هزاران کودک مهاجر افغان در ایران، از آموزش محروم شده اند

وزارت معارف ایران دستور داده که آموزش کودکان مهاجر افغان متوقف شود
شماری از رسانههای ایرانی گزارش داده که مقامهای این کشور نهادهای مدنی را از فراهم کردن زمینه آموزش برای کودکان مهاجران افغان در ایران منع کردهاست.
روزنامه شرق ایران روز پنجشنبه «۲۴ سپتمبر» با آغاز سال نو تعلیمی نوشته که وزارت معارف ایران با صدور نامههای به سازمانهای غیر دولتی دستور داده که فعالیتهای آموزشیشان را به کودکان مهاجران افغان متوقف کنند.
این روزنامه افزوده که تا سال گذشته، این کودکان با استفاده از برگههای سرشماری اجازه رفتن به مکتب را داشتند، اما با لغو اعتبار آنها در سال روان، بسیاری دسترسی به آموزش را از دست دادهاند.
بر اساس معلومات رسانههای ایرانی، بسیاری از نهادهای جامعه مدنی ایران به طور سنتی برای حمایت از کودکانیکه به دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی از رفتن به مکتب محروم شده، فعالیت داشته اند.
این اقدام حکومت ایران سبب نگرانی شماری از دانشآموزان افغان و خانوادههای شان در ایران شده و آنان میگویند اکنون بیسرنوشت و مأیوس از زندهگی نگران آیندهشان هستند.
زهرا محمدی کودک هشت ساله افغانیکه امسال قرار بود صنف دوم را در یکی از مکاتب تهران آغاز کند به رادیو آزادی گفت:
در هفته جاری دور دوم اخراج مهاجران افغان از ایران آغاز میشود
"من سال گذشته صنف اول را خواندم که نمرات عالی هم بدست آوردم، اما امسال نتوانستم صنف دوم را بخوانم بخاطریکه برایم گفتند که شما مدرک اقامتی ندارید، از اینکه نمیتوانم مکتب بروم خیلی ناراحت هستم، من بسیار گریه میکنم چون من مکتب را خیلی دوست دارم تا بروم و آنجا درس بخوانم."
احمد ضیا یکی از مهاجران افغان فاقد اسناد و پدریکه دختراناش اجازه آموزش را نیافتند نیز نگرانی مشابهی دارد:
"تاریخیکه مکتب شروع شد فردا دخترم را به مکتب بردم، بجای اینکه دخترهای مرا به مکتب شامل کنند، پرونده ما را بدست ما داد، گفتم چرا پرونده ما را بدست ما میدهید گفت شما دیگر مدرک ندارید و دیگر دولت اجازه نمیدهد و فعلاً بیسرنوشت ماندیم، دخترهایم یکی شان صنف چهار بود که باید صنف پنجم را میخواند و دیگرش صنف شش بود که باید صنف هفت را میخواند، اما متأسفانه که ثبتنام نشدند."
او ابراز نگرانی کرد که هرگاه به افغانستان اخراج شود دختراناش باز هم به دلیل ممنوعیتهای آموزشی حکومت طالبان نخواهند توانست به درسهایشان ادامه بدهند.
در همین حال، خبرگزاری قدس ایران به نقل از علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش ایران نوشته است که امسال حدود ۵۰ هزار کودک افغان در سن مکتب ثبتنام نکردهاند.
ایران اسناد، حدود دو میلیون مهاجر افغان را باطل و اخراج آنها را آغاز کرده
او افزوده که "ترتیباتی را برای این گروه روی دست خواهند گرفت تا مشکل دسترسیشان به تعلیم و تربیه حل شود".
بهگفته کاظمی، سال گذشته نزدیک به ۶۰۰ هزار دانشجوی خارجی در ایران مصروف آموزش بودند.
این محدودیت بر آموزش کودکان مهاجران افغان در مکاتب ایران در حالی وضع شده که محمد صادق متعمدیان والی تهران تازه اعلام کرده که در هفته روان دور دوم اخراج "مهاجران غیر قانونی" افغان آغاز میشود و این روند را به جدیت دنبال میکنند.
حکومت ایران در اوایل سال روان، «کارتهای سرشماری» نزدیک به دو میلیون مهاجر افغان را باطل و اخراج آنان را آغاز کرد.
بر اساس آمار رسمی برخی نهادهای مدافع حقوق مهاجرین، تا کنون نزدیک به دو میلیون تن از ایران اخراج شده و این روند با اخراج روزانه هزاران تن از این کشور ادامه دارد.