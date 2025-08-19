سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، می گوید که هرگونه نشستی در مورد اوکراین با حضور رهبران ملی، باید کاملاً و از هر لحاظ آماده شود.

این اظهارات لاوروف یک روز پس از دیدار دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، مطرح شده است.

براساس خبرگزاری رویترز، سرگئی لاوروف، روز سه‌شنبه(19 اگست) در مصاحبه با چینل تلویزیونی دولتی روسیه-۲۴ همچنین گفت که روسیه به تلاش‌هایی که با هدف حل منازعه در اوکراین انجام می‌شود، از جمله در قالب‌های دوجانبه و سه جانبه، متعهد است.

این در حالیست که دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، پس از یک روز جلسات فوق‌العاده در قصر سفید در ۱۸ اگست، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تماس گرفت، تا مقدمات دیدار مستقیم بین پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین را فراهم کند.

ترمپ گفته که"این یک گام بسیار خوب و اولیه برای جنگی است که تقریباً چهار سال است ادامه دارد."

تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 فبروری، 2022 میلادی آغاز شد و تا هنوز هم ادامه دارد.