چین امروز اعلام کرده که یک هیأت عالی‌رتبه به رهبری «لی چنگ‌گانگ»، نمایندهٔ تجارت بین‌المللی و معاون وزیر تجارت این کشور، این هفته برای انجام مذاکرات تجاری به واشنگتن سفر خواهد کرد.

این سفر در حالی صورت می‌گیرد که پس از ماه‌ها تنش و اعمال تعرفه‌های سنگین متقابل میان واشنگتن و پکن، دو کشور اخیراً به توافقی موقت برای کاهش سطح تعرفه‌ها دست یافته‌اند. بر اساس این توافق، امریکا تعرفه‌ها را به ۳۰ درصد و چین به ۱۰ درصد کاهش داده‌اند.

دولت‌های دو کشور اعلام کرده‌اند که برای حل اختلافات از طریق «مذاکرات برابر» آماده‌اند.

این در حالی است که دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا، نیز از احتمال سفر خود به چین در سال جاری یا اندکی پس از آن خبر داده است.

چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ مواد اولیه نقش مهم در صنایع موتر سازی، الکترونیک و دفاعی دارد و این موضوع یکی از محورهای اصلی اختلافات دو کشور بوده است.

از سوی دیگر، رسانه‌ها گزارش داده‌اند که شرکت طیاره بوئینگ امریکا در حال مذاکره با طرف‌های چینی برای فروش تا ۵۰۰ فروند طیاره است؛ توافقی که موفقیت آن به نتیجهٔ مذاکرات تجاری واشنگتن و پکن بستگی خواهد داشت.

آتش‌بس تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان تا ۱۰ نومبر ادامه خواهد داشت.