روسیه تائید کرد که نماینده گانش در مذاکرات با اوکرائین در ابوظبی اشتراک می کنند

روسیه صبح امروز جمعه برای نخستین‌بار تأیید کرد که در مذاکرات با اوکراین که قرار است در دوام روز در ابوظبی برگزار شود، شرکت خواهد کرد. این اعلام پس از گفت‌وگوهایی در مسکو میان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و استیو ویتکاف، نماینده ویژه ایالات متحده، صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری‌ها در مسکو، هیأت روسی به رهبری ایگور کوستیوکوف، رئیس اداره اطلاعات نظامی روسیه (GRU)، اعزام خواهد شد. این موضوع را یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی پوتین، اعلام کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، پیش‌تر اعضای تیم خود را برای این مذاکرات در امارات متحده عربی معرفی کرده بود.

ایالات متحده در این مذاکرات نقش میانجی را دارد.

به گفته اوشاکوف، پوتین تأکید کرده است که به یک راه‌حل دیپلماتیک برای حل مناقشه اوکراین صادقانه علاقه‌مند است.

با این حال، او افزود که تحقق این امر مستلزم آن است که رهبری کشور همسایه با امتیازات ارضی مورد مطالبه روسیه موافقت کند.