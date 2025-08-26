پودولیاک: اوکراین به دنبال بدست آوردن سلاح های بیشتر از غرب است

پودولیاک از سال 2020 میلادی یک شخصیت کلیدی در حکومت زلنسکی محسوب می شود

میخایلو پودولیاک مشاور ارشد ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه(25 اگست) به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت که کیف با مقامات ایالات متحدۀ امریکا و اروپا "در مورد افزایش عرضۀ ابزارهای مختلف برای اجرای عملیات ضد جنگ" در "مشورت های فعال" قرار دارد.

پودولیاک که از سال 2020 میلادی یک شخصیت کلیدی در حکومت زلنسکی محسوب می شود، همچنین گفته، اوکراین درک می کند که"روسیه در حال حاضر چقدر مصرف میکند، بعداً چه خواهد کرد و از چه منابعی در جبهه و یا عمیق تر در خاک اوکراین استفاده می کند."

به گفتۀ پودولیاک"بر این اساس، مشورت ها و مذاکرات برای افزایش جریان انواع خاصی از اسلحه به اوکراین ادامه دارد، راکت های دوربرد، طیارات بی پیلوت دوربرد، یکی از جهت های اولویت امروزی است که واقعاً به اوکراین اجازه می دهد تا به طور موثر بر مسیر این جنگ تأثیر بگذارد

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز به دنبال مذاکرات با صدراعظم ناروی روز دوشنبه در یک نشست در کیف گفت"اوکراین امیدوار است که ماهانه حداقل 1 میلیارد دالر از کشورهای حامی برای خریداری اسلحه از ایالات متحدۀ امریکا بدست بیاورد."

تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین که در فبروری 2022 آغاز شد هنوز هم ادامه دارد

در این حال مقامات اوکراینی دیروز گفتند که در اثر حملات شب گذشتۀ روسیه بر منطقۀ سومی یک فرد ملکی کشته و ۹ تن دیگر زخمی شدند و در ۲۴ ساعت گذشته ده ها برخورد نظامی در امتداد خطوط مقدم جنگ جبهه صورت گرفته که بسیاری از آنها در نزدیک شهر ویران شدۀ پوکروفسک در منطقه دونتسک بوده است

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دیروز اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا با همتایان اروپایی خود در مورد تلاش‌های دیپلوماتیک برای پایان دادن به جنگ در اوکراین گفت‌وگو کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا در اعلامیه ای گفته که آقای روبیو با همتایان بریتانیایی، اوکراینی، فنلندی اش و همچنین با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا صحبت کرده است

