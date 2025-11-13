کمک صلیب سرخ چین به زلزله زدگان شمال افغانستان

سازمان عفو بین الملل ، امنستی انترنشنل ، باری دیگر از محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان انتقاد کرده است.

این نهاد گفت که طالبان زندگی را برای زنان و دختران در افغانستان «غیرقابل تحمل» کرده اند.

امنستی انترنشنل روز چهارشنبه (۲۱ عقرب) در شبکۀ ایکس نوشت که طالبان ، زنان و دختران را تقریباً از تمام عرصه های زندگی حذف کرده و به صورت سیستماتیک حقوق آنها را نقض کرده اند.

به گفتۀ این نهاد ، این امر دسترسی زنان به مراقبت های صحی حیاتی را به شدت محدود خواهد کرد.

در ادامه آمده که جهان باید در همبستگی با زنان و دختران افغانستان با دادخواهی از حقوق آنان و پاسخگو قرار دادن مقام های طالبان عمل کند.

طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از چهارسال گذشته ، یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران از کار و تحصیل گرفته تا گشت و گذار و موارد دیگر وضع کرده اند.

در تازه ترین مورد شماری از زنان و دختران در ولایت هرات به رادیو آزادی گفتند که بنابر دستور مقام های محلی طالبان در این ولایت اجازه ندارند که بدون برقع به بیرون از خانه بروند.

هرچند طالبان پوشش اجباری برقع یا چادری را رد کرده و تاکید روی رعایت حجاب اسلامی کرده اند ؛ اما سازمان داکتران بدون مرز اجباری شدن پوشش برقع را در هرات تایید کرده.

این سازمان گفته است که با محدودیت های تازه ، مراجعۀ بیماران زن در شفاخانۀ حوزوی هرات ۲۸ درصد کاهش یافته است.