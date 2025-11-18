لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
چهارشنبه ۲۸ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۰۰:۵۶

خبر ها

برنامهٔ جهانی غذا: جهان با بحران رو‌به‌افزایش گرسنگی روبه‌رو است

افغانستان - زنان افغان هنگام دریافت کمک غذایی هند در کابل
افغانستان - زنان افغان هنگام دریافت کمک غذایی هند در کابل

برنامهٔ جهانی غذا، دبلیو‌اف‌پی، هشدار داده است که در حالی‌که منابع به‌شدت کمتر از نیازهاست، جهان با بحران رو‌به‌افزایش گرسنگی روبه‌رو است.

به گزارش رویترز، دبلیو‌اف‌پی این هشدار را روز سه‌شنبه با اشاره به کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه داد.

این سازمان در «چشم‌انداز جهانی ۲۰۲۶» خود گفت که انتظار می‌رود ۳۱۸ میلیون نفر در سال آینده با سطح بحران گرسنگی یا بدتر از آن روبه‌رو شوند.

به گفتۀ دبلیو‌اف‌پی، این آمار بیش از دو برابر رقم سال ۲۰۱۹ است.

این سازمان گفته است که به دلیل کاهش بودجۀ بشردوستانه، تنها برای کمک به حدود ۱۱۰ میلیون نفر از آسیب‌پذیرترین مردم در سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی کرده است.

این سازمان هزینهٔ این برنامه‌اش را ۱۳ میلیارد دالر گفته است.

افغانستان یکی از کشورهایی است که مردمش به‌شدت دچار فقر و گرسنگی استند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

رئیس جمهور ایالات متحده از ولیعهد سعودی در برابر قتل خاشقجی دفاع کرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده (راست) محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی (چپ)
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده (راست) محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی (چپ)

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در برابر قتل جمال خاشقجی، خبرنگار سابق واشنگتن پست، توسط ماموران سعودی دفاع کرد.

رئیس جمهور ترمپ به روز سه‌شنبه در قصر سفید همچنان از سابقۀ حقوق بشری بن سلمان ستایش کرد.

خاشقی در امریکا زندگی کرده بود.

ترمپ گفت که خاشقجی «عمیقاً جنجال‌برانگیز» بود.

او به خبرنگاران گفت: «شمار زیاد مردم آن آقای که شما درباره‌اش صحبت می‌کنید، را دوست نداشتند. چه او را دوست داشته باشید یا نداشته باشید، اتفاقاتی رخ داد، اما او (بن سلمان) هیچ چیزی دربارهٔ آن نمی‌دانست.»

محمد بن سلمان قتل خاشقجی را دردناک و یک اشتباه بزرگ خواند و گفت که تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادی انجام می‌دهند.

خاشقجی، منتقد حاکمان سعودی، در سال ۲۰۱۸ در داخل قنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول کشته شد.

مقامات عربستان سعودی سپس گفتند که دستور قتل او از سوی رهبری آن کشور داده نشده بود.

ادامه خبر ...

تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان آمادهٔ مسابقات مقدماتی آسیا می‌شود

تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان

تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان برای اشتراک در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا آماده می‌شود.

فدراسیون فوتبال افغانستان در فیس‌بوک نوشت که این تیم برای اشتراک در این مسابقات سه‌شنبه عازم میانمار شد.

افغانستان در گروه G مرحلۀ مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا با میانمار، عمان، نیپال و سوریه هم‌گروه است.

قرار است که این رقابت‌ها ۲۲ نومبر در میانمار آغاز شود و تا ۳۰ نومبر ادامه یابد.

این در حالی است که تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان حدود دو هفته پیش در مرحلۀ نهایی بازی‌های آسیایی جوانان ایران را شکست داد و قهرمان این رقابت‌ها شد.

ادامه خبر ...

گفت‌وگوی تلفونی متقی و عراقچی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجهٔ طالبان با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجهٔ طالبان با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجهٔ طالبان با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه گفت‌وگو کرده است.

وزارت امور خارجه طالبان امروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای در صفحهٔ ایکس خود نوشته که آقای متقی تأکید کرده است ثبات در منطقه و گسترش همکاری‌ها از اولویت‌های افغانستان است.

در این بیانه همچنین آمده که وزیر خارجه ایران در چارچوب تلاش‌های کشورش برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، بر ادامه گفت‌وگو میان کشورهای منطقه تأکید کرده است

وزارت خارجهٔ ایران نیز در بیانیه‌ای در صفحهٔ ایکس خود دربارهٔ این گفت‌وگوی تلفونی نوشته که آقای عراقچی تأکید کرده ایران آماده است تلاش‌هایش را برای تحکیم صلح و ثبات در منطقه ادامه دهد و بر اهمیت تقویت مشورت‌ها میان کشورهای منطقه برای رسیدن به این هدف تأکید کرده است.

