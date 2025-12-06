گزارش‌ها می رسانند که شب گذشته در سپین‌بولدک ولایت کندهار، میان طالبان افغانستان و نیروهای پاکستانی درگیری رخ داده است.

منابع حکومت طالبان و نیز منابع پاکستانی شب گذشته به رسانه‌ها گفته اند که درگیری با سلاح سنگین میان دو طرف آغاز شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، شب گذشته در شبکه اکس اعلام کرد که "جانب پاکستان بار دیگر حملات را از منطقه اسپین‌بولدک آغاز کرده و نیروهای امارت اسلامی ناچار به واکنش شده‌اند". او در مورد تلفات یا میزان خسارات این در گیری جزئیاتی ارائه نکرد.

سپین‌بولدک یکی از ‌ نقاط پرتنش مرزی میان افغانستان و پاکستان به‌شمار می‌رود که طی ماه‌های اخیر مکرراً شاهد درگیری‌های مرزی میان نیروهای دو طرف بوده است.

تا اکنون روشن نیست که جنگ از کدام طرف و به چه دلیلی آغاز شده، اما رسانهٔ پاکستانی (Pakistan Observer) به نقل از وزارت خارجه پاکستان گفته است که معنی آتش‌بس میان دو کشور این بود که افغانستان جلو حملات جنگ ‌جویان تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی را بگیرد، اما تا کنون این کار صورت نگرفته است.

پاکستان بارها طالبان افغانستان را به حمایت از TTP و گروه‌های مخالف پاکستان متهم می‌کند، اما طالبان افغانستان این اتهامات را رد کرده و می‌گویند پاکستان باید مشکلات داخلی‌اش را در خاک خود حل کند.