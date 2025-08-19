ترامپ در تلاش برای برگزاری نشست مستقیم زلنسکی و پوتین برای پایان جنگ اوکراین است

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا گفت که او با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه تماس تلفونی گرفته تا دیدار رو در رو میان او و رئیس‌جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی را تنظیم کند.

آقای ترامپ این سخنان را در ۱۸ آگست، پس از دیدار دوجانبه در قصر با زلنسکی به‌منظور پایان جنگ اوکراین مطرح کرد و سپس دربارهٔ این موضوع با رهبران اروپایی نیز گفتگو نمود.

ترمپ گفت که مکان نشست هنوز مشخص نشده، اما معاون او جی‌دی وینس، مارکو روبیو وزیر خارجه و استیو ویتکاف نماینده ویژه او هماهنگی‌ها را با روسیه و اوکراین پیش می‌برند.

فریدریش مرتس صدراعظم جرمنی گفت که این نشست در دو هفته آینده برگزار خواهد شد.

ترمپ در شبکه اجتماعی خود «تروت سوشیال» نوشت که این یک «گام نخست بسیار خوب» برای پایان دادن به جنگ چهار ساله است.

در همین حال، یوری اوشاکوف مشاور امور خارجی رئیس‌جمهور روسیه گفت که در تماس تلفونی میان ترمپ و پوتین، دو طرف بر ادامه گفت‌وگوهای مستقیم میان مسکو و کییف‌ تأکید کردند.

اوشاکوف در بیانیه‌ای افزود که دربارهٔ گفت‌وگوهای سطح بالای نمایندگان اوکراین و روسیه نیز بحث شد.

او همچنین گفت که پوتین و ترمپ توافق کردند که در مورد اوکراین و سایر موضوعات مهم جهانی در تماس نزدیک بمانند.

با این حال، از سخنان اوشاکوف چنین برنمی‌آید که پوتین حاضر به گفت‌وگوی مستقیم با زلنسکی شده باشد.

ترمپ هنگام دیدار با زلنسکی در قصر سفید گفت که واشنگتن در امور امنیتی کییف سهم خواهد گرفت.

او افزود: «وقتی پای امنیت به میان می‌آید، موضوع کمک‌های بیشتر هم مطرح می‌شود. اوکراین خط اول دفاع از اروپاست، اما ما نیز می‌خواهیم کمک کنیم.»

پس از گفت‌وگوهای ترمپ و زلنسکی، فریدریش مرتس صدراعظم جرمنی، دبیرکل ناتو مارک روته، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، کایر استارمر صدراعظم بریتانیا، جورجیا ملونی صدراعظم ایتالیا، اورزولا فون‌درلاین رئیس کمیسیون اروپا و الکساندر استاب رئیس‌جمهور فنلند به نشست پیوستند.

ترمپ بعد از این نشست گفت که اروپا می‌تواند به عنوان بخشی از توافق صلح با روسیه، تضمین‌های امنیتی برای اوکراین فراهم کند و ایالات متحده نقش نظارت را بر عهده گیرد.

او در «تروت سوشیال» نوشت که در نشست روی تضمین‌های امنیتی اوکراین بحث شد و اینکه کشورهای اروپایی با هماهنگی امریکا چگونه این تضمین‌ها را فراهم خواهند کرد.

زلنسکی پس از دیدار دوجانبه با ترمپ از این نشست ستایش کرد و گفت که مذاکرات بسیار خوبی بود.

این نشست‌ها پس از نشست ۱۵ آگست، میان سران امریکا و روسیه در آلاسکا برگزار شد.

رئیس‌جمهور امریکا در ۱۸ آگست گفت که هدف او رسیدن به صلحی پایدار است که لزوماً نیازمند آتش‌بس فوری نیست.

ترمپ افزود که پوتین نیز چنین چیزی می‌خواهد. اما صدراعظم جرمنی گفت که رسیدن به صلح پیچیده است و همه کشورهایی که در این نشست حضور داشتند نخست خواستار آتش‌بس هستند. او از رئیس‌جمهور ترمپ خواست بر پوتین فشار وارد کند تا در نشست سه‌جانبه شرکت کند.

رئیس‌جمهور فرانسه نیز گفت که این نشست نباید صرفاً سه‌جانبه باشد و اروپا نیز باید در آن حضور داشته باشد.

در نهایت، صدراعظم جرمنی از اعلام ترمپ دربارهٔ تضمین‌های امنیتی برای اوکراین استقبال کرد و گفت که نشست قصر سفید فراتر از انتظار بوده و احساس می‌شود که این روزها برای تصمیم‌گیری‌های اوکراین روزهای مهمی است.