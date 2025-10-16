کابل در وحشت حملات بیشتر پس از حملات هوایی مشکوک پاکستان

او که به دلایل امنیتی با نام مستعار صحبت میکرد، به رادیو آزادی گفت: "ما از بیرون شدن میترسیم. نمیخواهیم در حملهای دیگر گیر بمانیم."
نظیفه میگوید انفجارهای شدید در ۱۵ اکتبر خانهاش در منطقه تایمنی کابل – که یک منطقه مسکونی و تجارتی است – را لرزاند و شیشههای خانهاش را شکست.
این حملات هوایی مشکوک در حالی در کابل انجام شد که همزمان جنگ تازهای میان طالبان و نیروهای پاکستانی شعلهور گردید. اسلامآباد همچنین در جنوب افغانستان حملات هوایی انجام داد؛ جایی که درگیریهای زمینی شدید نیز در آن جریان داشت.
افغانستان و پاکستان در همان روز (۱۵ اکتبر) به یک آتشبس ۴۸ ساعته توافق کردند. اما این آتشبس نتوانسته وحشت و ترس حاکم بر کابل، شهری با حدود ۵ میلیون جمعیت، را کاهش دهد.
هیچ جای افغانستان امن نیست
یک زن دیگر از باشندگان کابل که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت: "هیچ جای افغانستان امن نیست – نه در زمین و نه در آسمان. وضعیت ممکن است در هر لحظه دوباره بدتر شود. از دیروز به کار نرفتهام، چون ترسیدهام."
به گفته نهاد ایتالیایی "ایمرجنسی" که یک شفاخانه در کابل دارد، در این حملات دستکم ۵ تن کشته و ۳۵ تن دیگر زخمی شدهاند. زخمیها دچار جراحات ناشی از انفجار، ضربههای شدید و سوختگی شدهاند و ۱۰ نفر در وضعیت وخیم به سر میبرند.
کارگران شاروالی تا تاریخ ۱۶ اکتبر هنوز در حال پاککاری جادههای سوخته کابل بودند. چندین منطقه شهر پس از آسیب دیدن خطوط برق در پی انفجارها، بیبرق باقی ماندهاند.
حنیفه، یکی از ساکنان تایمنی، به رادیو آزادی گفت: وقتی از اپارتمان بیرون شدم، دیدم کودکان زخمی در سرک افتادهاند. یک پسر بچه را دیدم – حدوداً ۸ ساله به نظر میرسید – که نیمی از بدنش سوخته بود."
حنیفه نیز خواست که نام مستعارش استفاده شود و گفت این انفجارها مردم را "به شدت ترسانده" و برخی را به فکر ترک شهر انداخته است.
تلویزیون دولتی پاکستان (PTV News) گزارش داده که اردوی پاکستان حملات "دقیق" در کابل انجام داده است.
هدف این حمله هنوز مشخص نیست، اما پس از آن صورت گرفت که پاکستان در ۹ اکتبر حملات بیسابقهای با طیارات بیسرنشین در کابل انجام داد که ظاهراً اعضای گروه افراطی تحریک طالبان پاکستان (TTP) را هدف قرار داده بود.
این حملات باعث درگیریهای شدید میان جنگجویان طالبان و نیروهای امنیتی پاکستانی در تاریخ ۱۱ و ۱۲ اکتبر شد، که دهها کشته بر جا گذاشت و گذرگاههای مرزی مهم را بست. این درگیریها مرگبارترین برخورد میان طرفین تاکنون بوده است.
خشونتهای اخیر نگرانیها را از بروز یک جنگ تمامعیار میان پاکستان و طالبان افغانستان افزایش داده؛ دو متحد دیرینه که روابطشان به شدت تیره شده است.
اسلامآباد طالبان افغان را متهم به پناه دادن به اعضای تحریک طالبان پاکستان میکند؛ گروهی که شورشهای مرگبار فزایندهای را در پاکستان راهاندازی کرده است. طالبان افغان که در سال ۲۰۲۱ به قدرت رسیدند، این اتهامات را رد میکنند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، جنگجویان طالب و نیروهای پاکستانی به گونه پراکنده در امتداد مرز ۲۶۰۰ کیلومتری میان دو کشور با یکدیگر درگیر شدهاند. اما شدت خشونتها و لحن تند بیانات اخیر، نشانهای از افزایش جدی تنشها است.