دفتر هیئت معاونت سازمان ملل‌متحد در افغانستان، یوناما امروز اعلام کرد که ممنوعیت بر رفت‌وآمد کارمندان زن افغانش در افغانستان و ایجاد مانع در فعالیت‌های این سازمان، نقض قوانین بین‌المللی است.

این سازمان خواهان لغو محدودیت‌ها بر دسترسی کارمندان و قراردادی‌های زن این سازمان به محیط کاری‌شان در کابل، پایتخت افغانستان شده است.

یوناما ناوقت چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت که طالبان در هفتم ماه سپتمبر کارمندان و قراردادی‌های زن افغان این سازمان را از ورود به محیط کار این سازمان در کابل منع کردند.

در ادامه آمده است که سپس این محدودیت به‌صورت کتبی یا شفاهی از سوی مقامات مسئول، به دفاتر ساحه‌ای ملل‌متحد در سراسر افغانستان نیز گسترش یافت.

به گفتۀ ملل‌متحد، طالبان برای اجرای این محدودیت در ورودی‌های تأسیسات ملل‌متحد در کابل، هرات و مزار شریف حضور دارند.

بر اساس اعلامیه، سازمان ملل‌متحد در مورد تلاش طالبان برای جلوگیری از سفر کارمندان زن افغان این سازمان نیز گزارش‌هایی دریافت کرده است.

در ادامه آمده است که این زنان به‌منظور اجرای فعالیت‌ها و ارایۀ خدمات و حمایت از زنان و دختران به‌عنوان بخشی از پاسخ‌دهی اضطراری به مناطق زلزله‌زده، و دسترسی به مکان‌های ارایۀ خدمات برای عودت‌کنندگان افغان از ایران و پاکستان سفر می‌کنند.

به گفتۀ سازمان ملل‌متحد، این اقدامات کمک‌های بشردوستانۀ نجات‌بخش را که در حال حاضر به صدها هزار زن، مرد و کودک در مناطق زلزله‌زده در شرق افغانستان و در امتداد مرزهای افغانستان، ایران و پاکستان ارائه می‌شود، در معرض خطر جدی قرار داده است.

یوناما گفته است که در واکنش به این اختلال جدی، یوناما و نهادها، صندوق‌ها و برنامه‌های سازمان ملل در افغانستان تعدیلات عملیاتی موقت را برای حفاظت از کارکنان و بررسی گزینه‌های ممکن جهت ادامه کار اصولی و ضروری خود به اجرا گذاشته‌اند.

هرچند حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده است، ملل‌متحد گفته است که این محدودیت‌ها بر خلاف توافقات قبلی میان دو طرف است.