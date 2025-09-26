دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) روز پنجشنبه «۲۵ سپتمبر» با نشر گزارش تازه در صفحه ریلیف این سازمان گفته که قطع انترنت ارتباط بین نهادهای کمکرسان و تیمهای نجات را با مشکل روبهرو کردهاست.
به گفته اوچا، این وضعیت باعث شده که سرعت روند ارسال کمکها کاهش یابد.
دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در گزارش خود همچنان گفته است که ۹۴ درصد مردم در مناطق آسیبدیده ولایت کنر در فضای باز و یا در پناهگاههای موقت به سر میبرند.
با نزدیک شدن فصل زمستان، این نهاد بر نیاز فوری به کمکهای عاجل تأکید کردهاست.
برخی از کارمندان نهادهای مددرسان و زلزلهزدهگان نیز تأیید میکنند که مشکل انترنت سبب کندی روند کمکرسانی شدهاست.
عبیدالرحمن کارمند یکی از نهادهای خیریه مددرسان به زلزلهزدهگان در ولایات شرقی افغانستان میگوید: «در بخش انترنت مشکلاتی را داشتیم، کمکهای که با ما صورت گرفته بود پول در بانکها متوقف شده بود، این مشکلاتی را برای ما در بخش گرفتن پول ایجاد کرده بود و دیگر در بخش راپوردهی ما به دفتر که اپلود کردن بود مشکلات پیدا شد، بخاطریکه وقتی فایبر نوری نباشد توسط انترنت سیمکارت کارها درست انجام نمیشود، از طرف دیگر ما خریداری کرده بودیم و با مردم وعده کرده بودیم، کسی به ما اجناس را تحویل نمیداد بخاطریکه پول نبود، مشکلات وجود داشت.»
حالا هوا سرد است ما به کمپل، مواد غذایی و سرپناه نیاز اشد داریم که باید با ما صورت بگیرد.
فرید باشنده منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنر نیز درمورد مشکل انترنت در مناطقشان به رادیو آزادی گفت: «در منطقه ما انترنت بسیار به مشکل کار میکند، وقتی کارمندان مددرسان به ساحه میآیند از اینکه انترنت درست کار نمیکند باز از مردم در ساحه ویدیو میگیرند و بعداً وقتی در محل دیگر رسیدند باز از انترنت خود برای کمکرسانی به مردم استفاده میکنند، حالا هوا سرد است ما به کمپل، مواد غذایی و سرپناه نیاز اشد داریم که باید با ما صورت بگیرد.»
صبا گل باشنده دره نور گل نیز میگوید مردم نیاز دارند تا کمکها به موقع برایشان برسد: «اینجا مواشی تلف شده و نباتات از بین رفته و وضعیت مردم به ویژه کودکان بسیار خراب است، در این حال حکومت و مؤسسات مددرسان در بخش آب آشامیدنی، مواد خوراکی و سرپناه به ویژه کودکان و کهنسالان که در وضعیت بد قرار دارند باید کمکرسانی کنند.»
بر اساس گزارشهای سازمان ملل متحد، تا کنون بیش از ۲۳ میلیون دالر برای حمایت از قربانیان زلزله شرق افغانستان اختصاص داده شده، اما به گفته این سازمان، برای رفع کامل نیازمندیهای آسیب دیده به ۱۱۵ میلیون دالر اضافی نیاز است.
قطع انترنت فایبر نوری در ولایات شرقی افغانستان درحالی باعث سکتگی در روند کمکرسانی به زلزلهزدهگان شده که پیش ازین انترنت فایبر نوری در شماری از ولایات دیگر افغانستان نیز از سوی حکومت طالبان قطع شده و روند کار در ادارات را مختل کرده و خانوادهها را با مشکل روبهرو ساخته است.
حکومت طالبان به دستور ملا هبتالله آخندزاده رهبر شان انترنت فایبر نوری را در بیش از ده ولایت افغانستان قطع کردند که این اقدام با واکنشهای ملی و بینالمللی روبهرو شد.
انترنت فایبر نوری، نوعی از شبکه انترنتی است که افغانستان را به پنج کشور همسایه وصل میکند و بر اساس گزارشها، در ۲۶ ولایت این کشور از آن استفاده میشد.
ناظران معتقدند که قطع این خدمات انترنتی ممکن است تأثیرات شدید منفی بر پیشبرد امور در بخشهای مختلف افغانستان داشته باشد.
زلزله مرگبار تاریخ ۳۱ اگست در ولایتهای شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار ویرانیهای زیاد را ببار آورد.
بر اساس گزارشهای رسمی، در این زلزله مرگبار بیش از ۲۲۰۰ تن کشته شده و نزدیک به ۴ هزار تن زخم برداشتند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) نیز در گزارش خود گفته که زلزله اخیر حداقل نزدیک به ۸،۵۰۰ خانواده یعنی تقریباً ۵۶ هزار نفر را متأثر کرده و برعلاوه این، زلزله یاد شده بیشتر از ۷،۰۰۰ مواشی را از بین برده که باعث شده ۹۶ فیصد خانوادههای متأثر شده منابع غذایی خود را از دست بدهند.