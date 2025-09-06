یک زلزله دیگر به قدرت 5.2 درجه ریشتر کنر را تکان داد

تیم ملی کریکت افغانستان امارات متحدۀ عربی را شکست داد و در فاینل با تیم پاکستان مقابل می می شود.

تیم ملی کریکت افغانستان به سلسلۀ مسابقات سه جانبۀ بیست آوره، روز جمعه در دیدار نهایی مرحله گروهی در مقابل امارات متحده عربی توانست پیروز شود.

تیم افغانستان در 20 آور کامل 171 دوش را هدف قرار داده بود، اما تیم امارات متحده عربی در تلاش برای رسیدن به این هدف تا آخر بازی کرد، مگر با تفاوت چهار دوش بازنده شد.

فینال این مسابقات سه جانبه به میزبانی امارات متحده عربی، فردا یکشنبه میان تیم های کریکت افغانستان و پاکستان برگزار می شود که هر دو در چهار بازی، سه پیروزی را کسب کرده اند.

بعد از این سلسله مسابقات سه جانبه، مسابقات جام کریکت آسیا در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد و در آن، تیم ملی کریکت افغانستان در گروه بی(B) با تیم هانگ کانگ، بنگلادیش و سریلانکا مقابل می‌شود.

تیم های ملی کریکت هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان در گروه الف(A) بازی می کنند.