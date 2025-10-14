جهان
پاکستان بار دیگر ترامپ را برای جایزه نوبل صلح نامزد کرد
شهباز شریف صدراعظم پاکستان روز دوشنبه ۲۱ میزان گفت که میخواهد رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، را به دلیل نقش او در برقراری آتشبس و توافق تبادل گروگان میان اسرائیل و حماس برای دریافت جایزه نوبل صلح نامزد کند. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند.
این دومین بار است که اسلامآباد ترامپ را برای این جایزه پیشنهاد میدهد؛ پیشتر در ماه جون نیز پاکستان او را به خاطر میانجیگری در توافق آتشبس میان پاکستان و هند نامزد کرده بود.
شریف در شرم الشیخ مصر گفت: «امروز یکی از بزرگترین روزهای تاریخ معاصر است، زیرا صلح پس از تلاشهای خستگیناپذیر رئیسجمهور ترامپ، که حقیقتاً مرد صلح و رفاه است، تحقق یافته است.»
رئیسجمهور امریکا و دیگر میانجیگران روز دوشنبه ر مراسمی در مصر، سند آتشبس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس در نوار غزه را امضا کردند.
نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ به سه استاد به خاطر پژوهش دربارۀ رشد اقتصادی اهدا شد
جول موکیر، فیلیپ آغیون و پیتر هاویت روز دوشنبه ۲۱ میزان به پاس پژوهشهای خود دربارهٔ چگونگی نقش نوآوری و نیروهای «تخریب خلاق» در پیشبرد رشد اقتصادی و ارتقای سطح زندگی در سراسر جهان برندهٔ جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۵ شدند.
تحقیقات آنها توضیح میدهد که چگونه فناوری منجر به پیدایش محصولات و روشهای تولید جدید میشود که جایگزین نمونههای قدیمیتر شده و در نتیجه موجب بهبود استانداردهای زندگی، سلامت و کیفیت حیات انسانها میگردد.
آکادمی سلطنتی علوم سویدن، که این جایزه را اهدا میکند، در بیانیهای گفت: «در طول دو قرن گذشته، برای نخستینبار در تاریخ، جهان شاهد رشد اقتصادی پایدار بوده است. این رشد موجب خروج شمار عظیمی از مردم از فقر و بنیانگذاری شکوفایی امروز ما شده است.»
آکادمی افزود که برندگان جایزه همچنین نشان دادهاند چنین پیشرفتی را نباید امری بدیهی دانست. دو نفر از برندگان هشدار دادهاند که سیاستهای تجاری دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، میتواند به رشد اقتصادی لطمه بزند.
در حالی که اکثر اقتصاددانان رشد اقتصادی را موتور محرک رفاه میدانند، برخی دیگر آن را به خودی خود امری مطلوب نمیپندارند.
جایزه نوبل اقتصاد سال گذشته به دارون عجماوغلو، سایمن جانسون و جیمز رابینسن برای پژوهش دربارهٔ نابرابری اقتصادی تعلق گرفت. جانسن بهویژه اشاره کرده بود که منافع ناشی از نوآوری فناورانه اغلب به نفع نخبگان قدرتمند منحرف میشود.
در عین حال، دربارهٔ میزان رشد اقتصادیِ قابلدوام در برابر تغییرات اقلیمی ناشی از انسان و تخریب محیط زیست نیز مناقشهای جدی وجود دارد.
این جایزه معتبر که عنوان رسمی آن «جایزه علوم اقتصادی بانک مرکزی سویدن به یاد آلفرد نوبل» است، آخرین جایزهٔ نوبل امسال محسوب میشود و مبلغ آن ۱۱ میلیون کرون سویدن (حدود ۱٫۲ میلیون دالر) است.
جول موکیر، استاد پوهنتون نورثوسترن امریکا، نیمی از جایزه را دریافت کرد. نیم دیگر میان فیلیپ آغیون، استاد در کالج دو فرانس و مکتب عالی تجارتی «اینسید» در پاریس و همچنین مکتب اقتصاد لندن، و پیتر هاویت، استاد پوهنتون براون در ایالات متحده، تقسیم شد.
در پاکستان، در حمله به معترضان سه نفر کشته شدند؛ حکومت طالبان ابراز تأسف کرد
پولیس پنجاب میگوید که در درگیری با هواداران «تحریک لبیک پاکستان» (TLP) یک سرباز و سه عضو این گروه کشته شدهاند.
پولیس و اعضای تحریک لبیک پاکستان زمانی با هم درگیر شدند که نیروهای پولیس قصد پایان دادن به تحصن معترضان در منطقهٔ مرید را داشتند.
پس از این درگیری، جادههای اصلی منتهی به لاهور و اسلامآباد مسدود شدند، اما اندکی بعد دوباره بازگشایی گردید.
