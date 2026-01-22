مقام‌های اوکراین می‌گویند که در نتیجه حملات گستردهٔ روسیه به کی‌یف، پایتخت این کشور، ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت‌های انرژی هدف قرار گرفتند.

این حملات روز سه‌شنبه، ۲۰ جنوری، همزمان با موج سرمای شدید انجام شد که به گفتۀ ویتالی کلیچکو، شاروال کی‌یف، باعث شد هزاران ساختمان مسکونی با قطع آب، برق و سیستم‌های گرمایش مواجه شوند.

به گفتهٔ کلیچکو، در حالی که دمای هوا در کی‌یف به منفی پانزده درجه رسیده است، سیستم گرمایش نزدیک به شش هزار ساختمان مسکونی از کار افتاده است.

وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این حملات واکنشی به حملات اوکراین بر اهداف غیرنظامی در خاک روسیه است. اما اوکراین همواره هدف قرار دادن غیرنظامیان روسی را رد کرده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفته است که در این حملات از تعداد زیادی راکت بالستیک و کروز و بیش از ۳۰۰ طیارهٔ بدون سرنشین تهاجمی استفاده شده است. به گفتهٔ زلنسکی، در حال حاضر کی‌یف بدترین وضعیت را دارد، زیرا گرمایش تعداد قابل توجهی از ساختمان‌های مسکونی از کار افتاده است.