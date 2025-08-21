حملۀ هوایی روسیه بر اوکراین، مقامات اوکراین: مناطق غیر نظامی هدف قرار گرفتند

این حملات چند روز پس از آن صورت گرفته که دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده، میزبان ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین و رهبران اروپایی در مورد صلح اوکراین بود.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از این حمله گفت که انتظار دارد در صورتی که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، از دیدار مستقیم با او خودداری کند، واشنگتن واکنش "قوی" نشان دهد و همچنین خواستار آن شد که طرح تضمینهای امنیتی غربی ظرف هفت تا ده روز نهایی شود.
نیروی هوایی اوکراین گزارش داد که روسیه ۵۷۴ طیاره بیسرنشین و ۴۰ راکت را بر چندین منطقه شلیک کرده است
این حمله باعث تلفات غیرنظامیان و خسارات جدی به مناطق مسکونی و زیربناها شد.
یک کارخانه متعلق به ایالات متحده در شهر موکاچِو در منطقۀ زاکارپاتیا، نزدیک مرز غربی اوکراین، هدف قرار گرفت.
آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین گفت که حمله بر موکاچِو باعث خسارات جدی و تلفات شده و این حملات بر خلاف تمامی تلاشها برای پایان دادن به جنگ صورت گرفته است.
او همچنان افزود که تأسیسات کاملاً غیرنظامی که هیچ ارتباطی با دفاع یا اردو ندارد مورد حمله قرار گرفته است و این نخستین بار نیست که نیروهای روسی شرکتهای امریکایی در اوکراین را هدف قرار میدهند.
او به حملات قبلی بر دفاتر شرکت بوئینگ در کییف در اوایل سال جاری اشاره کرد.
میروسلاو بیلتسکی والی منطقۀ زاکارپاتیا، گفت که این کارخانه یک مؤسسه غیرنظامی است که عمدتاً کالاهای خانگی تولید میکند.
روسیه انکار میکند که عمداً تأسیسات غیرنظامی را هدف قرار میدهد، اما حملات آن به طور مداوم خانهها، شفاخانهها، مکاتب و تأسیسات انرژی را تخریب میکند.
گفتوگوهای در واشنگتن در مورد پایان جنگ در اوکراین به تاریخ ۱۸ اگست با درخواست برای دیدار رو در رو میان پوتین و زلنسکی پایان یافت.
همچنین توافق شد که طرحی برای تضمینهای امنیتی پس از جنگ برای اوکراین تهیه شود؛ این طرح به رهبری کشورهای اروپایی اما با حمایت ایالات متحده پیش برده خواهد شد.
آیا پوتین با زلنسکی دیدار خواهد کرد؟
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه ۲۱ اگست گفت حضور هرگونه نیروی اروپایی در اوکراین کاملاً غیرقابل قبول خواهد بود و آن را مداخله خارجی در بخشی از قلمرو اوکراین خواند.
او یک روز پیشتر گفته بود که موضوع امنیت در اوکراین بدون حضور روسیه قابل بحث نیست.
لاوروف به خبرنگاران همچنان گفت که پوتین بارها گفته است آماده است با زلنسکی دیدار کند، اما مسائلی وجود دارد که باید پیش از برگزاری چنین دیداری حل شوند.
پوتین مشروعیت زلنسکی را به دلیل به تعویق افتادن انتخابات در اوکراین بهخاطر جنگ زیر سؤال برده است.
در همین حال، زلنسکی روز پنجشنبه ۲۱ اگست گفت که او قصد دارد یک نشست سهجانبه با حضور ترمپ برگزار کند.
زلنسکی تأکید کرد که اگر روسها آماده نباشند، ما خواهان یک واکنش قوی از سوی ایالات متحده هستیم.