و تجاری جهان در حال برگزاری است.

او گفت: «وقتی این هیئت به‌طور کامل تشکیل شود، ما می‌توانیم تقریباً هر کاری که بخواهیم انجام دهیم، و این کار را در هماهنگی با ملل متحد انجام خواهیم داد.»

رئیس جمهور ترمپ افزود که سازمان ملل ظرفیت‌های بزرگی دارد که تا کنون به‌طور کامل از آن استفاده نشده است.

ترمپ ده‌ها رهبر دیگر جهان را برای پیوستن به این هیئت دعوت کرد و گفت که می‌خواهد این هیأت به چالش‌هایی فراتر از آتش‌بس شکنندۀ غزه بپردازد.

ادامه خبر ...

اوکراین: هزاران ساختمان مسکونی در پی حملات روسیه از سیستم گرمایش محروم شدند

ساکنان کی‌یف در ۱۸ جنوری
ساکنان کی‌یف در ۱۸ جنوری

مقام‌های اوکراین می‌گویند که در نتیجه حملات گستردهٔ روسیه به کی‌یف، پایتخت این کشور، ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت‌های انرژی هدف قرار گرفتند.

این حملات روز سه‌شنبه، ۲۰ جنوری، همزمان با موج سرمای شدید انجام شد که به گفتۀ ویتالی کلیچکو، شاروال کی‌یف، باعث شد هزاران ساختمان مسکونی با قطع آب، برق و سیستم‌های گرمایش مواجه شوند.

به گفتهٔ کلیچکو، در حالی که دمای هوا در کی‌یف به منفی پانزده درجه رسیده است، سیستم گرمایش نزدیک به شش هزار ساختمان مسکونی از کار افتاده است.

وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این حملات واکنشی به حملات اوکراین بر اهداف غیرنظامی در خاک روسیه است. اما اوکراین همواره هدف قرار دادن غیرنظامیان روسی را رد کرده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفته است که در این حملات از تعداد زیادی راکت بالستیک و کروز و بیش از ۳۰۰ طیارهٔ بدون سرنشین تهاجمی استفاده شده است. به گفتهٔ زلنسکی، در حال حاضر کی‌یف بدترین وضعیت را دارد، زیرا گرمایش تعداد قابل توجهی از ساختمان‌های مسکونی از کار افتاده است.

ادامه خبر ...

تصادم قطار مسافربری در اسپانیا؛ یک کشته و ۳۷ زخمی

آرشیف
آرشیف

در شمال‌شرق اسپانیا، در منطقهٔ کاتالونیا، روز سه‌شنبه ۲۰ جنوری، در پی یک رویداد قطار مسافربری، یک تن جان باخت و ۳۷ تن دیگر زخمی شدند.

این رویداد دو روز پس از برخورد مرگبار دو قطار تیزرفتار در جنوب اسپانیا رخ داد.

به گفتهٔ اداره‌های محلی خدمات اضطراری، فرد جان‌باخته، رانندهٔ قطار بوده و تصاویر رسانه‌های محلی نشان می‌دهد که بخش جلوی قطار به‌شدت آسیب دیده است.

پیش از این، روز یکشنبهٔ گذشته، در پی برخورد دو قطار تیزرفتار مسافربری در نزدیکی شهر ادموز در ولایت کوردوبای اسپانیا، حدود ۴۲ تن جان خود را از دست دادند.

ادامه خبر ...

ترمپ: ایران قصد اعدام ۸۳۷ نفر را داشت

رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا بار دیگر تأکید کرد که هنوز گزینه حمله به ایران روی میز است.

دونالد ترمپ روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در قصر سفید افزود که هفته گذشته، روز چهارشنبه و پنج‌شنبه، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران قصد داشتند ۸۳۷ معترض را اعدام کنند، اما پس از هشدار او، ایران این اقدام را انجام نداد.

رئیس‌جمهور امریکا گفت که به مقامات ایران اعلام کرده اگر این افراد اعدام شوند، برای آن‌ها پیامدهای بدی خواهد داشت و با هشدار او، ایران از اعدام معترضان خودداری کرد.
او همچنین گفت که نمی‌داند در آینده مقامات ایران چه اقدامی خواهند کرد، اما فعلاً از اعدام این افراد صرف‌نظر شده است.

ادامه خبر ...

تعداد قربانیان تصادف قطار در اسپانیا به ۴۲ نفر رسید

تصادف قطار در اسپانیا
تصادف قطار در اسپانیا

شمار کشته‌شدگان بر اثر برخورد دو قطار سریع‌السیر در جنوب اسپانیا به ۴۲ نفر افزایش یافته است. این پس از آن اعلام شد که جسد یک نفر دیگر در واگن‌های تخریب شده پیدا شد.

