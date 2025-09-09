جهان
مقامهای امریکا و اروپا درباره تحریمهای تازه علیه روسیه نشست برگزار کردند
مقامهای امریکایی و اروپایی روز دوشنبه نشستی دربارهٔ تحریمهای تازه علیه روسیه برگزار کردند و قرار است گفتوگوها امروز سهشنبه نیز ادامه یابد.
به گزارش اسوشیتدپرس، این نشست در وزارت خزانهداری امریکا انجام شده و موضوع آن افزایش فشارهای اقتصادی بر روسیه، از جمله تحریم بخش نفت و بالا بردن تعرفهها بوده است.
منبعی آگاه گفته است که دونالد ترامپ میخواهد با این فشارها روسیه را وادار به پایان جنگ اوکراین کند، اما تأکید کرده که همکاری کامل متحدان اروپایی در این زمینه ضروری است.
شرکتکنندگان این نشست، مقامهای امریکایی و اروپایی در حوزههای انرژی، تحریمها، مالی و تجاری معرفی شدهاند.
هفتهٔ گذشته نیز ترامپ در نشستی دربارهٔ وضعیت اوکراین در پاریس به صراحت گفت که اتحادیهٔ اروپا باید خرید نفت و گاز از روسیه را متوقف کند.
کشته شدن دستکم ۱۶ معترض در کاتماندو
در پایتخت نپال، کاتماندو، دوشنبه دستکم ۱۶ معترض در تیراندازی نیروهای پولیس کشته شدند.
خبرگزاریهای غربی گزارش دادهاند که پولیس برای پراکندن معترضان اقدام به تیراندازی کرده و همچنین از گلولههای پلاستیکی، گاز اشکآور و آبپاش استفاده کرده است.
معترضان از دولت میخواهند که محدودیت بر شبکههای اجتماعی را بردارد و با فساد مبارزه کند.
شیخار خانال، یکی از مسئولان پولیس کاتماندو، گفته است در حال حاضر حدود ۱۰۰ معترض در شفاخانه بستری هستند.
دولت تصمیم گرفته است دسترسی به شبکههای اجتماعی مانند یوتیوب، فیسبوک و اکس را مسدود کند، زیرا به گفته مقامها این شرکتها در نپال ثبت نشدهاند و دولت توانایی نظارت بر آنها را ندارد.
حمله مسلحانه در ایستگاه بس بیتالمقدس ۵ کشته برجا گذاشت
مقامهای صحی گفتند دستکم پنج تن در پی تیراندازی دو مهاجم در ایستگاه بس در شمال اورشلیم/بیتالمقدس کشته شدند. دستکم ۱۵ نفر دیگر زخمی شدهاند که حال شش تن وخیم گزارش شده است.
به گزارش اسوشیتدپرس، پولیس اعلام کرد مهاجمان به سوی مسافران منتظر شلیک کردند و سپس وارد یک بس شده و آتش گشودند.
یک افسر امنیتی و یک غیرنظامی مهاجمان را هدف قرار داده و حمله را متوقف کردند.
این تیراندازی در چهارراه مزدحم دروازه شمالی بیتالمقدس رخ داد؛ محلی که به شهرکهای یهودینشین شرق بیتالمقدس منتهی میشود.
ویدیوها نشان میدهد مردم در ساعات شلوغ صبح از محل میگریختند، در حالیکه شیشهها شکسته و زخمیها روی جاده افتاده بودند.
هیچ گروه فلسطینی تاکنون مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است.
جنگ غزه به افزایش خشونتها در اسرائیل و کرانه باختری منجر شده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، از آغاز جنگ تا جولای ۲۰۲۵ دستکم ۴۹ اسرائیلی در اسرائیل و کرانه باختری کشته شدهاند و نیروهای اسرائیلی و شهرکنشینان نیز دستکم ۹۶۸ فلسطینی را کشتهاند.
ترمپ: "آخرین هشدار" من به حماس، پذیرش توافق با اسرائیل است
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده آنچه را "آخرین هشدار" خود به حماس خواند صادر کرد و از این گروه خواست که با توافق آزادی گروگان های اسرائیلی موافقت کند.
حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
ترمپ، یکشنبه ۷ سپتمبر در شبکه اجتماعی خود تروت سوشل نوشت که "اسرائیلیها شرایط من را پذیرفته اند. وقت آن است که حماس هم بپذیرد. من درباره پیامدهای نپذیرفتن این شرایط به حماس هشدار دادهام. این آخرین هشدار من است. هشدار دیگری در کار نخواهد بود.
رسانههای اسرائیل روز شنبه گزارش دادند که رئیس جمهور امریکا طرح جدیدی برای آتشبس به حماس پیشنهاد کرده است.
براساس این طرح، حماس باید در روز نخست آتش بس همه ۴۸ گروگان باقی مانده اسرائیلی را آزاد کند و در مقابل، هزاران فلسطینی در اسرائیل آزاد شوند.
اختلال اینترنت در آسیا و شرقمیانه به دلیل قطع کیبلهای تحتالبحری در بحیره سرخ
کارشناسان میگویند قطع چندین کیبل تحت البحری در بحیره سرخ باعث کندی و اختلال اینترنت در بخشهایی از آسیا و شرقمیانه شده است. دلیل این حادثه هنوز روشن نیست.
شرکت مایکروسافت هشدار داده کاربران شرقمیانه ممکن است با تأخیر بیشتر در خدمات اینترنت روبهرو شوند. سازمان «نت بلاکس» نیز اعلام کرد این اختلال هند، پاکستان و چند کشور دیگر را دربر گرفته و مربوط به کیبلهای بینالمللی در نزدیکی جده عربستان است.
