جهان
سرمنشی ناتو: بحثها دربارهٔ تضمینهای امنیتی اوکراین جریان دارد
مارک روته، سرمنشی ناتو میگوید بحثها بر سر ارائه تضمینهای امنیتی به اوکراین مشابه آنچه کشورهای عضو ناتو دریافت کردهاند، جریان دارد.
آقای روته روز دوشنبه پس از نشست در قصر سفید با دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا، ولودیمیر زلینسکی رئیسجمهور اوکراین و رهبران اروپایی به فاکس نیوز گفت که واشنگتن برای دادن تضمینهای امنیتی به اوکراین علاقه نشان داده است؛ تضمینهایی که مشابه ماده پنجم پیمان ناتو خواهد بود.
او افزود که آنچه مورد بحث است عضویت ناتو نیست، اما تضمینها مانند کشورهای عضو ناتو داده میشود؛ همان ماده پنج که میگوید حمله به یک عضو ناتو به منزله حمله به همه کشورهای عضو است.
زلینسکی پیش از این نیز بر اساس ماده پنجم پیمان ناتو خواستار تضمینهای امنیتی از غرب شده بود.
ایران تا پایان سال روان خورشیدی ۸۰۰ هزار مهاجر افغان را اخراج می کند
وزیر داخله ایران اعلام کرد تا آخر حوت امسال ۸۰۰ هزار تن دیگر از مهاجران افغان از این کشور اخراج خواهند شد.
اسکندر مؤمنی که به مشهد سفر کرده، دوشنبه ۲۷ اسد گفت تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار مهاجر افغان از مرزهای ایران خارج شده است.
او افزود که ایران برنامه ریزی کرده که دو میلیون مهاجر افغان از این کشور برگشت داده شوند.
او افزوده که مهاجران را اخراج کردند که به گونه غیر قانونی در ایران زندگی می کردند.
به گفته اسکندر مؤمنی، بیش از ۷۰ درصد از یک میلیون و ۲۰۰ هزار افغان های که تاکنون از ایران رفتهاند، داوطلبانه برگشتند.
وزیر داخله ایران افزوده که بازگشت آنان «عزتمندانه» انجام خواهد شد و این موضع به معنای «مهاجرتستیزی» نیست.
این درحالی است که ایران پس درگیری بیان این کشور و اسرائیل اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است.
قرار است ترمپ امروز میزبان رئیس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی باشد
در حالیکه ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین و رهبران اروپایی برای گفتوگو در قصر سفید آماده میشوند، روسیه حملات هوایی خود را بر چندین هدف ادامه داده است.
در حملۀ روسیه بر خارکیف هفت نفر، از جمله دو کودک، کشته و دستکم ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.
این حملات هوایی سه روز پس از سفر ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه به الاسکا به دعوت ترمپ صورت گرفت.
ترمپ گفته بود در گفتوگوها درباره توافق صلح «پیشرفت بزرگی» حاصل شده اما هنوز نیاز به کار روی جزئیات است.
قرار است امروز ترمپ در قصر سفید میزبان رئیسجمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی و رهبران اروپایی باشد.
در این نشست، علاوه بر ترمپ و زلنسکی، مارک روته سرمنشی ناتو، امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه، کییر استارمر صدراعظم بریتانیا، فریدریش مرز صدراعظم جرمنی، جورجیا ملونی صدراعظم ایتالیا و الکساندر استوب رئیسجمهور فنلند نیز حضور خواهند داشت.
ازسرگیری عملیات نجات در پاکستان؛ سیلابهای ناگهانی جان بیش از ۳۰۰ نفر را گرفت
مقامهای پاکستانی روز دوشنبه اعلام کردند که عملیات نجات و کمکرسانی در شمالغرب این کشور پس از توقف چند ساعته به دلیل بارندگی شدید، از سر گرفته شده است.
سیلابهای ناگهانی ناشی از بارانهای سنگین تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر قربانی گرفته است.
ادارۀ ملی مدیریت بحران پاکستان میگوید بارانهای شدید از روز جمعه در چندین ولسوالی شمالی تلفات و خسارت زیادی بهجا گذاشته است. در مناطق کوهستانی نیز بارانها سبب رانش زمین و سنگ شده و خانهها، موترها و داراییهای مردم را با خود برده است.
ولسوالی بونیر بیشترین آسیب را دیده و بیش از ۲۰۰ نفر در آن کشته شدهاند.
عبید وزیر، یک مقام محلی به خبرگزاری رویترز گفته که «اولویت ما اکنون پاکسازی جادهها، برپایی پلها و رساندن کمک به آسیبدیدگان است.»
مقامها گفتند بونیر که حدود سه و نیم ساعت با پایتخت اسلامآباد فاصله دارد، بر اثر «انفجار ابر» آسیب دیده است؛ پدیدهای نادر که در آن بیش از ۱۰۰ میلیمتر باران در کمتر از یک ساعت در یک منطقه کوچک می بارد.
