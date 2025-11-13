خبر ها
عفو بین الملل: طالبان زندگی را برای زنان و دختران «غیرقابل تحمل» کرده اند
سازمان عفو بین الملل ، امنستی انترنشنل ، باری دیگر از محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان انتقاد کرده است.
این نهاد گفت که طالبان زندگی را برای زنان و دختران در افغانستان «غیرقابل تحمل» کرده اند.
امنستی انترنشنل روز چهارشنبه (۲۱ عقرب) در شبکۀ ایکس نوشت که طالبان ، زنان و دختران را تقریباً از تمام عرصه های زندگی حذف کرده و به صورت سیستماتیک حقوق آنها را نقض کرده اند.
به گفتۀ این نهاد ، این امر دسترسی زنان به مراقبت های صحی حیاتی را به شدت محدود خواهد کرد.
در ادامه آمده که جهان باید در همبستگی با زنان و دختران افغانستان با دادخواهی از حقوق آنان و پاسخگو قرار دادن مقام های طالبان عمل کند.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از چهارسال گذشته ، یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران از کار و تحصیل گرفته تا گشت و گذار و موارد دیگر وضع کرده اند.
در تازه ترین مورد شماری از زنان و دختران در ولایت هرات به رادیو آزادی گفتند که بنابر دستور مقام های محلی طالبان در این ولایت اجازه ندارند که بدون برقع به بیرون از خانه بروند.
هرچند طالبان پوشش اجباری برقع یا چادری را رد کرده و تاکید روی رعایت حجاب اسلامی کرده اند ؛ اما سازمان داکتران بدون مرز اجباری شدن پوشش برقع را در هرات تایید کرده.
این سازمان گفته است که با محدودیت های تازه ، مراجعۀ بیماران زن در شفاخانۀ حوزوی هرات ۲۸ درصد کاهش یافته است.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
کمک صلیب سرخ چین به زلزله زدگان شمال افغانستان
جمعیت افغانی سره میاشت در کنترل طالبان می گوید که ادارۀ صلیب سرخ چین ۱۰۰ هزار دالر به زلزلهزدگان بلخ و سمنگان کمک کرده است.
این اداره روز (چهارشنبه، ۲۱ عقرب) در شبکه ایکس نوشت که این کمک را از ، باو ژو هوی معاون سفارت چین در کابل، تسلیم شده است.
زلزلۀ ۶.۳ ریشتری یکشنبه شب هفتۀ گذشته ولایتهایی شمال افغانستان را تکان داد.
بیشترین تلفات و خسارات به مردم بر اثر این زلزله در سمنگان و بلخ وارد شد.
بر اساس گزارش ها ، در این رویداد دستکم ۲۷ نفر جان باخته اند ، صد ها تن زخمی شدند و بیش از ۱۳۰۰ خانه تخریب شده است.
به دنبال این زلزله ، کشورهای مختلف برای زلزله زدگان کمک فرستادند.
دونالد ترمپ لایحۀ تامین بودجه برای پایان تعطیلی دولت ایالات متحده را امضا کرد
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده لایحۀ تامین بودجه را امضا کرد که بر اساس آن طولانی ترین تعطیلی دولت فدرال به پایان می رسد. لایحۀ تامین بودجه چهارشنبه شب توسط مجلس نمایندگان تصویب شد و دو ساعت بعد آن را رئیس جمهور ترمپ امضا کرد.
مجلس سنا این لایحه را روز دوشنبه تصویب کرده بود.
این لایحه بودجۀ حکومت را تا پایان ماه جنوری تامین میکند.
توافق بر سر لایحه پس از آن صورت گرفت که شماری از اعضای دموکرات مجلس سنا در کنار جمهوریخواهان قرار گرفتند و در بارۀ توافقی مذاکره کردند که بر بنیاد آن کارمندان فدرال به کار بازگردند و خدمات ضروری از سر گرفته شود.
اسرائیل می گوید، گذرگاه "زیکیم" بروی کمک بشردوستانه به نوار غزه باز شد
اسرائیل امروز چهارشنبه (۲۱ عقرب) اعلام کرد که یک گذرگاه شمالی به نوار غزه را برای کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد و سایر نهاد ها، باز کرده است.
ادارۀ که در وزارت دفاع اسرائیل بر امور مدنی در مناطق فلسطینی نظارت می کند، در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که گذرگاه "زیکیم" برای ورود لاری های حامل کمک بشردوستانه به نوار غزه باز شده است.
