مقام‌های امریکایی و اروپایی روز دوشنبه نشستی دربارهٔ تحریم‌های تازه علیه روسیه برگزار کردند و قرار است گفت‌وگوها امروز سه‌شنبه نیز ادامه یابد.

به گزارش اسوشیتدپرس، این نشست در وزارت خزانه‌داری امریکا انجام شده و موضوع آن افزایش فشارهای اقتصادی بر روسیه، از جمله تحریم بخش نفت و بالا بردن تعرفه‌ها بوده است.

منبعی آگاه گفته است که دونالد ترامپ می‌خواهد با این فشارها روسیه را وادار به پایان جنگ اوکراین کند، اما تأکید کرده که همکاری کامل متحدان اروپایی در این زمینه ضروری است.

شرکت‌کنندگان این نشست، مقام‌های امریکایی و اروپایی در حوزه‌های انرژی، تحریم‌ها، مالی و تجاری معرفی شده‌اند.

هفتهٔ گذشته نیز ترامپ در نشستی دربارهٔ وضعیت اوکراین در پاریس به صراحت گفت که اتحادیهٔ اروپا باید خرید نفت و گاز از روسیه را متوقف کند.