پیش از این، وزارت خارجه پاکستان روز یک‌شنبه تأیید کرده بود که ایران پیشنهاد میانجی‌گری میان افغانستان و پاکستان را برای حل تنش‌ها داده و پاکستان نیز از این پیشنهاد استقبال کرده است.

ادامه خبر ...

رئیس‌جمهور اوکراین به ترکیه سفر خواهد کرد

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین
ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین می‌گوید روز چهارشنبه به ترکیه سفر خواهد کرد و تلاش خواهد کرد مذاکرات صلح و تبادل اسیران جنگی با روسیه را دوباره از سر گیرد.

استانبول در آغاز سال جاری میلادی میزبان سه دور گفت‌وگوی مستقیم میان روسیه و اوکراین بود که بدون نتیجه پایان یافت.

مسکو، که پیشنهاد آتش‌بس را رد کرده بود، از آن زمان حملات خود بر شهرهای اوکراین را شدت بخشیده است.

زلنسکی روز سه‌شنبه گفت: «ما برای ازسرگیری مذاکرات آماده می‌شویم و طرح‌های خود را برای رسیدن به یک راه‌حل با شرکایمان در میان خواهیم گذاشت.» او مشخص نکرد که در سفر به ترکیه با کدام مقام‌ها دیدار خواهد کرد.

در ماه‌های می و جولای، دو طرف تنها بر سر تبادل گروگان ها و تحویل اجساد سربازانی که در جنگ کشته شده بودند توافق کردند.

در آخرین تبادل که در اوایل اکتوبر انجام شد، مسکو و کییف هر کدام ۱۸۵ گروگان را با یکدیگر معاوضه کردند.

ادامه خبر ...

آتش‌سوزی جنوب قزاقستان؛ ۱۲ تن به‌ شمول ۹ کودک جان باختند

آرشیف
آرشیف

دوازده تن به شمول نُه کودک در یک آتش‌سوزی شب گذشته در یک خانه در جنوب قزاقستان جان باخته‌اند.

منابع خدمات اضطراری گفته اند که سه تن دیگر در حالت بی‌هوشی از ساختمان در حال حریق نجات داده شدند.

این رویداد در روستای الگابس در فاصلۀ حدود صد کیلومتری مرز ازبکستان رخ داده است.

قاسم جومارت توقایف رئیس‌جمهور قزاقستان وعدهٔ کمک به خانواده‌های قربانیان را داده و دستور داده است که علت آتش‌سوزی بررسی شود.


ادامه خبر ...

یونیسف: هزاران زلزله‌زده در شمال افغانستان در سرپناه های موقت زندگی می‌کنند

ویرانی به جا مانده از زلزلۀ سوم ماه نومبر در شمال افغانستان
ویرانی به جا مانده از زلزلۀ سوم ماه نومبر در شمال افغانستان

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) می‌گوید که نزدیک به دو هفته پس از زلزلهٔ ۶.۳ ریشتریِ سوم نومبر در شمال افغانستان، اکنون میزان واقعی ویرانی‌ها روشن شده است.

یونیسف در گزارشی گفته است که در مناطق آسیب‌دیده ۸۷۴ خانه کاملاً ویران و ۲۱۵۳ خانه دیگر آسیب‌دیده است.

به گزارش یونیسف، هزاران نفر که با سرمای شدید روبه‌رو اند، در سرپناه‌های موقت و یا خانه های اقارب شان زندگی می‌کنند.

به گفتهٔ یونیسف، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت بهداشت در این مناطق به‌سرعت رو به وخامت رفته است.

یونیسف همچنان گفته است که مشکلات روانی در میان کودکان و سرپرستان آنان رو‌ به‌ افزایش است.

نتایج ارزیابی از خسارات این زلزله نشان می‌دهد که در شش ولایت شمالی افغانستان، ۲۶ تن جان باخته، ۱۱۷۲ تن زخمی و ۳۰۲۷ خانواده آسیب‌دیده‌اند.

ادامه خبر ...

وزیران خارجه روسیه و ایران به "حل سیاسی" اختلافات بین طالبان و پاکستان تاکید کرده اند

وزیران خارجۀ روسیه و ایران
وزیران خارجۀ روسیه و ایران

وزارت امور خارجهٔ روسیه می‌گوید که سرگی لاوروف، وزیر امور خارجهٔ این کشور، با همتای ایرانی‌اش عباس عراقچی دربارهٔ مسایل منطقه‌ای، به‌ویژه راه‌های حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان، گفتگو کرده است.

به گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه، در اعلامیه‌ای که وزارت امور خارجه روز دوشنبه، ۱۷ نومبر منتشر کرده، آمده است که هر دو وزیر در این تماس تلفنی تأکید کرده‌اند که اختلافات سیاسی میان کابل و اسلام‌آباد باید از راه گفتگو حل شود.

وزیر امور خارجهٔ ایران در حالی دربارهٔ تنش‌های به‌وجود آمده میان افغانستان و پاکستان با همتای روسی‌اش صحبت می‌کند که مدتی پیش برای حل مشکلات میان این دو کشور همسایه، پیشنهاد میانجی‌گری داده بود.

وزارت امور خارجهٔ پاکستان نیز از این پیشنهاد ایران استقبال کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجهٔ پاکستان، طاهر حسین اندرابی، روز یکشنبه گفت که پاکستان به پیشنهاد میانجی‌گری ایران «نه» نخواهد گفت و افزود که ایران یک کشور برادر و دوست همسایه است.

ادامه خبر ...

بریتانیا از صدور ویزا به اتباع بعضی کشور ها خود داری میکند

قایق پناهجویان در حال سفر بسمت بریتانیا
قایق پناهجویان در حال سفر بسمت بریتانیا

وزارت خارجه بریتانیا هشدار داده است که صدور ویزه به شهروندان بعضی کشورها را ممنوع خواهد کرد.

این وزارت بخاطر عدم همکاری بعضی کشور در بخش اخراج پناهجویان غیر قانونی آنها این هشدار را صادر کرده است.

بخش زیاد این تهدید متوجه کشورهای افریقائی از جمله انگولا، نامیبیا و جمهوری کانگو است.

بریتانیا تا ماه جون سال جاری به بیش از ۸۳۴ هزار نفر به دلايل کار، تحصیل، مسايل بشری و خانوادگی ویزه داده تا قانونی به این کشور سفر کنند. این افراد اکثرا اتباع هند، چین، پاکستان و امریکا میباشند.

برعکس در بین کشورهای که اتباع آنها غیر قانونی به بریتانیا رفته و اکثریت آنها به تهدید اخراج رو به رو اند نام افغانستان در صدر قرار دارد.

از جمله تقریبا ۴۲ نیم هزار پناهجوی که از راه های غیر عادی به بریتانیا رسیده اند افغانها بیشترین رقم را تشکیل میدهند که تعداشان به ۶۶۰۰ نفر میرسد.

حکومت بریتانیا در تلاش ایجاد پالیسی های شدید علیه پناهجویان غیر قانونی است.

انتظار میرود که مهلت برای اقامت دایمی در این کشور به ۲۰ سال بلندبرده شود و اگر در این مدت در کشورهای که پناهجویان از آنها به بریتانیا آمده اند آرامی حکمفرما شود این افراد هم دوباره به وطنشان فرستاده خواهند شد.

ادامه خبر ...

بسته بودن راه ها بین پاکستان و افغانستان   ۳۰۰ میلیون دالر به تجار دو کشور  ضرر رسانده

لاری های متوقف شده تجار در گذرگاه های افغانستان و پاکستان
لاری های متوقف شده تجار در گذرگاه های افغانستان و پاکستان

اتاق تجارت و صنعت مشترک افغانستان و پاکستان از حکومت پاکستان خواسته که به زودترین فرصت راه ها را برای انتقال اموال تجارتی باز کند.

این اتاق شب گذشته در یک اعلامیه گفته که هزاران لاری اموال در بنادر و سرای ها متوقف اند که روزانه حد اقل بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ دالر مالیه و مصارف دیگر می پردازند.

در اعلامیه همچنان گفته شده که بسته شدن راه ها و رکود تجارتی برای پاکستان هم زیان بزرگ وارد کرده .

از ۱۲ اکتوبر به این سو که بین قوای سرحدی پاکستان و طالبان در امتداد خط دیورند برخورد صورت گرفت تمام راه های مواصلاتی بین دو کشور بشمول تورخم و سپین بولدک مسدود شدند.

وزیر تجارت حکومت طالبان گفته که در حدود۱۲ هزار کانتینر اموال تجارتی تجار افغان هم اکنون در بندر کراچی و دیگر بنادر پاکستان متوقف میباشند.

نظر به گزارشها دست کم ۳۰۰ میلیون دالر به تجار دو کشور ضرر رسیده است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG