جهان
زلنسکی در روز استقلال: اوکراین جنگ را نباخته
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در روز استقلال کشورش گفت اوکراین جنگ علیه روسیه را نخواهد باخت، هرچند هنوز پیروز هم نشده است.
او روز یکشنبه ۲ سنبله تأکید کرد با وجود اشغال بخشهایی از خاک اوکراین، این کشور واحد باقی میماند و دوباره متحد خواهد شد.
تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ سهساله شدت گرفته است، از جمله نشست رؤسایجمهور امریکا و روسیه در الاسکا.
با وجود توصیف این گفتوگوها بهعنوان موفق، پیشرفت عملی چشمگیری حاصل نشده است.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
کوریای شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی را آزمایش کرد
خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که این آزمایش در حالی انجام شده که مقامهای کوریای شمالی، کوریای جنوبی را متهم میکنند که تنشها را در مرز افزایش داده است.
اردوی کوریای جنوبی دیروز گفت پس از آن شلیکهای هشداردهنده در مرز انجام دادند که به گفته آنان، مرزبانان کوریای شمالی برای مدت کوتاهی وارد منطقه مورد مناقشه شدند.
یکی از خبرگزاری های کوریای جنوبی به نام «KCNA» گزارش داده که راکتهای آزمایششده امروز توانایی بالای جنگی دارند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
کوریای شمالی در منطقه با روسیه، چین و دیگر قدرتهای شرقی متحد است، در حالی که کوریای جنوبی از حمایت ایالات متحده و غرب برخوردار است.
پنتاگون می گوید که در شهر شیکاگو نیروهای اردو را مستقر می کند
وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون می گوید که در شهر شیکاگو نیروهای اردو را مستقر می کند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، میخواهد در این شهر و مناطق اطراف آن با جرایم، بیخانمانها و مهاجران بدون اسناد مقابله کند.
خبرگزاری رویترز شنبهشب به نقل از واشنگتن پُست گزارش داده که در گام نخست، احتمال دارد اوایل سپتمبر چندین هزار سرباز گارد ملی به شیکاگو فرستاده شوند.
در ماه جون گذشته نیز برای بازداشت مهاجران غیرقانونی در لاسانجلس و کنترل اعتراضات در آنجا، نیروهای گارد ملی اعزام شده بودند که در آن زمان واکنشهای تند را برانگیخت.
ایران: شش عضو یک گروه تروریستی مرتبط با اسرائیل را کشته ایم
نیروهای امنیتی ایران میگویند که در ولایت ناآرام سیستان-بلوچستان، شش عضو یک «گروه تروریستی مرتبط با اسرائیل» را کشتهاند.
خبرگزاری فرانس پرس روز شنبه به نقل از خبرگزاری ایرنا گزارش داده که این افراد در در گیری با پولیس کشته شدهاند، اما محل و زمان دقیق این رویداد ذکر نشده است.
سیستان-بلوچستان که با افغانستان و پاکستان مرز مشترک دارد، هر از گاهی شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی ایران و گروههای مسلح و قاچاقبران بوده است.
در خبرآمده که افراد کشتهشده اتباع خارجیاند، اما هویتشان فاش نشده است.
چند روز پیش در سیستان-بلوچستان در یک حمله دستکم پنج پولیس کشته شدند که مسوولیت آن را گروه «جیش العدل» پذیرفت.
جیش العدل یک گروه مذهبی جداییطلب بلوچ است.
بریتانیا روند اخراج مهاجران از این کشور را تسریع می کند
ایوِت کوپر وزیر داخله بریتانیا، میگوید روند اخراج کسانی را که درخواست پناهندگیشان در این کشور رد شده، تسریع میبخشد.
خبرگزاری دی پی ای آلمان شنبهشب ۲۳ اگست به نقل از وی گزارش داده که سیستم کنونی بازنگری پروندههای پناهجویان، از گذشته به میراث مانده و برای او قابل قبول نیست.
در حال حاضر حدود ۵۱ هزار نفر، از جمله افغانها، در بریتانیا زندگی میکنند که درخواستهای اولیه پناهندگیشان رد شده و اکنون در انتظار بازبینی هستند.
در خبر آمده که این اقدام نشاندهنده فشارهای قابل ملاحظه بر روند پناهندگی در بریتانیاست.
مقامهای بریتانیایی گفتهاند افرادی که درخواست پناهندگیشان رد شده، در هوتلهای آنان اقامت دارند و هزینه آن را مالیهدهندگان بریتانیایی میپردازند.
بریتانیا امسال مانند برخی کشورهای اروپایی، خواهان اصلاحاتی در سیستم مهاجرت شده است.
روسیه فشارهای نظامی در میدان جنگ را افزایش داده است
روسیه روز شنبه ۲۳ اگست اعلام کرد که نیروهایش در شرق اوکراین دو قریه در منطقه دونتسک را تصرف کردهاند و فشارهای نظامی در میدان جنگ را افزایش دادهاند.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در حالیکه رهبران جهان تلاش دارند تا راه حلی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین پیدا کنند، وزارت دفاع روسیه در تلگرام گفته است که نیروهای روسی قریههای «سرِدنِیه» و «کلبان-بیک» را به تصرف خود درآوردهاند.
مقامات اوکراین تا هنوز در این مورد چیزی نگفته اند، اما اردوی اوکراین اعلام کرده است که ده ها طیاره بی پیلوت روسی را که شب گذشته به اوکراین شلک شده بود سرنگون و رهگیری کرده است.
