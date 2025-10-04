سازمان خوراک و زراعت ملل متحد (اف ای او) می‌گوید که بیش از ۵۰۰ هزار رأس مواشی در مناطق آسیب‌دیده از زلزله در ولایت‌های شرقی افغانستان با خطرات صحی مواجه‌اند.

این گزارش روز جمعه، ۳ اکتوبر، در وب‌سایت رسمی این سازمان منتشر شده است.

در این گزارش آمده که در نتیجهٔ زلزلهٔ اخیر ذخایر علوفه از بین رفته و محلات نگهداری مواشی ویران شده‌اند.

در ادامه آمده خانواده‌هایی که پیش از این برای تهیهٔ غذا و درآمد متکی به زراعت و مالداری بودند، اکنون در تأمین نیازهای روزمرهٔ فرزندان خود با مشکل مواجه‌اند.

(اف ای او) افزوده که با نزدیک‌شدن زمستان، خانواده‌ها زمان کمی برای آماده‌سازی زمین و محافظت از مواشی دارند.

سازمان خوراک و زراعت ملل متحد تأکید کرده با توجه به این‌که تنها چند هفته تا زمستان باقی مانده است، خانواده‌ها فرصت محدودی برای آماده‌سازی زمین‌های خود و محافظت از مواشی‌شان دارند.

در گزارش آمده که از دست‌دادن این فرصت می‌تواند منجر به عدم برداشت حاصلات شود و بحران گرسنگی را تا سال آیندهٔ میلادی تشدید کند.

این سازمان برای رسیدگی به این چالش‌ها ۲۳.۴ میلیون دالر کمک اضطراری زراعتی درخواست کرده است.

در ادامه آمده که سازمان خوراک و زراعت ملل متحد و شبکهٔ واحدهای ساحوی خصوصی وترنری آن حیوانات باقی‌مانده را در ساحات زلزله‌زده درمان و واکسین کرده و بیش از ۵۶۰۰ لاشهٔ حیوانات در این مناطق به هدف جلوگیری از آلودگی منابع آبی و شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان به‌طور مصون دفع کرده است.

در این حال شماری از مالداران آسیب‌دیده از زلزله در مناطق مختلف ولایت کنر و ننگرهار می‌گویند که زلزلهٔ اخیر مالداری‌شان را به‌شدت متأثر ساخته است.

چهار گاو و هفت گوسفند دارم، فعلاً مواشی ما بدون سرپناه در هوای سرد هستند، یک تعدادشان زخمی هستند، برخی حیوانات پاهای‌شان شکسته است که وضعیت‌شان بدتر شده است.

محمد حامد، یک باشندهٔ ولسوالی چوکی ولایت کنر، تعدادی از مواشی‌اش به اثر زلزله تلف شده. به رادیو آزادی گفت که حالا نگران وضعیت مواشی باقی‌ماندهٔ خود است.

«چهار گاو و هفت گوسفند دارم، فعلاً مواشی ما بدون سرپناه در هوای سرد هستند، یک تعدادشان زخمی هستند، برخی حیوانات پاهای‌شان شکسته است که وضعیت‌شان بدتر شده است. یک ساعت در موتر منزل می‌زنم و از بازار ولسوالی برایش دوا می‌آورم. داکتران با کسی به محل نمی‌آیند، اگر بیایند پول زیاد می‌خواهند که ما توان پرداختن آن را نداریم. فعلاً کمی جواری بود، برای خوراک‌شان آماده می‌کنم، اما برای زمستان‌شان چیزی برای خوردن وجود ندارد.»

سردار نوری، یکی از مالداران و آسیب‌دیده از زلزله در ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار، نیز شکایت مشابه دارد.

«یک ماه پیش که در دره نور زلزله شد، برای حیوانات آسیب زیاد رسانده است. تقریباً حدود ۱۰۰ رأس مواشی مردم در این‌جا تلف شد. مشکلات بسیار زیاد است. مواشی که باقی مانده، حالا سرپناه ندارند. در حقیقت انسان‌ها سرپناه ندارند، حیوانات را خو بگذار. فعلاً بیرون هوا سرد است، بعضی مواشی مریض شده. به سرپناه، دوا و داکتر وترنر ضرورت داریم.»

این نگرانی‌ها درحالی مطرح می‌شود که پیش از این نیز سازمان خوراک و زراعت ملل متحد (FAO) گفته بود که هزاران رأس مواشی در مناطق زلزله‌زده در شرق افغانستان از بین رفته است.

پیش از این داکتر غالب مسعود، آمر عمومی خدمات وترنری و مالداری ریاست زراعت و مالداری حکومت طالبان در کنر، به رادیو آزادی گفته که در نتیجهٔ زلزلهٔ ۳۱ اگست در سه ولسوالی کنر هزاران رأس مواشی و مرغ تلف شده‌اند.

او افزوده که در ولسوالی‌های چوکی، نورگل و چپه‌درهٔ کنر، تقریباً ۲۵۰۰ رأس گاو و گوساله و نزدیک به ۹۵۰۰ رأس گوسفند و بز تلف شده‌اند. همچنان حدود ۳۵۰ رأس اسپ و مرکب از بین رفته و بیش از ۱۰ هزار مرغ خانگی نیز نابود شده‌اند.

زلزلهٔ مرگبار ۳۱ اگست در ولایت‌های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار هزاران خانه را تخریب کرده و ساکنان آن‌ها را آواره کرد.

بر اساس گزارش‌های رسمی، در این زلزلهٔ مرگبار بیش از ۲۲۰۰ تن کشته شده و نزدیک به ۴ هزار تن زخم برداشتند.