خبرگزاری رویترز روز دوشنبه، ۱۷ حمل به نقل از "یک منبع آگاه" گزارش داد که ایران و ایالات متحده طرحی برای پایان دادن به درگیری‌ها دریافت کرده‌اند که می‌تواند از روز دوشنبه اجرایی شود و تنگهٔ هرمز را دوباره بازگشایی کند.

به گفتۀ این منبع، چارچوبی برای پایان دادن به خصومت‌ها توسط پاکستان تهیه و شامگاه یک‌شنبه با ایران و امریکا در میان گذاشته شده است.

این طرح شامل رویکردی دو مرحله‌ای است: ابتدا آتش‌بس فوری و سپس دستیابی به یک توافق جامع.

این منبع گفت: "همه عناصر باید امروز مورد توافق قرار گیرد" و افزود که تفاهم اولیه به‌صورت یک یادداشت تفاهم تنظیم خواهد شد و به‌ صورت الکترونیکی و از طریق پاکستان، به‌عنوان تنها کانال ارتباطی در این مذاکرات، نهایی می‌شود.

از سوی دیگر یک مقام ارشد ایرانی روز دوشنبه به رویترز گفت که ایران تنگۀ هرمز را در ازای "آتش‌بس موقت" بازگشایی نخواهد کرد.

نخستین بار وب‌سایت اکسیوس روز یک‌شنبه به نقل از منابع امریکایی، اسرائیلی و منطقه‌ای گزارش داد که ایالات متحده، ایران و میانجی‌های منطقه‌ای در حال بررسی یک آتش‌بس احتمالی ۴۵روزه به‌عنوان بخشی از یک توافق دو مرحله‌ای هستند که می‌تواند به پایان دائمی جنگ منجر شود.