افغانستان

حکومت طالبان از مردم خواسته که برای بارش باران دعا کنند

آرشیف، کودکی در منطقه خشک ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس
وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان روز چهارشنبه ۱۲ قوس در صفحه اکس تویتر سابق از تمام ملا امامان مساجد خواسته است که در خطبه نماز جمعه در مورد نماز استسقاء به مردم معلومات دهند.

در ادامه گفته شده که امامان مساجد باید مردم را در زمان خشکسالی به توبه، روزه گرفتن، استغفار و صدقه دادن ترغیب کنند.

در اعلامیه همچنان گفته شده که تمام امامان مساجد باید پس از نماز جمعه، زمان و مکان نماز استسقاء را به مردم اطلاع دهند و در مناطق شان آنرا پس از نماز جمعه و پیش از نماز عصر برگزار کنند.

این درحالیست که صندوق کودکان سازمان ملل متحد "یونیسف" ماه گذشته گفته بود که خشکسالی دوامدار در افغانستان می‌تواند خانواده‌ها و شمار زیادی از کودکان را از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم سازد.

دفتر هماهنگی امور بشر دوستانۀ سازمان ملل متحد "اوچا" نیز پیش از این با نشر گزارشی گفته است که خشکسالی‌های مکرر در پنج سال گذشته معیشت مردم افغانستان را تهدید کرده و سال ۲۰۲۵ یکی از شدیدترین سال‌های خشکسالی در ۵۰ سال اخیر در افغانستان بوده است.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

پاکستان: تا طالبان تضمین ‌های روشن بدهند، تمامی گذرگاه‌ های مرزی با افغانستان بسته خواهند ماند

آرشیف
وزارت خارجهٔ پاکستان روز جمعه ۱۴ قوس اعلام کرد که تمامی گذرگاه‌های مرزی این کشور با افغانستان تا زمانی بسته خواهند ماند که پاکستان از طالبان افغانستان در مورد نفوذ "تروریستان" از خاک افغانستان به پاکستان، تضمین ‌های روشن و قطعی دریافت نکند.

طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجهٔ پاکستان، در نشست خبری در اسلام‌آباد گفت که پاکستان با مردم عادی افغانستان هیچ مشکلی ندارد و آنان را "برادران و خواهران ما" خواند، اما افزود که بستن مرزها ناشی از نگرانی‌های امنیتی است.

پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که گذرگاه های مرزی تورخم و چمن را به‌گونهٔ موقت برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان باز می کند.

پاکستان پس از درگیری میان طالبان افغانستان و نیروهای امنیتی اش، به تاریخ ۱۲ اکتوبر تمام گذرگاه‌های مرزی خود با افغانستان را بست.

پاکستان گفته است حملات از خاک افغانستان بر پاکستان صورت می گیرد، ادعای که طالبان افغانستان آنرا رد کرده و گفته‌اند که اجازه نمی‌دهند خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود.

مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان گفته اند که به دلیل بسته شدن راه‌ها با پاکستان، تاجران هر دو کشور زیان‌های سنگینی را متحمل شده‌اند.

هند یک محمولهٔ تازه از واکسین‌های ضروری را به کابل فرستاده است

آرشیف، نقشۀ هندوستان
رندهیر جیسوال سخنگوی وزارت خارجهٔ هند روز پنجشنبه ۱۳ قوس گفت که دهلی نو در چوکات برنامهٔ کمک‌های بشردوستانهٔ خود، نزدیک به ۶۴ هزار دوز واکسین انفلونزا و مننژیت "التهاب پوش مغز و نخاع" را به اداره‌های صحی افغانستان تسلیم کرده است.

او افزود که این کمک‌ها در حالی می‌رسند که بخش صحی افغانستان هنوز هم با فشار شدید روبه‌رو هستند.

هند پیش از این برای تقویت سکتور صحی افغانستان ماه گذشته تجهیزات طبی، دواهای ضروری و واکسین‌ها را به این کشور ارسال کرد.

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده: شماری از «جنایتکاران» افغان بازداشت شدند

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفته که شماری از «جنایتکاران» افغان را بازداشت کرده است.

این وزارت ناوقت دیشب در بیانیه‌ای گفته که این افراد در زمان ادارۀ جوبایدن، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بدون آن‌که بررسی شوند، به ایالات متحده منتقل شده‌اند.

بر اساس اعلامیه، این افراد مشمول منصور ولی‌زاده، محمد تابش رسولی، قسمت الدین، جاوید غمگین، اسیرالله خالد خان و محمد تنی می‌شوند.

به گفتۀ وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، سابقهٔ جرمی این افراد شامل محکومیت به دلیل انجام اعمال شهوانی با یک فرد زیر ۱۶ سال، تجاوز جنسی، نگهداری‌ مت‌آمفتامین، دزدی و حمله بر یک مامور دولتی، آدم‌ربایی و تلاش برای سوء استفاده جنسی می‌شود.

بر اساس بیانیه، این افغان‌ها در سال ۲۰۲۱ به ایالات متحده رفته‌اند و در ماه‌های می، جون، جولای، آگست و آکتوبر امسال بازداشت شده‌اند.