خبرگزاری فرانس پرس، از قول سخنگوی همین اداره نوشته که گذرگاه"زیکیم" مانند گذرگاه"کرم ابوسالم" که تا بخش جنوبی غزه امتداد دارد، به طور دایمی باز خواهد ماند.
از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که گروه حماس بر اسرائیل حمله کرد و سپس نیروهای اسرائیلی به غزه حمله کردند، اکثر گذرگاههای منتهی به غزه بسته شدهاست.
حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود.
یک مقام طالبان: هیئت پاکستانی خواسته ، طالبان علیه جنگ در پاکستان فتوا صادر کنند ؛ اما اسلام آباد در این مورد هنوز تبصره نکرده
معین وزارت داخلۀ طالبان و یک عضو هیئت مذاکراتی این گروه با پاکستان می گوید که جانب پاکستان از این هیئت خواسته است که حکومت طالبان فتوا صادر کند که جنگ علیه حکومت این کشور ناروا است.
رحمت الله نجیب در جریان سخنرانی در نشستی در کابل امروز چهارشنبه (۲۱ عقرب) گفت که میانجیگران هم می خواستند که فتوا از سوی حکومت طالبان صادر شود ؛ اما به گفتۀ او آنان «میانجیگران» از حساسیت ها بین طالبان و پاکستان به درستی آگاه نیستند.
اسلام آباد در این باره هنوز چیزی نگفته است.
دَور سوم مذاکرات بین طالبان و پاکستان روز های پنجشنبه و جمعۀ گذشته به میزبانی ترکیه در شهر استانبول برگزار شد ؛ اما بی نتیجه به پایان رسید.
امیرخان متقی وزیر خارجۀ طالبان روز یکشنبه در کابل گفت که پاکستان انتظار دارد که افغانستان تضمین دهد که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ نخواهد داد.
در عین حال ، وزارت خارجۀ پاکستان گفته بود که نگرانی عمدۀ این کشور تروریزمی است که به گفتۀ این وزارت از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد، و جلوگیری از آن یک اولویت است.
اسلام آباد ادعا می کند که رهبری و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان ، تی تی پی ، در قلمرو افغانستان پنهان شده اند و از آنجا حملات را در پاکستان طرح ریزی و انجام می دهند.
حکومت طالبان با رد این ادعا می گوید که تی تی پی ، مشکل داخلی پاکستان است و این گروه در قبال آن مسئولیت ندارد.
ملا عبدالغنی برادر: راه ها با پاکستان در صورتی بازگشایی خواهند شد که اسلام آباد تضمین بدهد که این راه ها را دوباره بسته نخواهد کرد
معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان می گوید که راه های تجارتی با پاکستان پس از آن دوباره گشوده خواهند شد که اسلام آباد تضمین بدهد که تحت هیچ شرایطی این راه ها را دوباره بسته نخواهد کرد.
ملا عبدالغنی برادر این سخن را امروز چهارشنبه (۲۱ عقرب) در نشستی با تاجران و صنعتکاران در کابل گفت.
این در حالی است که بیش از یک ماه می شود که اسلام آباد گذرگاه ها با افغانستان را پس از افزایش تنش ها بین طالبان و پاکستان و درگیری بین نیروهای دو طرف مسدود کرده است.
معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان از تاجران و صنعتکاران خواست که برای تجارت راه های بدیل را جستجو کنند.
این مقام ارشد طالبان همچنان خواهان توقف واردات دوا از پاکستان شده است و گفته که وارد کنندگان دارو سه ماه فرصت دارند تا در صورت قرار داد با تاجران پاکستانی ، حساب های خود را تصفیه کنند.
پاکستان در مورد این اظهارات عبدالغنی برادر هنوز تبصره نکرده است.
دَور سوم مذاکرات بین طالبان و پاکستان روز جمعۀ گذشته در شهر استانبول ترکیه بی نتیجه پایان یافت و دو طرف یک دیگر را به خاطر عدم پیشرفت در گفتگو ها مقصر دانستند.
ترکیه: همه ۲۰ سرنشین طیارۀ نظامی ساقط شدۀ این کشوردر گرجستان جان باخته اند
مقام های ترکیه امروز چهارشنبه (۲۱ عقرب) اعلام کردند که همه ۲۰ سرنشین یک طیارۀ نظامی باربری این کشور که در گرجستان سقوط کرد جان باخته اند.
