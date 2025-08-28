جهان
یک هیأت بلندپایه چین برای مذاکرات تجاری به واشنگتن میرود
چین امروز اعلام کرده که یک هیأت عالیرتبه به رهبری «لی چنگگانگ»، نمایندهٔ تجارت بینالمللی و معاون وزیر تجارت این کشور، این هفته برای انجام مذاکرات تجاری به واشنگتن سفر خواهد کرد.
این سفر در حالی صورت میگیرد که پس از ماهها تنش و اعمال تعرفههای سنگین متقابل میان واشنگتن و پکن، دو کشور اخیراً به توافقی موقت برای کاهش سطح تعرفهها دست یافتهاند. بر اساس این توافق، امریکا تعرفهها را به ۳۰ درصد و چین به ۱۰ درصد کاهش دادهاند.
دولتهای دو کشور اعلام کردهاند که برای حل اختلافات از طریق «مذاکرات برابر» آمادهاند.
این در حالی است که دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا، نیز از احتمال سفر خود به چین در سال جاری یا اندکی پس از آن خبر داده است.
چین بهعنوان بزرگترین تولیدکنندهٔ مواد اولیه نقش مهم در صنایع موتر سازی، الکترونیک و دفاعی دارد و این موضوع یکی از محورهای اصلی اختلافات دو کشور بوده است.
از سوی دیگر، رسانهها گزارش دادهاند که شرکت طیاره بوئینگ امریکا در حال مذاکره با طرفهای چینی برای فروش تا ۵۰۰ فروند طیاره است؛ توافقی که موفقیت آن به نتیجهٔ مذاکرات تجاری واشنگتن و پکن بستگی خواهد داشت.
آتشبس تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان تا ۱۰ نومبر ادامه خواهد داشت.
کشتهشدن ۱۰ تن، بهشمول یک کودک، در حملات تازه روسیه بر کییف
رسانههای اوکراینی روز پنجشنبه ۶ سنبله گزارش دادهاند که حد اقل ۱۰ نفر در حملات تازهٔ روسیه بر کییف، پایتخت اوکراین، کشته شدهاند.
به گزارش روزنامۀ کییف اندپندینت، در میان کشتهشدهها یک کودک ۱۴ ساله نیز شامل است.
به گزارش این روزنامه، ۴۸ نفر دیگر در این حملات زخمی شدهاند که ۳۰ تنِ آنها در شفاخانه بستریاند.
ولودیمیر زلینسکی، رییسجمهور اوکراین گفته است که حملات تازه نشان میدهد که روسیه قصد پایاندادن به جنگ را ندارد.
زلینسکی گفت: «حملات امروز روسیه پاسخ واضحی به کسانی میفرستد که هفتهها و یا ماههاست که خواستار آتشبس و دیپلوماسی واقعی هستند».
روزنامۀ کییف اندپندینت همچنان گزارش داده است که از مردم در سراسر اوکراین خواسته شده است که به پناهگاهها بروند ـ حتی در مناطقی که از خطوط مقدم جنگ دور هستند.
فضاپیمای غولپیکر استارشیپ سرانجام در دهمین پرتاب آزمایشی سربلند فرود آمد
جدیدترین پرتاب «استارشیپ» شرکت اسپیسایکس، پس از ۹ بار ناکامی، موفق شد هشت ماهواره آزمایشی را در مدار مستقر کند و سپس طبق برنامه در اقیانوس هند فرود آید.
اسپیسایکس شامگاه سهشنبه تازهترین آزمایش موشک غولپیکر خود را انجام داد و برای نخستین بار یک محموله آزمایشی شامل هشت ماهواره فرضی (پوستههایی با شکل و اندازه و وزن مشابه ماهوارههای واقعی) را به فضا فرستاد.
استارشیپ پس از حدود یک ساعت حرکت در فضا طبق برنامه در اقیانوس هند فرود آمد.
این دهمین آزمایش برای بزرگترین و قدرتمندترین موشک جهان بود؛ موشکی که اسپیسایکس و ناسا امیدوارند برای بازگرداندن فضانوردان به ماه به کار گرفته شود.
عفو بین الملل: نظام عدلی طالبان استوار بر «ترس» است
عفو بینالملل اعلام کرده که نظام عدلی طالبان بر پایه «ترس» استوار است، نه عدالت.
در بیانیه پنجشنبه ششم سنبله این سازمان آمده که قاضیان پیشین، وکلا و مدافعان حقوق بشر نمونههایی از سرکوب و بیعدالتی ارائه کردهاند.
عفو بینالملل از کشورها خواسته است تا برای پایان دادن به چهار سال «بیعدالتی» طالبان فشار وارد کنند.
این سازمان افزود از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ۲۰۲۱، افغانستان با محدودیتهای شدید بر آزادی بیان، تجمعات، مشارکت سیاسی زنان، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه و مجازاتهای بدنی مواجه بوده و قربانیان هیچ دسترسی به عدالت ندارند.