به گفته مقامها، روز جمعه صبح در بونیر بیش از ۱۵۰ میلیمتر باران در کمتر از یک ساعت باریده بود.
پیشبینی شده است که بارشهای سنگین تا اوایل سپتمبر در سراسر پاکستان ادامه یابد.
طبق آمار این اداره، بارانهای موسمی و سیلابها از اواخر جون تاکنون ۶۵۷ نفر را در سراسر پاکستان کشته است.
امریکا صدور ویزه برای افراد از نوار غزه را متوقف کرد
مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده امریکا اعلام کرد که این کشور ورود افراد از نوار غزه از طریق ویزههای بازدیدکننده را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است.
به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، وی گفته است که برخی از سازمانهایی که در گرفتن این ویزهها دخیل بودند، روابط نزدیک با گروه حماس داشته اند.
حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود.
روبیو روز یکشنبه به شبکهٔ تلویزیونی CBS News گفته است که ما با گروههایی که ارتباط با حماس دارند یا از آن حمایت میکنند، وارد همکاری نخواهیم شد.
روبیو همچنان گفت که شواهدی وجود دارد که توسط دفاتر متعدد کنگره ارائه شده است و نشان می دهدکه برخی از سازمانهایی که در گرفتن این ویزهها دخیل بوده روابط قوی با گروههای تروریستی مانند حماس داشته اند. اما او جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
روبیو این را هم نگفت که اخیراً چه تعداد از این ویزهها صادر شده است و این توقف تنها شامل ویزههای جدید میشود یا ویزههای قبلاً صادرشده را نیز در بر میگیرد.
بیشتر افراد از غزه برای درمان به امریکا می روند که کودکان نیز شامل آن اند.
به گزارش روزنامهٔ نیویارک تایمز، این تصمیم بر اساس اظهارات لورا لومر، فعال راستگرای افراطی، گرفته شده است که در شبکهٔ اجتماعی ایکس علیه ورود افراد از نوار غزه اعتراض کرده است.
لومر در پستهایش در ایکس ورود این افراد را تهدیدی برای امنیت ملی امریکا توصیف کرده و گفته که کشورهای اسلامی کافی وجود دارند که توانایی پذیرش نیازمندان برای درمان را دارند.
اسپانیا ۵۰۰ سرباز دیگر را برای مهار آتشسوزیهای جنگلی اعزام می کند
پدرو سانچز صدراعظم اسپانیا روز یکشنبه گفت که اسپانیا ۵۰۰ سرباز دیگر را برای مقابله با آتشسوزیهای جنگلی که در جریان یک دورهٔ طولانی از هوای گرم که جنگلهای خشک را نابود کرده است، اعزام میکند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، این تصمیم در حالی گرفته شده است که پیش از این بیش از ۱۴۰۰ سرباز مصروف خاموشسازی آتش بودند و مقامات در مهار آتشسوزیهای جنگلی، بهویژه در منطقهٔ شمالغربی گالیسیا، با دشواری روبهرو اند.
مقامات گفته اند که آتشنشانان در حال مهار ۱۲ آتشسوزی بزرگ در گالیسیا هستند که همهٔ آنها در نزدیکی شهر اورنسه قرار دارند.
بر اساس آمار سیستم اطلاعات آتشسوزی جنگلی اتحادیهٔ اروپا، آتش سوزیهای امسال در اسپانیا ۱۵۸ هزار هکتار که (۳۹۰ هزار جریب) زمین می شود را سوزانده است.
خدمات تغییرات اقلیمی اتحادیهٔ اروپا گزارش داده است که اروپا از دههٔ ۱۹۸۰ تاکنون دو برابر میانگین جهانی گرمتر شده است.
دانشمندان میگویند تغییرات اقلیمی سبب افزایش و شدت گرما و خشکی در بخشهایی از اروپا میشود و منطقه را آسیبپذیرتر در برابر آتشسوزیها میسازد.
دست کم یازده نفر در حمله روسیه به اوکراین زخمی شدند
مقامات اوکراین یکشنبه شب ۱۷ اگست گفتند که روسیه یک منطقهٔ رهایشی در خارکیف را با موشک بالستیک هدف قرار داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دراین حمله دستکم ۱۱ نفر زخمی شدند.
اولِه سینهوبوف، والی خارکیف در تلگرامش نوشته است که در میان زخمیها یک دختر ۱۳ ساله نیز شامل است.
خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین که در شمالشرق این کشور و نزدیک به مرز روسیه موقعیت دارد، از آغاز جنگی که مسکو با تهاجم همهجانبه در فبروری ۲۰۲۲ شروع کرد، بارها هدف حملات موشکی و طیارههای بی پیلوت روسی قرار گرفته است.
