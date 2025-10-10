پیش از این اسرائیل گفته بود که تمام طرفها، توافق مرحلۀ نخست طرح صلح شرق میانه را امضا کرده اند و "رهایی گروگانان از نزد حماس به جنگ دوساله در غزه پایان خواهد داد".

طرح صلح شرق میانه که از سوی دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا ماه گذشته پیشنهاد شد ۲۰ ماده دارد.

شماری از کشور ها به شمول مصر میانجیگری کردند تا حماس و اسرائیل به این طرح موافقت کنند.

سر انجام دیروز، توافق مرحلۀ نخست این طرح، که آتش‌بس در غزه بخشی از آن است، در قاهره از سوی همۀ جناح ها به امضا رسید.

قرار است دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز یکشنبه سفرش به شرق میانه را آغاز کند.

انتظار می‌رود دیدار از غزه بخشی از این سفر رییس جمهور ترمپ باشد.

تائید طرح آتش بس در غزه از سوی حکومت اسرائیل به این معناست که اسرائیل حملاتش بر نوار غزه را به طور فوری متوقف می‌کند و حماس تمام گروگانهای را که در قید خود دارد رها می‌کند.

حماس که از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا یک گروه تروریستی دانسته می‌شود، در هفتم اکتوبر سال ۲۰۲۳ در حملاتی بر اسرائیل ۱۲۰۰ تن را کشت و ۲۵۰ تن دیگر را گروگان گرفت.

سپس اسرائیل حملات گسترده را بر غزه آغاز کرد که به اساس آمار وزارت صحت فلسطین در کنترول حماس در غزه، بیش از ۶۷ هزار تن در آن کشته شدند.

شماری از گروگانها کشته و شماری از آنها رها شدند، اما هنوز ۴۸ گروگان دیگر در قید حماس استند که گفته می‌شود حد اقل ۱۸ تن آنان زنده اند.