طالبان هنوز در باره این بیانیه اظهار نظر نکردهاند.
مقامات اوکراینی: برق ۱۰۰ هزار خانه در پی حملات هوایی روسیه قطع شده است
اوکراین اعلام کرده است که در حملات هوایی روسیه بر شش منطقهٔ این کشور سه نفر کشته و بیش از ۱۰۰ هزار خانه از برق محروم شدهاند.
وزارت انرژی اوکراین این حملات را تلاش عمدی برای نابودی زیرساختهای غیرنظامی در آستانهٔ فصل زمستان خوانده است.
در خرسون دو کارمند یک مزرعه و یک زن ۸۱ ساله در حملات کشته شدند.
زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، از امریکا خواست در برابر حملات مسکو موضع قاطع بگیرد.
در همین حال، روسیه مدعی تصرف یک روستای دیگر در دونتسک شده است.
از آغاز جنگ در فبروری ۲۰۲۲ تاکنون دهها هزار نفر کشته و میلیونها تن بیخانمان شدهاند.
رانش زمین در منطقه جمو و کشمیر دستکم ۳۰ کشته برجای گذاشت
حداقل ۳۰ نفر در پی رانش زمین ناشی از باران شدید در نزدیکی زیارتگاه ویشنودیوی کاترا، جمو و کشمیر جان باختند و چند نفر دیگر زخمی شدند.
مقامات امروز گفتند که عملیات نجات ادامه دارد و ترافیک جادهای و ریلی مختل شده است.
فصل موسمی هند تا کنون باعث وقوع سیل و رانشهای مرگبار در شمال این کشور شده و بیش از ۱۲۰۰ نفر از ماه جون جان خود را از دست دادهاند.
تعرفه امریکا بر هند سر از امروز اجرایی شد
دونالد ترامپ رئیسجمهور امریکا تعرفه واردات کالا از هند را تا ۵۰٪ افزایش داد که سر از امروز اجرا شد.
این اقدام ۷۰٪ صادرات هند به امریکا (۵۵ میلیارد دالر) را تهدید میکند و اقتصاددانان هشدار میدهند که تاثیر منفی بر رشد خواهد داشت.
حکومت هند برای مقابله، به دنبال بازارهای جایگزین و کاهش موانع تجاری است.
اردوی اسرائیل: یک موشک شلیکشده از یمن رهگیری شد
اردوی اسرائیل روز چهارشنبه پنجم سنبله اعلام کرد یک موشک شلیکشده از یمن را رهگیری کرده است.
شورشیان حوثی که مورد حمایت ایراناند، از زمان آغاز جنگ غزه بارها با موشک و طیاره بیسرنشین به اسرائیل حمله کردهاند و میگویند این حملات در حمایت از فلسطینیان است.
در پی پایان آتشبس دوماهه در غزه در ماه مارچ، حوثیها حملات خود را از سر گرفتند.
اسرائیل نیز در پاسخ، چندین بار مواضع آنان در یمن را هدف قرار داده است. به گفته منابع حوثی، در حملات روز یکشنبه اسرائیل به صنعا دستکم شش نفر کشته و بیش از ۸۰ تن زخمی شدند.
طرح نو برای خلع سلاح حزبالله لبنان
توماس باراک، فرستاده ویژه امریکا در سوریه میگوید که حکومت لبنان یکشنبه آینده طرحی برای تشویق حزبالله به خلع سلاح ارائه میدهد.
این طرح شامل اجبار نظامی نیست و بر مشوقهای اقتصادی تمرکز دارد.
در مقابل، اسرائیل وعده داده در صورت اقدام اردوی لبنان برای جمعآوری سلاحها، نیروهایش را از جنوب لبنان کاهش دهد.
حزبالله این اقدام را به نفع اسرائیل دانسته و آن را رد کرده است.
آسترالیا سفیر ایران را اخراج میکند
آسترالیا ایران را به دست داشتن در دو حمله، با انگیزۀ یهودستیزانه، متهم کرده گفت که در پاسخ، سفیر ایران را اخراج میکند.
انتونی البانیز، صدر اعظم آسترالیا امروز گفت که کشورش روابط دیپلوماتیک با ایران را قطع میکند.
سازمان استخبارات آسترالیا، پس از تحقیق، دریافته است که دولت ایران در حملات ماه های اکتوبر و دسمبر سال گذشته، در سدنی و میلبورن دست داشته است.
در سدنی یک دکان غذای مخصوص یهودیان آتش زده شد که در پیوند به آن شخصی به نام سید محمد موسوی بازداشت شد.
همچنان دومظنون دیگر به اتهام آتش زدن یک کنیسه در میلبورن مورد تحقیق قرار گرفتند.
حکومت ایران نقش داشتن در این رویداد ها را رد کرده است.