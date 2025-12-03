لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۴۰۴ کابل ۰۱:۳۱

افغانستان

یوناما: افراد دارای معلولیت بخش اساسی از بافت اجتماعی افغانستان هستند

محب الله نمی تواند راه برود و پدر و مادرش توانایی خریداری ویلچر را ندارند، ولایت ارزگان(آرشیف)
محب الله نمی تواند راه برود و پدر و مادرش توانایی خریداری ویلچر را ندارند، ولایت ارزگان(آرشیف)

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) می گوید، حدود یک چهارم افغان ها یعنی ۲۴.۶ در صد با معلولیت خفیف زندگی می‌کنند، در حالی که ۴۰ درصد معلولیت متوسط ​​و حدود ۱۳.۹ درصد نیز معلولیت شدید را تجربه می‌کنند.

یوناما در اعلامیۀ به مناسبت سوم دسمبر، روز جهانی افراد دارای معلولیت که امروز(۳ دسمبر) منتشر شد، همچنین گفته که در عقب هر احصائیه یک شخص قرار دارد، کسی که نه تنها با آزمون ها در برابر خود مبارزه می کند، بلکه اغلب یک منبع حیاتی برای حمایت از خانواده ها و جوامع، محسوب می شود.

به گفتۀ یوناما، در این روز یک حقیقت ساده، اما قدرتمند را باید به یاد داشت که افراد دارای معلولیت بخش اساسی از بافت اجتماعی افغانستان هستند.

در اعلامیۀ یوناما همچنین گفته شده، که دهه ها درگیری، بی جا شدن، خشکسالی و سیستم های ضعیف صحی و اقتصادی به گسترس معلولیت در سطح بلند در سراسر افغانستان کمک کرده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

ملل متحد: پس از زلزله اخیر، زنان و دختران در شرق افغانستان با خطرات فزاینده‌ روبرو اند

آرشیف
آرشیف

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد(UNFPA) می گوید که پس از زلزله ۳۱ اگست، زنان و دختران در شرق افغانستان همچنان با خطرات فزاینده‌ای روبرو اند و ویرانی‌های گسترده در ولایات کنر، ننگرهار و لغمان، هزاران تن را مجبور به اسکان موقت و پرجمعیت، کرده است.

بر اساس گزارش این اداره که امروز (۳ دسمبر) در ویب سایت ریلیف ویب، منتشر شد، بیش از ۵۵۰ هزار زن، از جمله بیش از ۳۳۰۰ زن باردار به مراقبت‌های مداوم نیاز دارند، در حالی که قطع ارتباطات و افزایش بی‌ثباتی در امتداد سرحد افغانستان با پاکستان، همچنان کمک‌رسانی را مختل کرده و دسترسی ایمن به حمایت را محدود می‌سازد.

در گزارش گفته شده که تا امروز ۲ میلیون دالر از جملۀ ۵ میلیون دالر مورد نیاز برای کمک بسیج شده و بودجه اضافی برای تضمین تداوم خدمات ضروری برای زنان و دخترانی که بیشتر در معرض خطر هستند، بطور عاجل نیاز است.

در زلزلۀ ۳۱ اگست، در شرق افغانستان، به ویژه در ولایت کنر، بیش از ۲۲۰۰ تن کشته، حدود ۴۰۰۰ تن زخمی و حدود ۷۰۰۰ خانه تخریب شد.

ادامه خبر ...

پس از چهارسال؛ مرز ازبکستان با افغانستان بروی مسافران بازگشایی شد

مسیر بین ازبکستان و افغانستان
مسیر بین ازبکستان و افغانستان

ازبکستان مرز خود با افغانستان را که از سال ۲۰۲۱ بسته بود، به‌طور کامل برای تردد مسافران و موترها دوباره باز کرد.

بر اساس گزارش‌ها، اتاق تجارت و صنایع ازبکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که عبور و مرور در پل ترمز–حیرتان از سر گرفته شده و از این پس شهروندان هر دو کشور می‌توانند با ویزه از این مسیر سفر کنند.