مقامات منطقه آندلس در بیانیه‌ای گفتند که بعدازظهر روز سه‌شنبه، جسد یک نفر دیگر در یکی از واگن‌های قطار «آلویا» پیدا شد و با این حساب، شمار قربانیان به ۴۲ نفر رسید. پس از این حادثه خونین، سرعت قطارها بین مادرید و بارسلونا در اسپانیا محدود شده است.

این برخورد دو قطار سریع‌السیر مسافربری روز یک‌شنبه گذشته در فاصله ۳۶۰ کیلومتری جنوب مادرید، نزدیک شهر آدموز در ایالت کوردوبا رخ داد. کارشناسان می‌گویند، یکی از قطارها احتمالاً به دلیل خرابی یک وسیله اتصال از خط خود خارج شده و با ریل دیگری برخورد کرده است.

ادامه خبر ...

ترمپ: در حاشیه مجمع اقتصادی داووس درباره گرینلند با شماری از کشورها گفت‌وگو می‌کنم

انتظار می‌رود که امروز در شهر داووس سوئیس، هم‌زمان با برگزاری نشست جهانی اقتصاد، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا با مقام‌های شماری از کشورها در مورد گرینلند گفت‌وگو کند.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روزسه‌شنبه ۳۰ جدی از این دیدارها خبر داد، اما مشخص نکرد که کدام رهبران در این نشست شرکت خواهند داشت.

جزیره بزرگ گرینلند که در نزدیکی خاک امریکا موقعیت دارد، تحت اداره دنمارک است و رهبران اروپایی با پیوستن این جزیره به امریکا مخالفت کرده‌اند. با این حال، رئیس‌جمهور ترمپ روز شنبه هشدار داد که از اول فبروری، بر واردات دنمارک و هفت کشور دیگر اروپایی ده درصد تعرفه وضع خواهد شد و اگر این کشورها خواست امریکا را در مورد گرینلند نپذیرند، این تعرفه‌ها از اول جون به ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.

قرار است رئیس‌جمهور دونالد ترمپ امروز در نشست جهانی داووس نیز سخنرانی کند.

ادامه خبر ...

تیم فوتسال افغانستان ویتنام را شکست داد

به سلسله بازی های دوستانه، تیم ملی فوتسال افغانستان امروز سه شنبه، ۳۰ جدی تیم ویتنام را شکست داد.

این بازی که عصر امروز در ویتنام برگزار شده بود با نتیجه‌ی پنج بر دو به نفع تیم افغانستان به پایان رسید.

تیم ملی فوتسال افغانستان در بازی اول دوستانه که روز یکشنبه برگزار شد، تیم ویتنام را با نتیجۀ ۵-۳، شکست داد.

بازی امروز هم در چارچوب آمادگی برای رقابت های جام آسیایی فوتسال برگزار شده است.

رقابت های جام آسیایی فوتسال ۲۰۲۶ از ۷ تا ۱۸ ماه دلو به میزبانی اندونیزیا برگزار می‌شود.

تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه چهارم با ایران، عربستان سعودی و مالیزیا هم‌گروه است.

ادامه خبر ...

زرقا یفتلی برندۀ "جایزۀ زاید برای اخوت انسانی" شناخته شد

زرقا یفتلی
زرقا یفتلی

براساس اعلامیۀ که در ویب‌سایت رسمی این نهاد منتشر شده، برندگان دورۀ ۲۰۲۶ "جایزۀ زاید برای اخوت انسانی" روز‌دوشنبه(۱۹ جنوری) اعلام شد، توافق‌نامه تاریخی صلح میان جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان و زرقا یفتلی، فعال آموزش دختران در افغانستان، برنده‌گان این جایزه شناخته شدند.

در اعلامیه گفته شده که از زرقا یفتلی، زنی شجاع و با تعهد به خاطر پاسداری او از حق آموزش برای زنان و کودکان، فراهم‌سازی منابع آموزشی و حمایت‌های روانی‌– اجتماعی برای بیش از ۱۰۰ هزار تن در افغانستان و فراتر از آن تقدیر شده است.

زرقا یفتلی گفته که انتخاب‌ او به‌حیث برنده سال ۲۰۲۶ «پیامی نیرومند و معنادار» برای زنان افغانستان دارد.

"جایزۀ زاید برای اخوت انسانی" جایزۀ بین‌المللی است که به نام شیخ زاید بن سلطان آل نهیان نام‌گذاری شده و به افراد یا نهادهایی داده می‌شود که در راستای صلح، همزیستی، اخوت میان انسان‌ها، گفت‌وگوی ادیان و کرامت انسانی خدمات برجسته انجام داده باشند و از سال ۲۰۱۹ تاکنون، این جایزه از ۱۹ برنده از ۱۹ کشور جهان تقدیر کرده است.



ادامه خبر ...

