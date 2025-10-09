انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، از توافق اسرائیل و حماس بر سر مرحلهٔ نخست طرح صلح پیشنهادی رئیس‌جمهور دونالد ترمپ برای پایان‌دادن به جنگ در غزه استقبال کرده است.

حماس از سوی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

گوتیرش در بیانیه‌ای ناوقت چهارشنبه ۸ اکتوبر، از همهٔ طرف‌ها خواسته است تا به شرایط توافق‌نامه به‌گونهٔ کامل پایبند بمانند.

سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان گفته است: "باید همهٔ گروگان‌ها با عزت آزاد شوند، آتش‌بس دایمی تضمین گردد و جنگ یک‌بار و برای همیشه متوقف شود."

او تأکید کرده است که دسترسی فوری و بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه باید در نوار غزه فراهم گردد.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، روز چهارشنبه گفت که اسرائیل و حماس در نتیجهٔ مذاکرات در مصر، برای پایان‌دادن به جنگ در غزه بر سر مرحلهٔ نخست طرح صلح او به توافق رسیده‌اند.

حماس نیز تأیید کرده است که با اسرائیل برای پایان جنگ در غزه به توافق رسیده است.

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، گفته است که روز پنج‌شنبه نشست کابینه را برای تصویب این توافق‌نامه برگزار خواهد کرد.