مقامهای سعودی و اماراتی این اختلال را تأیید نکردهاند، اما کاربران در امارات از کاهش سرعت اینترنت خبر دادهاند. در کویت نیز مقامات از قطع یک کیبل دیگر و ایجاد اختلال خبر دادند.
کیبلهای تحتالبحری معمولاً بر اثر حوادث بحری یا حملات آسیب میبینند و تعمیر آنها هفتهها زمان میبرد. در ماههای گذشته گمانهزنیهایی درباره احتمال هدف قرار گرفتن این خطوط در کارزار حوثیهای یمن علیه اسرائیل وجود داشت، هرچند این گروه قبلاً چنین اتهاماتی را رد کرده است.
بازداشت نزدیک به ۹۰۰ نفر در تظاهرات حامیان «پالستاین اکشن» در لندن
پولیس بریتانیا اعلام کرد نزدیک به ۹۰۰ نفر در تظاهرات شنبهشب لندن در حمایت از گروه ممنوعه «پالستاین اکشن» یا اقدام برای فلسطین بازداشت شدند؛ بیشترین آمار بازداشت در یک تجمع از این دست.
بیشتر بازداشتشدگان به دلیل حمایت از این گروه غیرقانونی بودند.
«پالستاین اکشن» که در جولای بر پایه قانون ضدتروریزم ممنوع شد، پیشتر به حمله به پایگاههای نظامی و شرکتهای تسلیحاتی مرتبط با اسرائیل متهم شده بود.
سازمانهای حقوق بشری این ممنوعیت را محدودکننده آزادی بیان میدانند، اما دولت بریتانیا میگوید اقدام قاطع برای جلوگیری از بینظمی ضروری است.
دومین ماه گرفتگی کامل سال امشب در آسیا قابل مشاهده است
امشب دومین خسوف یا ماه گرفتگی کامل سال رخ میدهد که بیشترین بخش آن در قاره آسیا قابل مشاهده خواهد بود. در این پدیده، زمین میان خورشید و ماه قرار میگیرد و سایهاش سطح ماه را میپوشاند.
بخش کامل ماه گرفتگی حدود یک ساعت و ۲۲ دقیقه ادامه خواهد داشت.
این خسوف از عربستان سعودی تا فیلیپین، از قطب شمال تا قطب جنوب، و در بخشهایی از شرق افریقا و غرب استرالیا به طور کامل دیده میشود.
در سایر نقاط افریقا و استرالیا و همچنین اروپا، این رویداد به شکل ماه گرفتگی جزئی قابل مشاهده خواهد بود. سواحل برازیل و الاسکا نیز شاهد بخشی از آن خواهند بود.
در ماه مارچ امسال نیز یک ماه گرفتگی کامل اما کوتاهمدت در قاره امریکا رخ داده بود.
صدراعظم جاپان شیگرو ایشیبا اعلام استعفا کرده
شیگرو ایشیبا، صدراعظم جاپان، اعلام کرد از مقام خود کنارهگیری میکند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس به نقل از تلویزیون دولتی جاپان، او این تصمیم را امروز یکشنبه پس از شکست حزب حاکمش در انتخابات پارلمانی ماه جولای اعلام کرد.
خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک منبع گزارش داده است که احتمال استعفای ایشیبا وجود دارد و قرار است او امروز دیرتر در یک نشست خبری حاضر شود.
این اعلام یک روز پس از آن صورت گرفت که حزب لیبرال دموکرات حاکم خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام رهبری حزب شد. اگر این درخواست تأیید شود، به معنای رأی عدم اعتماد به نخستوزیر خواهد بود.
اختلافات درون حزبی بر سر استعفای ایشیبا، چهارمین اقتصاد بزرگ جهان را با بحران بیثباتی سیاسی روبهرو کرده است.
واژگون شدن قایق امدادی در پنجاب ۵ قربانی گرفت
در ایالت سیلابزده پنجاب در جنوب پاکستان، دیروز پنج نفر زمانی جان باختند که یکی از قایقهای گروههای نجات واژگون شد.
اداره مبارزه با حوادث طبیعی پنجاب اعلام کرد که دهها تن از سیلزدگان نجات داده شدهاند.
مقامهای این اداره گفتند که این قایق در ولسوالی ملتان به دلیل شدت جریان آب واژگون شد، اما بسیاری از سرنشینانش نجات یافتند.
پیش از این، نبیل جاوید، کمیسر امور امدادرسانی، اعلام کرده بود که سیلابهای ناشی از طغیان رودخانههای راوی، ستلج و چناب بیش از ۴۱۰۰ روستا را تخریب و بیش از دو میلیون نفر را مجبور به ترک خانههایشان کرده است.
مودی: روابط با امریکا همچنان مثبت است
پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، از روابط شخصیاش با نریندرا مودی سخن گفت، صدراعظم هند اعلام کرد دهلی نو همچنان روابط بسیار مثبتی با واشنگتن دارد.
مودی در صفحۀ ایکس شنبه ۱۵ سنبله نوشت که قدردان سخنان ترامپ است و ارزیابی او از روابط مثبت را تأیید میکند.
این اظهارات در حالی مطرح شده که امریکا بر واردات هند تا ۵۰ درصد تعرفه وضع کرده و دهلی نو را متهم میکند با خرید نفت از روسیه به جنگ اوکراین دامن میزند.
ترامپ پیشتر گفته بود مودی همیشه دوست او خواهد بود و اظهارات گذشتهاش مبنی بر اینکه هند جای چین را نمیگیرد، بیاهمیت خوانده بود.