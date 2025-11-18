وزارت خارجه بریتانیا هشدار داده است که صدور ویزه به شهروندان بعضی کشورها را ممنوع خواهد کرد.

این وزارت بخاطر عدم همکاری بعضی کشور در بخش اخراج پناهجویان غیر قانونی آنها این هشدار را صادر کرده است.

بخش زیاد این تهدید متوجه کشورهای افریقائی از جمله انگولا، نامیبیا و جمهوری کانگو است.

بریتانیا تا ماه جون سال جاری به بیش از ۸۳۴ هزار نفر به دلايل کار، تحصیل، مسايل بشری و خانوادگی ویزه داده تا قانونی به این کشور سفر کنند. این افراد اکثرا اتباع هند، چین، پاکستان و امریکا میباشند.

برعکس در بین کشورهای که اتباع آنها غیر قانونی به بریتانیا رفته و اکثریت آنها به تهدید اخراج رو به رو اند نام افغانستان در صدر قرار دارد.

از جمله تقریبا ۴۲ نیم هزار پناهجوی که از راه های غیر عادی به بریتانیا رسیده اند افغانها بیشترین رقم را تشکیل میدهند که تعداشان به ۶۶۰۰ نفر میرسد.

حکومت بریتانیا در تلاش ایجاد پالیسی های شدید علیه پناهجویان غیر قانونی است.

انتظار میرود که مهلت برای اقامت دایمی در این کشور به ۲۰ سال بلندبرده شود و اگر در این مدت در کشورهای که پناهجویان از آنها به بریتانیا آمده اند آرامی حکمفرما شود این افراد هم دوباره به وطنشان فرستاده خواهند شد.