مقامات ازبکستان امیدوارند با بازگشایی دوباره این مسیر، صادرات به افغانستان افزایش یابد و احتمالا در سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ میلیارد دالر برسد.

این مسیر ترانزیتی مهم در حالی دوباره باز می‌شود که تمامی راه‌های بین افغانستان و پاکستان از نزدیک به دو ماه پیش مسدود شده‌اند.

ادامه خبر ...

پوتین با هیأت امریکایی در باره طرح صلح اوکراین در روسیه دیدار کرد

پوتین رئیس جمهور روسیه، با ویتکاف، نماینده ویژه امریکا در مسکو دیدار کرد.
پوتین رئیس جمهور روسیه، با ویتکاف، نماینده ویژه امریکا در مسکو دیدار کرد.

روسیه می‌گوید با ایالات متحده درباره طرح پیشنهادی صلح در اوکراین گفت‌وگوهای «سودمندی» انجام داده اما هنوز هیچ توافقی نزدیک نیست.

هیأت امریکایی به ریاست استیو ویتکوف نماینده ویژه روز سه‌شنبه در کرملین با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و مقام‌های همراه او نزدیک به پنج ساعت درباره طرحی گفت‌وگو کردند که هدف آن پایان‌دادن به جنگ روسیه در اوکراین است.

پس از این نشست یوری اوشاکوف مشاور امور خارجی پوتین در یک نشست خبری در کرملین گفت که صلح هنوز نزدیک نشده اما دور هم نیست.

او «مسائل ارضی» را از مهم‌ترین موارد اختلاف دانست و افزود که دو طرف بیشتر درباره ماهیت طرح صحبت کردند تا جزئیات آن.

اوشاکوف گفت برخی موارد برای روسیه قابل قبول بود و درباره برخی دیگر انتقاد داشتند.

او تأکید کرد: «ما بدون حل مسائل ارضی هیچ شانسی برای پایان بحران اوکراین نمی‌بینیم.

اکنون زمان آن رسیده که مسکو و واشنگتن برای رسیدن به پیشرفت واقعی، به‌طور جدی کار را آغاز کنند.»

استیو ویتکوف درباره گفت‌وگوهای انجام‌شده اظهارنظر فوری نکرد و پس از ترک کرملین به سفارت آمریکا در مسکو رفت.

ادامه خبر ...

نزدیک به ۲۰۰ مهاجر افغان از پاکستان به جرمنی منتقل شدند

انتقال مهاجران افغان به جرمنی
انتقال مهاجران افغان به جرمنی

سخنگوی وزارت داخله جرمنی به خبرگزاری دی پی ای گفته است که رو سه‌شنبه ۱۱ قوس ۱۹۲ شهروند افغان با یک پرواز چارتر از اسلام‌آباد به میدان هوایی «ایرفورت» رسیدند و سپس به کمپ ترانزیتی «فریدلند» در شمال جرمنی منتقل شدند.

قرار است این افراد بعداً به ایالت‌های مختلف جرمنی فرستاده شوند.

در چند ماه گذشته نیز جرمنی گروه‌های دیگری از افغان‌های پذیرفته‌شده را با پروازهای مشابه از پاکستان به این کشور منتقل کرده است.

وزارت داخله جرمنی همچنین اعلام کرده که ۶۲ افغانِ درخواست‌دهنده پناهندگی، با پیشنهادی موافقت کرده‌اند که در آن در صورت پس‌گرفتن درخواست پناهندگی‌شان، پول نقد دریافت می‌کنند. این وزارت افزود که گفتگو با شماری دیگر از افغان‌ها در این زمینه ادامه دارد.

برخی از افغان‌هایی که منتظر سفر به جرمنی هستند، از این طرح انتقاد کرده‌اند.

ادامه خبر ...

ریچارد بنیت اعدام یک تن در خوست و حضور هزارن تماشاچی را خلاف کرامت انسانی خواند

ریچارد بنیت
ریچارد بنیت

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، بار دیگر از اعدام یک فرد در ملأعام در ولایت خوست انتقاد کرد.

