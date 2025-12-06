ملل متحد: افغانستان با افزایش طوفان های ریگی، گرد و غبار، خشکسالی و تخریب زمین روبرو است

خشکسالی درولسوالی های هرات به یک مشکل بسیار جدی مبدل شده است

خیرالله یکی از دهقانان درولسوالی غوریان ولایت هرات می‌گوید خشکسالی های اخیر آسیب زیادی به به کشت وحاصلات آنان وارد کرده است.

او که زعفران و برخی از حبوبات را در زمین هایش کشت می کند،روزشنبه ۶ دسمبر به رادیو آزادی گفت که امسال به دلیل کاهش بارندگی ها سطح آب بسیار پائین آمده و این مساله سبب نگرانی بیشتر آنان شده است:

«خشکسالی دراین اواخر درولسوالی های هرات به یک مشکل بسیار جدی مبدل شده است متاسفانه که یک قطره آب هم نباریده واین سبب شده است که سطح آب بسیار پائین برود و محصولات زراعتی ما درحد صفر رسیده است مردم علاقه مندی به زراعت ندارند،زراعت به اثر خشکسالی به رکود مواجه شده است متاسفانه ازاین ناحیه ما بسیارمتضرر هستیم»

عبدالحق یکی از دهقانان در ولایت ننگرهار که بیشتر در زمین هایش تربوز، خربوزه می کارد و درخت های مالته دارد نیزشکایت مشابه را مطرح می کند:

«درهر سال ما به سبب خشکسالی حدود بیست تا بیست و پنج درصد زیان می بینیم، در سال های اخیر دهقانان بخاطری که باران نمی‌شود و بته های شان خشک شده است زیان دیده اند ، بالای بته ها گرد و غبار زیاد نشسته و حاصلات را کاهش داده و طبعا که ما از لحاظ خشکسالی آسیب جدی دیده ایم»

این نگرانی ها درحالی مطرح می شود که برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد به تازگی اعلام کرده است که افغانستان با افزایش طوفان های ریگی و گرد و غبار، خشکسالی های طولانی مدت و تخریب زمین روبرو است.

بیش از ۶۰ درصد چراگاه ها به‌دلیل استفاده بی رویه تخریب شده‌اند

این اداره سازمان ملل متحد روزجمعه ۵ دسمبر در این گزارش گفته است که این شرایط، تهدیدی جدی برای جان و معیشت مردم افغانستان به شمار می‌رود.

بر اساس گزارش (یو ان دی پی) ، افغانستان که در میان ده کشور بیشترین آسیب‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی قرار دارد،سالانه بیش از ۵۰ روز طوفان ریگی و گرد وغبار را در ولایت‌ های جنوبی و غربی از جمله هرات، فراه، نیمروز و کندهار تجربه می‌کند، در حالی که در دشت‌های شمالی مانند بلخ و جوزجان این پدیده بین ۲۰ تا ۳۰ روز در سال رخ می‌دهد.

(یو ان دی پی)همچنین تأکید کرده است که پوشش جنگلی در افغانستان به کمتر از ۲ درصد کاهش یافته و بیش از ۶۰ درصد چراگاه ها به‌دلیل استفاده بی رویه تخریب شده‌اند که این وضعیت به ایجاد منابع گستردهٔ گرد وغبار منجر شده است.

همزمان، سازمان «کانسرن ورلدواید» نیز در گزارشی به روز جمعه ۵ دسمبر اعلام کرده است که افغانستان با بحران شدید انسانی و اقلیمی مواجه است.

به گفته این سازمان حدود ۸۰ درصد جمعیت این کشور وابسته به کشاورزی هستند و خشکسالی‌ها، سیلاب‌ها و سایر حوادث طبیعی معیشت آنان را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.

این گزارش می‌افزاید که این چالش‌ها میلیون‌ها تن را از محلات شان بیجا کرده و تولیدات غذایی را کاهش داده است.

براساس گزارش‌ سازمان بشردوستانه"کنسرن وارلد واید" مستقر در ایرلند، بین سال‌ های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ حدود سه میلیون نفر در نتیجه تغییرات اقلیمی در افغانستان بیجا شده‌اند که تنها در سال ۲۰۲۴ بیش از یک‌ونیم میلیون تن آواره شده‌اند؛ موضوعی که نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه را برجسته می‌کند.

علاوه بر اعمار زیربنا ها، مهم است تا موثریت استفاده از آب افزایش یابد

این در حالیست که وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان روز چهارشنبه ۱۲ قوس در صفحه ایکس «توییترسابق» از تمام ملا امامان مساجد خواست که در خطبه نماز جمعه در مورد نماز استسقاء(طلب باران) به مردم معلومات دهند.



برخی از کارشناسان امور آب و محیط زیست خشکسالی را مشکل بزرگ برای بخش زراعت خوانده روی بهبود استفاده از موثریت آب تأکید کرده می گویند که این اقدام نیازمند تلاش دوامدار است.

نجیب‌الله سدید، کارشناس مدیریت آب و محیط زیست می‌گوید:

«درکنار تلاش و کار روی ساخت زیربنا ها مهم است که موثریت استفاده از آب باید بلند برده شود و دربخش زراعت باید سیستم های معیاری پیشرفته تطبیق گردد ، که این مساله نیازمند کار مشترک و دوام دار حکومت، جوامع ومردم است.»

صندوق کودکان سازمان ملل متحد "یونیسف" ماه گذشته گفته بود که خشکسالی دوامدار در افغانستان می‌تواند خانواده‌ها و شمار زیادی از کودکان را از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم سازد.

دفتر هماهنگی امور بشر دوستانۀ سازمان ملل متحد "اوچا" نیز پیش از این با نشر گزارشی گفته است که خشکسالی‌های مکرر در پنج سال گذشته معیشت مردم افغانستان را تهدید کرده و سال ۲۰۲۵ یکی از شدیدترین سال‌های خشکسالی در ۵۰ سال اخیر در افغانستان بوده است.