پیش از این مقامات امریکا از بازداشت سه افغان دیگر رحمان الله لکنوال، محمد داوود الکوزی و جهان شاه صافی نیز خبر داد‌ه‌اند.

والی طالبان در هرات نامهٔ اعتراضی را به جنرال قنسول ایران سپرد

نقشۀ ولایت هرات
ملا اسلام جار والی حکومت طالبان در هرات نامهٔ اعتراضی را به علی‌رضا مرحمتی، جنرال قنسول ایران در این ولایت سپرد.

مفتی محمد یوسف سعیدی، سخنگوی والی هرات، روز پنجشنبه گفت که ملا اسلام در دیدار با مرحمتی نامه‌ای را در پیوند به کشته‌شدن ده شهروند افغان توسط مرزبانان ایرانی به او سپرده و از وی خواسته است که عاملان این رویداد محاکمه شوند.

شماری از اعضای خانواده‌های قربانیان روز چهارشنبه، در برابر ساختمان ولایت هرات دست به اعتراض زده و از طالبان خواستند که این رویداد را به‌گونهٔ جدی پیگیری کنند.

در روزهای اخیر، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر این‌که ده افغان هنگام عبور به ایران، از سوی نیروهای سرحدی ایران کشته شده‌اند.

ایران تاکنون در مورد این رویداد به‌گونهٔ رسمی چیزی نگفته است.

مارکو روبیو: بررسی کامل پیشینهٔ افغان‌های انتقال‌یافته به امریکا ممکن نیست

مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده
مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده گفته است که بررسی کامل پیشینهٔ افغان‌های انتقال‌یافته به امریکا ممکن نیست.

آقای روبیو روز گذشته در مصاحبه با شبکهٔ فاکس‌نیوز گفت که این یک تهدید واقعی امنیتی است، زیرا شمار زیادی از مردم از مناطق جنگ‌زده و افراطی وارد امریکا شده‌اند.

او افزود که هرچند زندگی بسیاری از افغان‌ها به‌دلیل همکاری با امریکایی‌ها در خطر بوده، اما باز هم لازم است پروندهٔ هر فرد با دقت بررسی شود.

آقای روبیو گفت در مناطقی که اسناد کم است و حضور طالبان مانع تحقیقات می‌شود، این بررسی دشوارتر می‌گردد.

در ۲۶ نومبر، در واشنگتن دی‌سی بر دو سرباز گارد ملی امریکا تیراندازی شد و اتهام این حمله بر یک افغان به نام رحمان‌الله لکنوال وارد شد.

پس از این رویداد، قصر سفید تصمیم گرفت که اسناد همهٔ افغان‌هایی را که در دورهٔ حکومت جو بایدن به امریکا منتقل شده بودند، ارزیابی کند.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، در یک نشست خبری گفت که در زمان حکومت بایدن دست‌کم صد هزار افغان بدون بررسی کافی یا با بررسی اندک وارد امریکا شده‌اند و اکنون امنیت امریکا را تهدید می‌کنند.

اپدیت شده

توافق پاکستان روی بازگشایی گذرگاه‌های تورخم و چمن برای انتقال کمک‌های بشردوستانهٔ ملل متحد به افغانستان

تورخم
حکومت طالبان تاکید کرده که راه‌های تجارتی با پاکستان تنها زمانی باز خواهد شد که از اسلام‌آباد اطمینان قوی بگیرد که این مسیرها در آینده برای «فشار سیاسی یا اقدامات غیرقانونی» بسته نخواهند شد.

پاکستان گفته است که برای انتقال کمک‌های بشردوستانهٔ سه ادارۀ سازمان ملل متحد به افغانستان، روی بازگشایی گذرگاه‌های مرزی تورخم و چمن توافق کرده است.

وزارت تجارت پاکستان امروز در یک اعلامیه گفته است که این گذرگاه‌ها برای تجارت، اموال ترانزیتی و مسافران همچنان بسته خواهند ماند.

ذبیح الله مجاهد، امروز در شبکۀ ایکس نوشت: «از آنجایی که افغانستان نیازمندی‌های خود را از کشورهای مختلف دیگر تامین می‌کند، حکومت طالبان تصمیم گرفته است که برای گسترش تجارت و ترانزیت با عزت میان دو طرف، راه‌های تجارتی با پاکستان زمانی دوباره باز خواهد شد که که از حکومت پاکستان اطمینان قوی حاصل شود، تا این راه‌ها برای فشار سیاسی، استفاده غیرقانونی یا تحت فشار قرار دادن مردم بسته نشوند و حقوق مردم هر دو کشور محفوظ بماند.»

اما تا زمان نشر این خبر، گذرگاه‌های مرزی دو کشور بسته مانده است. خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گزارش داده است که بسیاری کانتینرهای حامل مواد غذایی و دیگر مواد کمکی ملل متحد در کراچی متوقف‌اند. گفته شده است که چند روز را در بر خواهد گرفت تا این کانتینرها به گذرگاه‌های مرزی تورخم و چمن برسند.