تا هنوز روشن نیست که این حملات تلفات جانی یا خساراتی هم داشته است یا خیر؟
این درحالیست که دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز جمعه(22 اگست) از حملۀ روسیه بر یک فابریکۀ امریکایی در اوکراین ابراز ناراضیتی کرده بود.
در همین حال ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین روز گذشته گفت که رفتار روسیه نشان می دهد که مسکو قصد مذاکره در مورد توافق صلح برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را ندارد و مسکو هر کاری را انجام میدهد تا از دیدار او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جلوگیری کند.
تصمیم در مورد ساخت بزرگتر سفارت چین در لندن تا ماه اکتوبر تمدید شد
حکومت بریتانیا روز جمعه مهلت تصمیمگیری در مورد تأیید پلانهای چین برای ساخت بزرگترین سفارت در لندن را تا ماه اکتوبر تمدید کرد.
قرار بود این تصمیم به تاریخ 9 سپتامبر نهایی شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پلانهای چین برای ساخت یک سفارت جدید در محوطه یک ساختمان دوصدساله در نزدیکی "تاور آف لندن" در سه سال گذشته به دلیل مخالفت ساکنان محل، اعضای پارلمان، و فعالان دموکراسی در بریتانیا متوقف مانده است.
سیاستمداران در بریتانیا و ایالات متحده هشدار دادهاند که اجازه ساخت سفارت در این محل میتواند بهعنوان یک پایگاه جاسوسی مورد استفاده قرار گیرد.
سفارت چین در لندن در بیانیه ای گفته که کشورهای میزبان یک "تعهد بینالمللی" دارند تا از ساخت ساختمانهای دیپلماتیک حمایت کنند.
در بیانیه سفارت چین همچنان از بریتانیا خواسته شده که تعهدات خود را انجام دهد و هرچه زودتر درخواست پلان را تصویب کند.
حکومت چین در سال ۲۰۱۸ محوطه رویال مینت کورت را خریداری کرد، اما درخواستهایش برای دریافت جواز جهت ساخت سفارت جدید در سال ۲۰۲۲ توسط شورای محلی رد شد.
عفو بینالملل: در سالجاری تنها ۴۴ درصد افغانها، در بریتانیا پناهندگی دریافت کردهاند
سازمان عفو بینالملل هشدار داده که سیاستهای جدید بریتانیا در مورد پناهجویان منجر به کاهش شدید تعداد پناهجویان از افغانستان و چند کشور دیگر شده است.
این سازمان روز جمعه (۲۲ اگست) گفت که در سالجاری تنها ۴۴ درصد افغانها، پناهندگی دریافت کردهاند، در حالی که این رقم در سال گذشته ۹۸ درصد بود.
عفو بینالملل گفته که تعداد پناهجویان ایرانی نیز کاهش یافته و امسال افرادی کمتر از چندین کشور دیگر حیث پناهنده در بریتانیا پذیرفته شده اند.
استیو والدز سیموندز مسول بخش حقوق پناهندگان سازمان عفو بینالملل، سیاستهای جدید حکومت بریتانیا را "ناقص و غیرعادلانه" خوانده، هشدار داده که احتمال دارد هزاران پناهجو در معرض خطر قرار بگیرند.
بریتانیا در مقایسه با سالهای گذشته سیاستهایش را سختتر ساخته و براساس آخرین تصمیم بریتانیا از آغاز ماه اگست هر مهاجری که بطور غیرقانونی از فرانسه وارد بریتانیا شده بودند، دوباره به فرانسه فرستاده شده اند.
مقامات ایران و کشورهای اروپایی بزودی دیدار می کنند
قرار است مقامات ایران و کشورهای اروپایی در هفته جاری دیدار کنند.
خبرگزاری رویترز از قول جان نویل بارو وزیرخارجۀ فرانسه گفته که در این دیدار در مورد برنامه هسته ای ایران بحث خواهد شد.
آقای بارو ناوقت روز جمعه (۲۲ اگست) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که او با جرمنی مشوره نموده و در مورد این دیدار با طرف ایرانی هم صحبت کرده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران پس از گفتوگوی تلیفونی با همتای فرانسویاش در اعلامیهای گفت که توافق شده که این مذاکرات روز سه شنبه در سطح معاونین وزرای خارجه با نمایندگان کشورهای فرانسه، بریتانیا، جرمنی و اتحادیه اروپا دایر شود.
ترمپ سرجیو گور دستیار سیاسی خود را به حیث سفیر این کشور در هند مقرر کرد
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز جمعه روز جمعه (۲۲ اگست)، سرجیو گور دستیار سیاسی نزدیک خود را به حیث سفیر این کشور در هند مقرر کرد.
بر اساس خبرگزاری فرانسپرس، گور 38 ساله به سرعت در سیاست های محافظه کارانه ظهور کرد و به یکی از قوی ترین، دستیاران ترمپ در قصر سفید با وظیفۀ بررسی حدود 4,000 مقرری ها برای اطمینان از وفاداری نهایی آنها به ترمپ، تبدیل شد.
ترمپ گفته که سرجیو گور نقش نماینده ویژه امریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی را نیز بر عهده خواهد داشت.
این حرکت بعد از اوج گرفتن تنش ها بین واشنگتن دهلی جدید صورت میگیرد و هند در روزهای اخیر نشست های را در سطح بالا را با روسیه و چین دایر کرده است.