اتحادیه اروپا: آموزش حق هر کودک در افغانستان است

مقامات صنایع دواسازی بنگلادیش تعهد سپرده اند، ادویه‌ای که به تاریخ"ختم اعتبار" آن کم باقی مانده باشد، نباید به افغانستان صادر شود.

"منا"شبکۀ خبری انلاین شرق میانه با نقل قول از اعلامیه وزارت صحت عامۀ بنگلادیش نوشته که در ملاقات بین حافظ نعمت‌الله ایوبی، رئیس ادارۀ تنظیم ادویه حکومت طالبان و محمد ذاکر حسین، منشی عمومی اتحادیۀ صنایع دواسازی بنگلادیش، همچنین توافق شده که بنگلادیش، ادویۀ با کیفیت بلند را به قیمت‌های مناسب و قابل دسترسی به افغانستان صادر خواهد کرد.

رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان، نیز در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که در جریان سفر هیئت طالبان به بنگلادیش، مسئولان شرکت‌های تولید دوای بنگلادیش همچنین تشویق شده اند، تا در بخش تولید ادویه در افغانستان، سرمایه‌گذاری کنند.

این در حالیست که افغانستان بیشتر ادویۀ مورد نیاز خودرا از خارج وارد می کند و وزارت مالیۀ حکومت طالبان اخیراً اعلام کرده که ممنوعیت واردات ادویه از پاکستان، سر از ۲۰ دلو اجرایی خواهد شد.