یاشار گولر ، وزیر دفاع ترکیه در بیانیه ای در شبکۀ ایکس گفت که همکاران «قهرمان» شان در نتیجۀ سقوط طیارۀ نظامی باربری C-130 در نزدیک مرز بین گرجستان و آذربایجان جان باختند.
این طیاره عصر روز دوشنبه از آذربایجان پرواز کرده بود و به ترکیه می رفت.
علت این رویداد هنوز مشخص نشده است.
بسیاری رهبران جهان به شمول آذربایجان و گرجستان و مارک روته سرمنشی ناتو به خاطر این رویداد به ترکیه تسلیت گفته اند.
تام باراک سفیر ایالات متحده در ترکیه ، همبستگی کشورش را با ترکیه ابراز کرده است.
بحران اقتصادی افغانستان؛ سازمان ملل میگوید بیشتر خانوادهها وعدههای غذاییشان را حذف میکنند
سازمان ملل اعلام کرده است که وضعیت اقتصادی در افغانستان بسیار سخت شده و از هر ۱۰ خانواده، ۹ خانواده مجبورند وعدههای غذایی خود را حذف کنند، اموال خانه را بفروشند یا قرض بگیرند تا نیازهای روزانه خود را تأمین کنند.
برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) در گزارش تازه خود گفته است که بازگشت اجباری مهاجران افغان، زلزله، خشکسالی و محدودیتهای کاری زنان فشار بیشتری بر اقتصاد افغانستان وارد کرده است.
براسا این گزارش یک نظر سنجی از ۴۸ هزار خانوار نشان میدهد که بیش از نیمی از بازگشتکنندگان برای خرید غذا از مراقبتهای صحی خود صرفنظر کردهاند و حدود ۹۰ آنها قرضدار اند.
از سوی هم زنان بیشترین فشار را تحمل میکنند؛ مشارکت زنان در نیروی کار به شش درصد کاهش یافته محدودیت طالبان بر زندگی زنان که سرپرست خانواده شان اند عمیقا تاثیر گذاشته است.
این نهاد سازمان ملل از طالبان خواستند محدودیتها را از کارکنان زن بردارند.
این در حالی است که اخیراً سازمان ملل فعالیتهای خود در مرز اسلامقلعه هرات را به دلیل محدودیتهای شدید بر کارمندان زن متوقف کرده است.
یونیسف: اسرائیل اجازه انتقال وسایل واکسین و شیر خشک کودکان غزه را نمیدهد
صندوق کمکهای سازمان ملل برای کودکان میگوید اسرائیل مانع انتقال سرنگهای واکسین کودکان غزه و بوتلهای شیر شده است.
یونیسف روز سهشنبه اعلام کرد در حالی که آتشبس شکننده در غزه برقرار است، این اداره کمپاین گسترده واکسین کودکان غزه را آغاز کرده، اما اسرائیل اجازه نمیدهد ۱.۶ میلیون سرنگ و یخچالهایی که با انرژی خورشیدی کار میکنند، به غزه منتقل شوند.
ریکاردو پایریس سخنگوی یونیسف گفت این سرنگها از ماه آگست سال گذشته در گمرک مانده و منتظر اجازه اسرائیل هستند.
بخش مربوط به نظارت بر کمکها در اردوی اسرائیل گفته است که مانع انتقال سرنگهای واکسین به غزه نمیشود، اما میخواهد اطمینان حاصل کند که گروه حماس از مواد کمکرسانی استفاده نکند.
پیروزی تیم ملی کریکت افغانستان مقابل قطر
تیم ملی کرکت افغانستان سهشنبه شب در تنها دیدار بیستاوور خود با تفاوت ۲۵ دوش تیم قطر را شکست داد.
افغانستان بازی را آغاز کرد و بازیکنان افغان در ۲۰ اوور تعیینشده، با از دست دادن ۸ بازیکن هدف ۱۵۰ دوش را برای تیم مقابل تعیین کردند.
بازیکنان قطر هر ۲۰ اوور را بازی کردند و در حالی که ۷ بازیکنشان را ازدست دادند، ۱۲۴ دوش به دست آوردند.
درویش رسولی کپتان تیم افغانستان با ۶۶ دوش در ۳۷ بال، بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شد.