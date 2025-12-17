سازمان عفو بین‌الملل از کشورها خواسته است که بازگرداندن اجباری مردم به افغانستان را متوقف کنند و گفته است که پاکستان، ایران و همچنان برخی کشورهای اروپایی، مردم را به‌گونهٔ «غیرقانونی» اخراج می‌کنند.

عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه، ۱۶ دسمبر، در گزارشی در وب‌سایت خود نوشته است که بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد، تنها ایران و پاکستان در سال جاری بیش از ۲٫۶ میلیون افغان را به‌گونهٔ غیرقانونی به افغانستان بازگردانده‌اند. به گفتهٔ این سازمان، ۶۰ درصد از این بازگشت‌کنندگان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. افزون بر این، ترکیه و تاجکستان نیز هزاران افغان را از خاک خود اخراج کرده‌اند.

این سازمان با اشاره به «وخامت روزافزون وضعیت بشری در افغانستان» گفته است که «خطر آسیب‌پذیری بازگشت‌کنندگان به‌طور جدی افزایش یافته است».

به گفتهٔ این سازمان، کشورها باید مطابق قوانین بین‌المللی عمل کنند؛ قوانینی که «بازگرداندن اجباری هر فردی را که با خطر واقعی نقض جدی حقوق بشر روبه‌رو است، منع می‌کند».

در این گزارش آمده که برخی کشورهای اروپایی نیز تلاش‌ها برای بازگرداندن اجباری افغان‌ها را افزایش داده‌اند و بر اساس گزارش‌ها، جرمنی، اتریش و اتحادیهٔ اروپا برای تسهیل این روند با طالبان وارد گفت‌وگو شده‌اند.

این سازمان تأکید کرده است که با وجود مستند بودن سرکوب حقوق بشر از سوی طالبان، شماری از کشورها از جمله ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمنی و اتریش تلاش می‌کنند افغان‌ها را به کشوری بازگردانند که در آن نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، جریان دارد.