تحریک لبیک پاکستان، که یک گروه مذهبی است، جمعهٔ گذشته از لاهور به سمت اسلامآباد راهپیمایی خود را آغاز کرده بود و طبق برنامه قصد داشت تا جلوی سفارت امریکا در اسلامآباد تجمع کند.
آنها در حمایت از غزه و فلسطینیان به خیابان آمده بودند.
حکومت طالبان در افغانستان از خشونت علیه معترضان ابراز تأسف کرده و در بیانیهای اعلام کرده است: «نیروهای اردوی پاکستان به این معترضان تیراندازی و حمله کردهاند.»
ورود رهبران جهان به شرمالشیخ مصر برای تضمین طرح صلح غزه
شماری از رهبران جهان روز دوشنبه ۲۱ میزان برای شرکت در نشستی برای تضمین طرح صلح امریکا دربارهٔ نوار غزه راهی مصر شدند.
قرار است دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، و عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر در منطقهٔ ساحلی شرمالشیخ در مصر میزبان این نشست باشند.
این تحول دیپلماتیک که آقای ترامپ آن را «بیسابقه» و «تاریخی» خوانده، در روزی برگزار میشود که گروه افراطی حماس تمام ۲۰ گروگان زنده اسرائیلی را در چارچوب مرحلهٔ نخست از طرح صلح دونالد ترامپ برای پایان جنگ در غزه، تحویل اسرائیل داده است. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند.
آقای ترامپ بعدازظهر دوشنبه پس از سخنرانی در کنست، پارلمان اسرائیل، و دیدار با خانواده گروگانها، رئیسجمهور و نخستوزیر اسرائیل، از تلابیب عازم شرمالشیخ خواهد شد.
در نشست شرمالشیخ رهبران دهها کشور غربی، شامل فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، کانادا و کشورهای مسلمان و عرب، از جمله ترکیه، اردن، قطر، عربستان سعودی، اندونزیا و پاکستان شرکت دارند.
دفتر ریاستجمهوری مصر و شبکهٔ ۱۲ تلویزیون اسرائیل ظهر دوشنبه گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، نیز به این نشست دعوت شده است. با این حال، دفتر نتانیاهو اعلام کرد که او در این نشست حضور نخواهد یافت.
دفتر صدراعظم اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که رئیسجمهور امریکا از او برای شرکت در نشست شرمالشیخ دعوت کرد، اما «به دلیل نزدیکی زمان آن به آغاز تعطیلات (یهودی)» این دعوت را نپذیرفته است.
دونالد ترمپ گفت برای حل مناقشه میان افغانستان و پاکستان اقدام کرده میتواند
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، گفته است که میتواند برای حل مناقشه میان افغانستان و پاکستان اقدام کند، زیرا به گفتهاش «در پایان دادن به جنگها مهارت دارد.»
ترمپ این سخنان را روز یکشنبه پیش از سفرش به اسرائیل و مصر، در گفتوگو با خبرنگاران ابراز کرد و افزود که پس از بازگشت از این سفر ممکن است به این موضوع بپردازد.
او گفت: «این هشتمین جنگی خواهد بود که من آن را حل میکنم.»
ترمپ اضافه کرد که شنیده است میان افغانستان و پاکستان در حال حاضر جنگ جریان دارد.
وی گفت: «باید صبر کنم تا برگردم. یک مورد دیگر را هم حل خواهم کرد، چون من در حل جنگها خوب هستم.»
رئیسجمهور ترمپ بار دیگر ادعای خود را درباره پایان دادن به مناقشههای طولانیمدت، از جمله جنگ میان هند و پاکستان، تکرار کرد و گفت که افتخار میکند که از راه تلاشهای صلحآمیز به پایان جنگها و نجات جان انسانها کمک کرده است.
قرار است رئیسجمهور ترمپ برای پیشبرد طرح پیشنهادیاش درباره غزه از اسرائیل و مصر دیدار کند.
شاخهٔ نظامی حماس فهرست ۲۰ گروگان را منتشر کرد، که قرار است امروز آزاد شوند
شاخهٔ نظامی گروه فلسطنی حماس روز دوشنبه فهرستی از ۲۰ گروگان زنده را منتشر کرد، که قرار است امروز آزاد شوند.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند.
انتظار میرود این گروگانها بر اساس توافق با اسرائیل آزاد شوند.
کاروانهای صلیب سرخ در غزه برای تسلیمگیری گروگانهای اسرائیلی در حال حرکت استند.
صدها نفر در ساعات اولیه روز دوشنبه در تلابیب جمع شدند و منتظر بازگشت آخرین گروگانهای اسیر در نوار غزه استند.
بر اساس توافقنامه امضا شده میان حماس و اسرائیل در مرحله نخست، حماس گروگانهای اسرائیلی را در برابر آزادی نزدیک به دو هزار زندانی فلسطینی رها خواهد کرد.
