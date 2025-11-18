دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در برابر قتل جمال خاشقجی، خبرنگار سابق واشنگتن پست، توسط ماموران سعودی دفاع کرد.

رئیس جمهور ترمپ به روز سه‌شنبه در قصر سفید همچنان از سابقۀ حقوق بشری بن سلمان ستایش کرد.

خاشقی در امریکا زندگی کرده بود.

ترمپ گفت که خاشقجی «عمیقاً جنجال‌برانگیز» بود.

او به خبرنگاران گفت: «شمار زیاد مردم آن آقای که شما درباره‌اش صحبت می‌کنید، را دوست نداشتند. چه او را دوست داشته باشید یا نداشته باشید، اتفاقاتی رخ داد، اما او (بن سلمان) هیچ چیزی دربارهٔ آن نمی‌دانست.»

محمد بن سلمان قتل خاشقجی را دردناک و یک اشتباه بزرگ خواند و گفت که تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادی انجام می‌دهند.

خاشقجی، منتقد حاکمان سعودی، در سال ۲۰۱۸ در داخل قنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول کشته شد.

مقامات عربستان سعودی سپس گفتند که دستور قتل او از سوی رهبری آن کشور داده نشده بود.