بنیت شام سه‌شنبه ۱۱ قوس در صفحه «ایکس» خود نوشت که فردی در خوست اعدام شده و این حکم توسط یک پسر ۱۳ ساله اجرا شده است.

او افزود که هزاران نفر، از جمله کودکان، شاهد این صحنه بودند؛ موضوعی که به گفته او نقض جدی حقوق بشر است و با کرامت انسانی و شریعت اسلامی در تضاد قرار دارد.

مقام‌های محلی طالبان دیروز گفته‌اند که این فرد ده ماه پیش ۱۳ عضو یک خانواده را در ولسوالی‌های علی‌شیر و تیریزیو به قتل رسانده بود و حکم «قصاص» در حضور حدود ۸۰ هزار نفر در استدیوم خوست اجرا شده است.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روند اجرای اعدام‌ها و دیگر مجازات‌های بدنی در ملأعام دوباره آغاز شده و تاکنون ۱۲ نفر به‌صورت علنی اعدام شده‌اند.

ادامه خبر ...

قومندانی امنیهٔ طالبان در ولایت فراه: ده تن در تیر اندازی نیروهای سرحدی ایران کشته شدند

مهاجران افغان در حال عبور از منطقه مرزی ایران و افغانستان
مهاجران افغان در حال عبور از منطقه مرزی ایران و افغانستان

قومندانی امنیهٔ طالبان در ولایت فراه می‌گوید ده مهاجر افغان که قصد داشتند به‌صورت قاچاقی وارد ایران شوند، از سوی نیروهای سرحدی ایران هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی به نقل از محمد نسیم بدری، سخنگوی قومندانی امنیهٔ فراه این افراد امروز تلاش داشتند از مسیر بندر ابونصر فراهی وارد ایران شوند که با تیراندازی مرزبانان ایرانی روبه‌رو شدند.

به گفتهٔ بدری دو تن از این افراد ناپدید است.

مقام‌های ایرانی تاکنون در مورد این رویداد اظهار نظر نکرده‌اند.

پیش از این نیز مواردی از تیراندازی نیروهای مرزی ایران بر مهاجران افغان گزارش شده است.

سازمان حقوق بشری «حال‌وش» در وب‌سایت خود نوشته که در تاریخ‌های ۲۵ و ۲۲ عقرب نیز گزارش‌هایی از تیراندازی مرزبانان ایرانی بر افغان‌ها در منطقهٔ سراوان گزارش شده که سبب کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها شده است.

ادامه خبر ...

حکومت طالبان امروز یک نفر را در ولایت خوست در محضر عام اعدام کرد

اعدام یک تن در ولایت خوست
اعدام یک تن در ولایت خوست

حکومت طالبان امروز یک نفر را در ولایت خوست در ملأعام اعدام کرد.

حکم اعدام این فرد پیش از چاشت امروز سه‌شنبه ۱۳ قوس در استدیوم ورزشی ولایت خوست اجرا شد.

مستغفر گربز سخنگوی والی طالبان در خوست در صفحهٔ ایکس خود نوشته که این حکم در ارتباط به کشته شدن سیزده نفر از اعضای یک خانواده را در ولسوالی‌های علی‌شیرو و تریزی این ولایت اجرا شده است.

او همچنان ادعا کرده که نزدیک به «هشتاد هزار نفر» برای تماشای اعدام جمع شدند.

این درحالی است که نهادهای مدافع حقوق بشر بار چنین مجازات‌های علنی را مورد انتقاد قرار دادند.

ریچارد بنیت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان اجرای اعدام‌های علنی توسط طالبان را محکوم کرده است.

او امروز در واکنش به اعدام علنی در ولایت خوست در صفحه ایکس خود نوشته که اعدام‌های علنی غیرانسانی، ظالمانه و نوعی مجازات غیرمعمول هستند و برخلاف قوانین بین‌المللی‌اند.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روند اجرای اعدام‌ها و دیگر مجازات‌های بدنی در ملأعام دوباره آغاز شده و تاکنون ۱۲ نفر به‌صورت علنی اعدام شده‌اند.

ادامه خبر ...

وزیران خارجه طالبان و تاجکستان گفتگوی تلفونی کردند

متقی و سراج‌الدین مهرالدین
متقی و سراج‌الدین مهرالدین

وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده است که مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه امروز با سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان گفت‌وگوی تلفونی انجام داده است.

این وزارت روز سه‌شنبه ۱۳ قوس با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود نوشته که در این تماس تلفونی در مورد «گسترش روابط سیاسی، تقویت همکاری‌های اقتصادی، وضعیت مرزی میان دو کشور، هماهنگی‌های امنیتی و ابتکارهای منطقه‌ای» بحث شده است.

در این اعلامیه آمده امیرخان متقی حمله اخیر بر کارگران چینی در تاجکستان را محکوم کرده و بر همکاری‌های مشترک برای ثبات منطقه‌یی تاکید کرده است.

همچنان در این اعلامیه به نقل وزیر خارجه تاجکستان آمده که او نیز بر حمایت از تقویت هماهنگی‌های مرزی تأکید کرده و افزوده که تاجیکستان خواهان تعامل مثبت با حکومت افغانستان است.

در اعلامیه اشاره شده که دو طرف تداوم تماس‌های منظم میان نیروهای مرزی، نشست‌های مشترک کمیته‌های امنیتی و نشست‌های تخنیکی برای ثبات منطقه تاکید کردند.

این گفتکوی تیلفونی درحالی صورت میگیرد که ریاست جمهوری تاجیکستان روز دوشنبه گفته بود که در دو حملۀ جداگانه ۲۶ و ۳۰ نومبر دست‌کم پنج شهروند چین کشته و پنج تن آنان زخمی شده‌اند. تاجیکستان ادعا کرده که این حملات از خاک افغانستان صورت گرفته است.

همزمان با این حملات، چین از شهروندان خود خواسته است که از مناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان بیرون شوند.

طالبان اعلام کردند که دوتن را به اتهام حمله به شهروندان چین دستگیر کرده است.

طالبان پیش از این گفته بودند که برخی حلقه‌ها در این رویداد نقش دارند و می‌خواهند میان کشورهای منطقه بی‌ثباتی، ناامنی و بی‌اعتمادی ایجاد کنند.

ادامه خبر ...
اپدیت شده

تاجیکستان: در حملات "از خاک افغانستان" پنج شهروند چین کشته شدند

آرشیف، امام‌علی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان
آرشیف، امام‌علی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان

ریاست‌جمهوری تاجیکستان گفته است که در یک هفتۀ گذشته، در دو حملۀ جداگانه دست‌کم پنج نفر کشته و پنج تن دیگر زخمی شده‌اند. تاجیکستان ادعا کرده که این حملات از خاک افغانستان صورت گرفته.

امام‌علی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، امروز دوشنبه در یک بیانیه این حملات را محکوم کرده و آن را اقدامات غیرقانونی و تحریک‌آمیز خوانده است.

رحمان در نشست با مقام‌های امنیتی تأکید کرده که باید اقدامات قاطع برای جلوگیری از چنین رویدادهای ناگوار روی‌دست گرفته شود.

حملۀ نخست در ۲۶ نوامبر در منطقۀ شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان بر یک فابریکۀ پروسس طلا انجام شده که در آن دست‌کم سه شهروند چین کشته و یک تن دیگر شدیداً زخمی شده است.

حملۀ دوم در روز یک‌شنبه ۳۰ نوامبر، بر کارگران یک شرکت سرک‌سازی صورت گرفته که در آن دست‌کم دو کارمند چینی کشته و چند تن دیگر زخمی شده‌اند.

همزمان با این حملات، چین از شهروندان خود خواسته است که از مناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان بیرون شوند.

در همین حال احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در ولایت بدخشان به رسانه های داخلی افغانستان گفته است که دوتن را به اتهام حمله به شهروندان چین دستگیر کرده است.

طالبان پیش از این گفته بودند که برخی حلقه‌ها در این رویداد نقش دارند و می‌خواهند میان کشورهای منطقه بی‌ثباتی، ناامنی و بی‌اعتمادی ایجاد کنند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG