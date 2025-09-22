سازمان صحی جهان (WHO) اعلام کرده است که امراض غیرساری (NCDs) بالای سیستم صحی افغانستان فشار شدید وارد می‌کند.

این سازمان در گزارشی که روز یک‌شنبه، ۲۱ سپتمبر، در وب‌سایت خود نشر کرد، بیماری‌های قلبی، شکر، سرطان و بیماری‌های مزمن شش را به‌عنوان نمونه یاد کرده و افزوده است که این بیماری‌ها ۴۳ درصد مرگ‌ومیر در کشور را تشکیل می‌دهند.

سازمان صحی جهان می‌گوید این رقم تا سال ۲۰۳۰ ممکن ۶۰ درصد افزایش یابد.

به گفتهٔ این سازمان، مصرف مواد مخدر در میان زنان و حوادث ترافیکی نیز این فشار را بیشتر ساخته است.

همچنان این سازمان تاکید کرده است که هزاران خانواده برای مدت طولانی منتظر درمان هستند و دسترسی به خدمات حیاتی، به‌ویژه در مناطق روستایی، اغلب دشوار می‌باشد.

براساس آمار سازمان صحی جهان، سالانه بیش از ۴۰ هزار نفر در افغانستان تنها بر اثر بیماری‌های قلبی و عروقی جان می‌دهند و این وضعیت افغانستان را در زمرهٔ کشورهایی قرار داده است که بیشترین میزان مرگ‌ومیر ناشی از سن را دارند.