پنج گذرگاه تجاری میان پاکستان و افغانستان پس از آن در دوازدهم اکتوبر بسته شدند که در یازدهم اکتوبر میان نیروهای پاکستانی و طالبان افغان درگیری رخ داد؛ در این درگیری ده‌ها تن از هر دو طرف کشته شدند.

نزدیک به سه هفته پیش، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای حکومت طالبان، پاکستان را متهم کرده بود که از موضوعات تجارتی استفادهٔ سیاسی می‌کند؛ بنابراین، گذرگاه‌های تجارتی با پاکستان زمانی باز خواهند شد که اسلام‌آباد تضمین بدهد که در هیچ حالت و شرایطی دوباره این گذرگاه‌ها را نخواهد بست.

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده از بازداشت یک افغانِ متهم به حمایت از داعش خبر داد

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده می‌گوید که یک افغان به نام جان شاه صافی را به اتهام حمایت از شاخهٔ خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بازداشت کرده است.

کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی امریکا، روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که این فرد توسط مسئولان بخش تحقیقاتی امنیت داخلی در منطقهٔ وینز‌بورو در ایالت ویرجینیا بازداشت شده است.

در اعلامیۀ این وزارت آمده است که جان شاه صافی برای پدرش نیز اسلحه فراهم کرده است.

بر اساس اعلامیه، پدر صافی، فرمانده یک گروه ملیشه در افغانستان است.

در ادامه آمده است که صافی در ۸ سپتمبر ۲۰۲۱، از طریق برنامۀ «عملیات استقبال از متحدان» حکومت جوبایدن، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده وارد فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا شده بود.

تا هنوز خانواده و اقارب صافی در این مورد تبصره نکرده‌اند.

چند روز پیش مقامات ایالات متحده از بازداشت دو افغان دیگر، رحمن الله لکنوال و محمد داوود الکوزی نیز خبر دادند.

به گفتۀ مقامات امریکا، لکنوال در بیست‌وششم ماه نومبر، سارا بَکس‌تروم و اندرو وولف، دو عضو گارد ملی را در واشنگتن دی‌سی با شلیک گلوله هدف قرار داد.

سارا پس از آسیب‌های شدید در شفاخانه جان باخت و اندرو وولف هنوز بستری است.

الکوزی متهم است که او در تیک‌تاک تهدید کرده بود که با ساختن بمب یک ساختمان را در منطقۀ فورت ورت تکزاس منفجر می‌سازد.

اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان آخرین گزارش خودرا ارائه کرد

آرشیف
اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان(سیگار) روز چهارشنبه(۳ دسمبر) آخرین گزارش خود را منتشر کرده، گفته که به این سلسله نقطه پایان می‌گذارد.

در این گزارش گفته شده که امریکا در مدت بیست سال حضور خود در افغانستان ۱۴۴.۷ میلیارد دالر را صرف بازسازی و ۷۶۳ میلیارد دالر را صرف جنگ و امنیت کرده است.

سیگار در گزارش اخیر خود گفته که از سال 2009 تاکنون، حدود 900 ارزیابی، تفتیش و تحقیقات مرتبط به کمک های امریکا در افغانستان را انجام داده است.

به گفتۀ سیگار گفته، امریکا برای یک افغانستان دموکراتیک و با ثبات هزینه کرد، اما به گفته آن، مدیریت آن ضعیف بوده و این مصارف مملو از حیف‌ومیل و فساد بوده است.

سیگار گفته که در نتیجه تحقیقات توانسته بیش از ۲.۵ میلیارد دالر کمک های امریکا را صرفه جویی و مصارف مشکوک به ارزش ۵۴۱ میلیون دالر را شناسایی کند.

بر اساس گزارش سیگار، ایالات متحده پس از تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان سه میلیارد و نیم میلیارد دالر کمک‌های بشردوستانه کرده است. دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا، در اوایل سال ۲۰۲۵ کمک‌های این کشور با افغانستان را قطع کرد.

رئیس الوزرای حکومت طالبان، اعتبارنامۀ سفیر جدید قطر در کابل را پذیرفت

ملا محمدحسن آخند رئیس الوزرای حکومت طالبان با مردیف علی القاشوطی سفیر جدید قطر در کابل
ملا محمدحسن آخند رئیس الوزرای حکومت طالبان، اعتبارنامه مردیف علی القاشوطی، سفیر جدید قطر در کابل را پذیرفت.

رسانه‌های داخلی افغانستان و وزارت امور خارجۀ قطر نیز روز چهارشنبه(۳ دسمبر) از پذیرش اعتبارنامه سفیر جدید قطر در کابل خبر دادند.

قطر در سال‌های اخیر نقش مهمی در امور سیاسی افغانستان داشته و اخیراً قطر میزبان مذاکرات صلح میان افغانستان و پاکستان بود و توافقنامه امریکا و طالبان نیز در سال ۲۰۲۰ در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد.

براساس این گزارش‌ها، ملا محمد حسن آخند، رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته که با تعیین سفیر جدید قطر، فصل تازه‌ای در روابط سیاسی میان افغانستان و قطر باز خواهد شد.

