این تقاضای زلینسکی در حالی مطرح می‌شود که روسیه یکبار دیگر حملات خود بر اوکراین را شدت بخشیده است.

به گفتۀ مقامهای اوکراینی روز گذشته، روسیه شدید حملات هوایی را در جریان این ماه، بر مناطق مختلف اوکراین انجام داد.

زلینسکی روزپنجشنبه در پیام ویدیویی روزانۀ خود گفت که جنگ باید پایان یابد و بالای روسیه باید فشار وارد شود.

این اظهارات زلینسکی در حالی صورت میگیرد که دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا اخیراً با رییس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین ملاقات کرد و سپس میزبان زلینسکی و شماری دیگر از رهبران کشور های اروپایی بود.

ترمپ بر مذاکرات مستقیم میان رهبران اوکراین و روسیه تاکید کرد، اما ظاهراً کریملین به برگزاری چنین نشستی علاقمندی واضح نشان نداده و گفته است که برای چنین دیداری باید آمادگی کامل گرفته شود.

زلینسکی دیروز پنجشنبه گفت که روسیه از مذاکرات مستقیم فرار میکند.

او افزود "نشانه های که از سوی روسیه مشاهده کرده ایم، صادقانه بگویم، مثبت نیست. آنها از ملاقات رو در رو فرار می‌کنند. نمی‌خواهند این جنگ را پایان دهند. حملات گستردۀ خود بر اوکراین را ادامه میدهند. شاهد حملات خیلی گسترده در خطوط مقدم جنگ بودیم".

قوای هوایی اوکراین دیروز گفت که روسیه با نزدیک به ۵۵۰ طیارۀ بی سرنشین و بیش از ۴۰ راکت به مناطق مختلف اوکراین حمله کرده است.

به گفتۀ مقامهای اوکراینی این حملات تلفات افراد ملکی را سبب شده و به مناطق رهایشی آسیبهای شدید رسانده است.