حماس پس از حملات مرگبارش بر اسرائیل در هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ دهها تن را گروگان گرفت. شماری از گروگانها در جریان اسارت جان باختند.
رهبران بیش از ۲۰ کشور جهان دوشنبه در «اجلاس صلح شرمالشیخ» برای پایان جنگ غزه گردهم میآیند
قرار است بیش از بیست تن از رهبران کشورهای جهان روز دوشنبه در نشست شرمالشیخ مصر شرکت کنند؛ نشستی که با هدف پایان دادن به جنگ در نوار غزه برگزار میشود.
بر اساس بیانیه دفتر ریاستجمهوری مصر که شامگاه شنبه منتشر شد، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، و عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، ریاست این نشست را بر عهده خواهند داشت. السیسی این نشست را «اجلاس صلح» نامیده است.
در بیانیه آمده است که هدف این اجلاس، پایان دادن به جنگ در غزه و تقویت تلاشها برای برقراری صلح و ثبات در شرقمیانه است. امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، و آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، پیشاپیش حضور خود را در این نشست تأیید کردهاند. همچنین به رهبران ترکیه، بریتانیا، آلمان و اسپانیا نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده است.
ترامپ پیشتر گفته بود پس از دیدار با مقامهای اسرائیل، برای شرکت در مراسم امضای توافق صلح غزه به مصر خواهد رفت.
طبق مرحله نخست طرح صلح پیشنهادی او که طرفهای درگیر با آن موافقت کردهاند، جنگ دو ساله غزه متوقف میشود، گروه حماس، که در فهرست تروریستی امریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، تمام گروگانها را آزاد میکند و اسرائیل نیز در مقابل صدها زندانی فلسطینی را از زندانهای خود رها خواهد کرد.
در رویداد ترافیکی در نزدیکی شرمالشیخ ۳ دیپلومات قطر کشته شدند
در یک رویداد ترافیکی در نزدیکی شهر تفریحی شرمالشیخ مصر سه دیپلومات قطر کشته شدند.
دو منبع امنیتی روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که دو دیپلومات دیگر قطر نیز زخمی شدهاند.
به گفته منابع، موتر دیپلوماتها در فاصله ۵۰ کیلومتری از شهر، واژگون شده است.
هنوز روشن نیست که آیا این دیپلوماتها از اعضای هیئت مذاکرهکننده قطر بودند یا نه.
این هیئت با مقامهای مصر در شرمالشیخ اخیراً توافق میان اسرائیل و حماس را در چارچوب مرحله نخست طرح رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترمپ، برای پایان جنگ غزه تسهیل کرد.
قرار است روز دوشنبه در شرمالشیخ، نشست بین المللی برای نهاییسازی این توافق برگزار شود.
یک مقام حماس: روند رهایی گروگانهای اسرائیلی صبح روز دوشنبه آغاز خواهد شد
اسامه حمدان، یک مقام بلندپایه گروه فلسطینی حماس گفته است که این گروه صبح روز دوشنبه روند رهایی گروگانهای اسرائیلی را که در نوار غزه نگهداری میشوند، آغاز خواهد کرد.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند.
حمدان روز شنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت: «بر بنیاد توافق امضاشده، مبادله زندانیان طبق توافق، صبح دوشنبه آغاز میشود.»
بر اساس توافقنامه امضا شده، در چارچوب مرحله نخست، حماس گروگانها را در برابر آزادی نزدیک به دو هزار زندانی فلسطینی رها خواهد کرد.
اسرائیل باور دارد بیست تن از گروگانها هنوز زندهاند.
حماس پس از حملات مرگبارش بر اسرائیل در هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ دهها تن را گروگان گرفت.
وزارت دفاع طالبان: حملات تلافیجویانه علیه نیروهای پاکستان انجام شد
به دنبال درگیریهای شدید در مرز پرتنش افغانستان و پاکستان، منابع امنیتی پاکستان کشته شدن ۳ سرباز پاکستان را تایید کردهاند.
این منابع در نزدیکی منطقه مرزی، اوایل ۱۲ آکتوبر به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی تایید کردند که در جریان درگیری و پاسخ متقابل اردوی پاکستان، افزون بر سه سرباز، یک غیرنظامی کشته و پنج سرباز دیگر زخمی شدهاند.
هنوز آمار تلفات احتمالی در جانب افغانستان مشخص نیست.
وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرد که طالبان در پاسخ به حملات اخیر پاکستان و تکرار نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی افغانستان عملیات «موفق» تلافیجویانه در امتداد خط دیورند را علیه مراکز نیروهای امنیتی پاکستان، انجام دادهاند.
این وزارت در بیانیهای گفت که این عملیات نیمهشب به وقت محلی پایان یافت.