در خبر گفته شده است، موج انفجار شیشههای ساختمانها را شکسته و برخی از ساکنان این منطقه مجبور به تخلیه شدند.
مقامات همچنان گفته اند که در این حمله یک زن ۵۷ ساله هم زخمی شد و دستکم دوازده خانهٔ رهایشی و یک ساختمان آموزشی نیز آسیب دیده است.
این درحالیست که تلاشها برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین ادامه دارد و قرار است روز دوشنبه ولودیمیرزلنسکی رئیس جمهور اوکراین با دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا در واشنگتن دیدار کند.
این دیدار پس نشست رهبران امریکا و روسیه در آلاسکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین صورت می گیرد.
ویتکاف: روسیه تضمینهای امنیتی برای اوکراین را پذیرفته
استیو ویتکاف نماینده ویژه امریکا روز یکشنبه گفت ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه در نشست آلاسکا با دونالد ترامپ رئیسجمهور امریکا پذیرفته است که امریکا و متحدان اروپایی تضمینهای امنیتی مشابه ماده پنج ناتو برای اوکراین پیشنهاد کنند.
او به شبکه سیانان گفت این نخستین بار است که پوتین با چنین امری موافقت کرده است.
اورزولا فندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز در بروکسل در کنار زلنسکی از آمادگی اتحادیه اروپا برای مشارکت در این تضمینها استقبال کرد.
ویتکاف افزود دو طرف بر سر «تضمینهای امنیتی قوی و سرنوشتساز» بحث کردند و روسیه تعهد داده است به دنبال تصرف سرزمینهای جدیدی در اوکراین نرود. زلنسکی ضمن قدردانی از امریکا گفت هنوز جزئیات این تضمینها روشن نیست و امنیت باید در عمل همانند ماده پنج ناتو کار کند.
او از اتحادیه اروپا بهعنوان بخشی از این تضمینها یاد کرد. ویتکاف همچنین از تصمیم ترامپ برای تمرکز بر توافق صلح بهجای آتشبس فوری دفاع کرد و گفت پیشرفت زیادی حاصل شده است.
با این حال، وزیر خارجه امریکا مارکو روبیو تأکید کرد هنوز تا صلح نهایی فاصله زیادی وجود دارد و در صورت شکست مذاکرات، پیامدهای بیشتری برای روسیه در راه خواهد بود.
هزاران اسرائیلی علیه جنگ غزه به جادهها آمدند؛ درگیری و بازداشت هم گزارش شد
هزاران اسرائیلی معترض به ادامۀ جنگ، در پی فراخوان خانوادههای گروگانها، روز یکشنبه به جادهها آمدند که در برخی نقاط به درگیری و بازداشت هم انجامید.
این اعتراضها بیش از یک هفته پس از آن برگزار میشود که کابینه امنیتی اسرائیل با طرحهایی برای تصرف شهر غزه موافقت کرد؛ جنگی که ۲۲ ماه به طول انجامیده و شرایط انسانی وخیمی را در سرزمین فلسطینی ایجاد کرده است.
این جنگ با حمله گروه افراطی حماس در ۷ اکتوبر ۲۰۲۳ به اسرائیل آغاز شد؛ حملهای که طی آن ۲۵۱ نفر هم گروگان گرفته شدند. در حال حاضر ۴۹ گروگان همچنان در غزه هستند که اردوی اسرائیل میگوید ۲۷ نفر از آنان کشته شدهاند. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسند.
سازماندهندگان اعتراضها و گروه اصلی کارزار خانوادههای گروگانها در فراخوان خود خواستار اعتصاب عمومی در روز یکشنبه ـ نخستین روز هفته در اسرائیل ـ شده بودند.
خبرگزاریها گزارش دادند که روز یکشنبه بسیاری از کسبوکارها در بیتالمقدس و تلابیب تعطیل بودند.
شمار قربانیان سیلابهای پاکستان به ۳۴۴ نفر رسیده است
تازهترین آمارها نشان میدهد که سیلابهای پاکستان تاکنون جان ۳۴۴ نفر را گرفته است.
خبرگزاری فرانسپرس شب گذشته به نقل از مقامها گزارش داد که حدود دو هزار عضو تیمهای نجات هنوز در جستوجوی افراد ناپدیدشده و گرفتار در زیر آوار هستند.
ویرانی جادهها و پلها روند عملیات امدادرسانی را با مشکل روبهرو کرده، اما مقامها میگویند تیمهای نجات پیاده خود را به مناطق آسیبدیده رساندهاند.
بیشترین تلفات در مناطق بونیر، باجور، سوات، شنگله، منسیره و بتگرام در ایالت خیبرپختونخوا، در نزدیکی مرز افغانستان، رخ داده است.
این سیلابها پس از بارانهای شدید موسمی روز جمعه جاری شدند و دستکم ۱۲۰ نفر نیز زخمی شدند.