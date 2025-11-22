یک اثر نقاشی فریده کاهلو، به 54.7 میلیون دالر به فروش رسید

یک اثر نقاشی فریده کاهلو به بالاترین قیمت اثر یک هنرمند زن در سطح جهان فروخته شد

این اثر نقاشی فریده کاهلو هنرمند مکسیکویی رکورد بالاترین ترین قیمت اثر یک هنرمند زن را شکست.

این اثر که در سال 1940 نقاشی شده، روز پنجشنبه در یک دواطلبی آثار هنری در نیویارک به قیمت 54.7 میلیون دالر به فروش رسید. در این اثر، کاهلو خود را در حالیکه روی یک تخت خوابیده نقاشی کرده است.

قیمت ترین نقاشی قبلی او "دیگو و من" نام داشت که در سال 2021 به 34.9 میلیون دالر فروخته شد. این اثر فریده کاهلو را در کنار شوهرش دیگو ریورا نشان میدهد.

بر اساس گزارش ها سایر آثار فریده کاهلو نیز در معاملات خصوصی به قیمت های بلند فروخته شده است.

دولت مکسیکو همۀ آثار فریده کاهلو را "میراث هنری" آن کشور اعلام کرده؛ از اینرو، آثار این هنرمند در مکسیکو نمیتواند فروخته و یا تخریب شود، اما این اثر نقاشی او که در نیویارک به فروش رسید، یکی از معدود آثار متعلق به شوهرش است که در خارج از مکسیکو زندگی میکند.